Nóng: Getty Images nộp đơn phá sản, gánh khoản nợ 2,1 tỷ USD

Ngày hôm qua, Getty Images cho biết công ty sẽ nộp đơn xin bảo hộ phá sản và trở thành doanh nghiệp tư nhân sau khi đạt được một thỏa thuận tái cấu trúc. Nhà cung cấp nội dung hình ảnh này dự kiến hoàn tất quá trình vào cuối năm nay.

Getty dự kiến bắt đầu thủ tục phá sản theo Chương 11 (Chapter 11) theo phương án tái cấu trúc được thỏa thuận trước trong vài tuần tới. Đây là một cuộc "tái thiết" lớn đối với công ty sau khi kế hoạch sáp nhập với đối thủ Shutterstock đổ vỡ, trong bối cảnh Getty phải đối mặt với gánh nặng nợ lớn và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ hình ảnh do AI tạo ra.

Sau khi quá trình tái cấu trúc hoàn tất, các công ty liên kết với gia đình Getty và Koch Equity Development sẽ sở hữu 100% Getty Images. Getty cho biết, các nhà đầu tư này cũng cam kết rót thêm tối đa 533 triệu USD vốn chủ sở hữu mới.

Những người nắm giữ trái phiếu không có tài sản bảo đảm của Getty đã đồng ý xóa bỏ 270 triệu USD trái phiếu, trong khi các chủ nợ có bảo đảm đồng ý giảm chi phí lãi vay và kéo dài thời gian đáo hạn nợ theo kế hoạch tái cấu trúc. Getty cho biết hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục diễn ra bình thường và các nhà cung cấp sẽ được thanh toán đầy đủ theo hoạt động thông thường. Công ty cũng cho biết cho biết khoản tài trợ lên tới 143 triệu USD từ Koch Equity Development sẽ hỗ trợ quá trình tái cấu trúc.

Nợ 2,1 tỷ USD, vốn hóa chỉ còn hơn 20 triệu USD

Hồi tháng 8, Getty đã rút lại dự báo tài chính, với lý do đang xem xét các phương án tài trợ chiến lược và những biện pháp quản lý bảng cân đối kế toán. Công ty đồng thời thuê Guggenheim Securities làm cố vấn cho quá trình này. Tính đến ngày 30/6, Getty Images có tổng nợ khoảng 2,1 tỷ USD. Trong khi đó, tính theo giá đóng cửa phiên thứ sáu, giá trị vốn hóa thị trường của công ty chỉ còn 20,74 triệu USD.

Khoảng cách này cho thấy quy mô sụt giảm rất lớn của Getty kể từ khi trở lại thị trường chứng khoán. Getty Images quay trở lại thị trường đại chúng vào năm 2022 thông qua một thương vụ với công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC).

Thương vụ khi đó định giá Getty ở mức khoảng 4,8 tỷ USD, đánh dấu sự trở lại sàn chứng khoán của công ty sau 14 năm hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân. Nhưng kể từ thời điểm đó, cổ phiếu Getty đã mất khoảng 99% giá trị. Đến cuối tháng 9 năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đã bắt đầu các thủ tục nhằm hủy niêm yết cổ phiếu Getty Images.

Việc nộp đơn Chapter 11 và trở lại sở hữu tư nhân vì thế đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Getty Images: công ty từng được định giá khoảng 4,8 tỷ USD khi trở lại sàn năm 2022, nhưng hiện chỉ còn vốn hóa hơn 20 triệu USD, trong khi mang trên bảng cân đối kế toán khoảng 2,1 tỷ USD nợ.