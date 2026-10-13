Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng cận trần giữa phiên chứng khoán “đỏ lửa”

Trong phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu PNJ trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý khi đi ngược xu hướng chung của thị trường. Kết phiên, mã này tăng 5,79%, lên 19.200 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 13,7 triệu đơn vị.

Diễn biến tích cực của PNJ diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu áp lực bán trên diện rộng, phần lớn các nhóm ngành chìm trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ liên tục biến động mạnh trong những phiên gần đây. Trong phiên 12/10, mã này giảm hết biên độ 6,92%. Trước đó, ngày 9/10, PNJ bất ngờ tăng trần trong trạng thái giao dịch sôi động sau thông tin AIGS công bố kết quả kiểm định cho biết 100% mẫu kim cương PNJ được kiểm tra là kim cương thiên nhiên.

Những diễn biến trái chiều liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đối với cổ phiếu này vẫn đang có nhiều biến động.

Theo báo cáo chuyên đề mới công bố của Chứng khoán Vietcap, trong giai đoạn từ ngày 3/7 đến ngày 9/10/2026, tổng khối lượng khớp lệnh cổ phiếu PNJ đạt khoảng 602,6 triệu đơn vị, tương đương 118% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong khi đó, PNJ hiện có khoảng 511,7 triệu cổ phiếu lưu hành. Đáng chú ý, trong cùng giai đoạn, thị giá cổ phiếu này đã giảm khoảng 70% so với mức đóng cửa ngày 2/7.

Cổ phiếu PNJ "nổi sóng" trong phiên 13/10.

Xét theo cơ cấu giao dịch, nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng chủ đạo với 425,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương 71% tổng khối lượng. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khoảng 177 triệu cổ phiếu, chiếm 29%.

Khối lượng giao dịch lũy kế vượt số cổ phiếu lưu hành cho thấy PNJ đã trải qua quá trình luân chuyển cổ phiếu rất lớn trên thị trường. Tuy nhiên, số liệu này không đồng nghĩa với việc toàn bộ cổ đông đã bán hết cổ phiếu đang nắm giữ, bởi một cổ phiếu có thể được mua bán nhiều lần trong giai đoạn thống kê.

Dù vừa có phiên tăng cận trần, PNJ vẫn đang ở vùng giá thấp nhất trong hơn 6 năm qua. Với mức giá đóng cửa 19.200 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hiện ở mức khoảng 9.825 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán “chìm” trong sắc đỏ

Trái ngược với diễn biến tích cực của PNJ, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên 13/10. Nhiều nhóm cổ phiếu đồng loạt giảm điểm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế.

Kết phiên, VN-Index giảm 1,56 điểm, xuống 1.719,42 điểm. Sắc đỏ bao phủ phần lớn các nhóm ngành, từ chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ đến công nghiệp. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup trở thành một trong những lực đỡ đáng chú ý của thị trường.

Tại nhóm chứng khoán, nhiều mã giảm quanh 1%, gồm: VND, VCI, SSI, VIX, HCM và ORS. Diễn biến này phản ánh áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhóm cổ phiếu thường nhạy cảm với biến động thị trường.

Nhóm ngân hàng giao dịch phân hóa nhưng bên giảm chiếm ưu thế. LPB giảm 2,36%, NAB giảm 2,44%, BID giảm 1,48% và STB giảm 1,94%. Ở chiều ngược lại, HDB tăng 2,21%; TCB, SHB, TPB, EIB và VIB cũng ghi nhận mức tăng quanh 1%.

Trong nhóm bất động sản, lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn “họ” Vin, như: VIC tăng 1,37% và VHM tăng 0,78%. Theo sau, một số mã vốn hóa lớn giữ được sắc xanh, như: DXG, DIG và KBC cũng tăng quanh 1%.

Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn thể hiện rõ khi VPI giảm mạnh 4,76%, KDH mất 1,48%, PDR giảm 1,33% và NLG giảm 1,37%.

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhóm bán lẻ, với: MWG giảm 1,06%, FRT mất 3,81% và DGW giảm 2,13%.

Ở nhóm công nghiệp, nhiều cổ phiếu giảm sâu, gồm: GMD mất 2,96%, HAH giảm 2,56%, VTP giảm 2,76%, VOS giảm 3,69% và CTD giảm 1,27%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các ngành khác cũng chịu sức ép đáng kể, như: HPG giảm 1,21%, DCM mất 2,07%, DPM giảm 1,85%, FPT giảm 1,4% và MSN giảm 2,74%.