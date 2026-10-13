Cơn hoảng loạn chưa có hồi kết: 35% vốn công ty bị chất bán giá sàn, người mua gần như biến mất

Một tình huống hiếm gặp đang diễn ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi lượng cổ phiếu tương đương gần 35% vốn của một doanh nghiệp được đặt bán ở mức giá thấp nhất trong ngày nhưng gần như không tìm được người mua. Đó là những gì đang xảy ra với cổ phiếu KOS của CTCP Kosy.

Phiên giao dịch ngày 13/10 tiếp tục chứng kiến cổ phiếu này giảm hết biên độ, nối dài chuỗi 17 phiên giảm sàn liên tiếp. Thị giá KOS rơi xuống mức giá sàn 8.960 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, lượng cổ phiếu dư bán tại giá sàn đã lên tới 75,6 triệu đơn vị, đồng nghĩa khoảng 35% tổng số cổ phiếu của công ty bị đem bán.

Trong khi đó, lực cầu trên thị trường gần như không đáng kể, khiến những nhà đầu tư muốn thoát hàng tiếp tục gặp khó khăn ngay cả khi đã chấp nhận bán ở mức giá thấp nhất. Cổ đong KOS chỉ có thể nhìn giá trị tài sản trên bảng điện liên tục giảm nhưng khả năng chuyển số cổ phiếu đó thành tiền mặt lại rất hạn chế.

Thực tế, chỉ hơn một tháng trước, KOS vẫn giao dịch trên vùng giá 33.000 đồng/cổ phiếu. Từ ngày 21/9, mã này bắt đầu chuỗi giảm hết biên độ kéo dài, tới nay sau hơn 1 tháng nhưng đã mất giá hơn 70%. Cùng với đà lao dốc của thị giá, vốn hóa Kosy cũng liên tục thu hẹp. Từ mức khoảng 7.298 tỷ, giá trị thị trường của doanh nghiệp hiện chỉ còn gần 1.940 tỷ đồng, tương ứng mức sụt giảm hơn 5.250 tỷ đồng.

Áp lực giải chấp và bài toán thanh khoản chưa có lời giải

Đằng sau chuỗi giảm sàn của KOS là áp lực bán giải chấp kéo dài đối với cổ phiếu thuộc sở hữu của lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan. Chủ tịch Nguyễn Việt Cường từng bán hơn 4,26 triệu cổ phiếu trong giai đoạn cuối tháng 8 đến ngày 24/9, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu về khoảng 33,43% vốn điều lệ. Sau đó, cổ phiếu của ông Cường tiếp tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp, song lượng khớp lệnh thực tế trong giai đoạn 30/9-6/10 chỉ đạt vài trăm đơn vị.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại các cổ đông liên quan như CTCP Đầu tư Leo Regulus, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy và một số lãnh đạo doanh nghiệp. Khi lượng cổ phiếu chờ bán lên tới hàng chục triệu đơn vị, các lệnh xử lý tài sản bảo đảm của công ty chứng khoán cũng gặp trở ngại do thiếu bên mua đối ứng. Điều này khiến quá trình giải chấp có nguy cơ kéo dài, đồng thời duy trì áp lực cung đối với cổ phiếu trên thị trường.

Trước diễn biến bất thường, Kosy đã nhiều lần phải gửi văn bản giải trình tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Trong giải trình mới nhất liên quan đến chuỗi giảm sàn từ ngày 5-9/10, doanh nghiệp tiếp tục cho rằng thị trường diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên nhà đầu tư. Đồng thời, việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin và thực hiện giải chấp cổ phiếu cũng góp phần gia tăng áp lực bán, ảnh hưởng đến thanh khoản KOS.

Về phía hoạt động kinh doanh, Kosy khẳng định các lĩnh vực cốt lõi, bao gồm đầu tư và phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo cùng hoạt động vận hành dự án vẫn đang triển khai theo kế hoạch. Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gần 723 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, tăng khoảng 121%. Dù vậy, khoản lợi nhuận này mới hoàn thành gần 13% kế hoạch cả năm, cho thấy khoảng cách đáng kể so với mục tiêu 120 tỷ đồng mà doanh nghiệp đề ra.

Giữa giai đoạn cổ phiếu lao dốc, Kosy cũng thực hiện một thương vụ thoái vốn đáng chú ý khi hoàn tất bán 98% cổ phần tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện, đơn vị sở hữu hai nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2. Đây là khoản đầu tư đã gắn với doanh nghiệp trong gần 5 năm, trước khi được chuyển nhượng vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, diễn biến cổ phiếu trên sàn cho thấy những thông tin liên quan đến hoạt động doanh nghiệp đến nay vẫn chưa đủ tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cán cân cung cầu.

Ở chiều ngược lại, một tín hiệu mua vào xuất hiện từ người thân của Chủ tịch Kosy. Bà Hoàng Thị Yến, em dâu ông Nguyễn Việt Cường, đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 15/10 đến 13/11, thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Yến tại doanh nghiệp sẽ tăng lên khoảng 3,71% vốn điều lệ.