Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 13/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải diễn biến trái chiều

Cập nhật lúc 9h15 ngày 13/10, giá vàng trong nước biến động trái chiều so với cuối phiên hôm qua. Vàng nhẫn tại SJC và PNJ giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi DOJI giữ nguyên giá và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 100.000 đồng/lượng. Ở phân khúc vàng miếng SJC, giá mua vào tại các thương hiệu được khảo sát giảm 400.000 - 800.000 đồng/lượng, còn giá bán ra cùng giảm 800.000 đồng/lượng.

Cụ thể, SJC và PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn mua vào - bán ra ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. DOJI giữ nguyên mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng, xuống 139 - 143 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải tăng 100.000 đồng/lượng, lên 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 139 triệu đồng/lượng; giá bán ra giảm 800.000 đồng/lượng, còn 143,5 triệu đồng/lượng.

9h15 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140 143 140,5 143,5 PNJ 140 143 140,5 143,5 DOJI 139,5 143,5 140,5 143,5 Bảo Tín Minh Châu 139 143 139 143,5 Bảo Tín Mạnh Hải 139,5 143,5 140,5 143,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.170 USD/ounce, gần như đi ngang so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, kim loại quý giảm 0,55% trong phiên giao dịch ngày 12/10, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng cao.

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Mở đầu phiên sáng 13/10, giá vàng trong nước đi ngang mức đóng cửa phiên hôm qua. Vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát dao động trong khoảng 139,4 - 143,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC phổ biến ở mức 139,4 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC và PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn mua vào - bán ra ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 139,4 - 143,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 139,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.170 USD/ounce, gần như đi ngang so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, kim loại quý giảm 0,55% trong phiên giao dịch ngày 12/10, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng cao.

Theo các nhà phân tích, đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 18 tháng cùng những lo ngại về căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang gây sức ép lên giá vàng. Trong khi đó, giới đầu tư thận trọng chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ để đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Chúng tôi đang chứng kiến một số áp lực bán đối với vàng vì đồng USD đang ở gần mức cao nhất trong một năm rưỡi”, Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng những dữ liệu kinh tế quan trọng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu doanh số bán lẻ vào thứ Năm. Những dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình chính sách tiền tệ.

Wyckoff cho rằng các báo cáo sắp tới khó cho thấy áp lực lạm phát đã suy giảm rõ rệt, qua đó có thể tạo thêm sức ép đối với thị trường kim loại quý. Theo ông, nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, triển vọng giá vàng sẽ gặp thêm thách thức trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất vẫn ở mức cao.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường phần lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá ở mức 87,7%. Mặt bằng lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng, do kim loại quý không mang lại lợi suất như các tài sản sinh lời khác.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến giá năng lượng cũng là yếu tố được thị trường theo dõi sát sao. Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong gần hai tuần trong phiên thứ Hai, sau các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Diễn biến này lấn át những tín hiệu tích cực liên quan đến khả năng duy trì dòng chảy dầu diesel từ Nga và thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng giữa Nga và Ukraine mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập.

Giá dầu tăng có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến kỳ vọng về lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng trong ngắn hạn, dù những căng thẳng địa chính trị cũng có thể thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.