Từ ưu đãi giá vé đến VIP Care: Thêm đặc quyền bay cho khách hàng doanh nghiệp tại ACB

Tối ưu ngân sách bay với các ưu đãi từ LotusBiz

Theo báo cáo Business Travel Index Outlook 2026 của Hiệp hội Du lịch Công tác Toàn cầu (GBTA), chi tiêu công tác toàn cầu dự kiến tăng 7,2% trong năm 2026, trong khi số chuyến đi chỉ tăng 1,3%. Chênh lệch này đặt ra bài toán tối ưu ngân sách cho doanh nghiệp, không chỉ ở giá vé máy bay mà còn ở chi phí quản lý lịch trình, thanh toán và xử lý phát sinh.

Đón đầu nhu cầu này, ACB kết nối cùng Công ty Cổ phần Én Việt (EVC), giúp khách hàng doanh nghiệp tiếp cận chương trình LotusBiz của Vietnam Airlines với các ưu đãi hàng không và dịch vụ hỗ trợ công tác chuyên biệt.

Theo đó, khách hàng doanh nghiệp ACB có thêm cơ hội tối ưu ngân sách di chuyển với loạt ưu đãi từ LotusBiz: tặng vé máy bay khứ hồi nội địa khi đạt doanh số mua vé trong tháng đầu tiên theo quy định; tặng thẻ Bông Sen Vàng hạng Gold khi doanh số bay đạt 300 triệu đồng trong 12 tháng; và giảm 5% giá vé trên các tuyến quốc tế đủ điều kiện khi doanh thu chuyên tuyến đạt từ 50.000 USD/năm.

Đặc biệt, quyền lợi còn mở rộng đến đội ngũ nhân sự và người thân với ưu đãi giảm 10% giá vé khi đặt trực tuyến, không giới hạn số lượng nhân viên tham gia. Nhân viên chỉ cần đăng ký bằng email có tên miền doanh nghiệp theo quy định để tiếp cận ưu đãi. Qua đó, doanh nghiệp có thêm một quyền lợi dành cho đội ngũ nhân sự, bên cạnh các ưu đãi phục vụ nhu cầu công tác.

Bên cạnh ưu đãi vé bay, khách hàng doanh nghiệp ACB còn được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt thông qua Én Việt, giúp việc tổ chức và quản lý các chuyến công tác thuận tiện hơn.

Khách hàng doanh nghiệp ACB nhận thêm loạt đặc quyền hỗ trợ công tác khi đăng ký thông qua Én Việt

Điểm khác biệt khi đăng ký tham gia chương trình thông qua Én Việt là mỗi doanh nghiệp được bố trí một đội ngũ chăm sóc riêng, hỗ trợ xuyên suốt từ đặt vé, sắp xếp lịch trình đến xử lý các yêu cầu phát sinh. Bộ phận hành chính hoặc kế toán chỉ cần cung cấp thông tin hành khách, thời gian và hành trình bay để đội ngũ chuyên trách tiếp nhận, hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan.

Với dịch vụ VIP Care, doanh nghiệp được hỗ trợ check-in trước, giữ hoặc lựa chọn vị trí ghế VIP, đồng thời được hỗ trợ khôi phục chỗ, giữ hoặc xin chỗ trong các trường hợp đặc biệt, tùy tình trạng thực tế và chính sách của hãng hàng không. Những yêu cầu vé phát sinh gấp tại các sân bay nội địa cũng được đội ngũ chuyên trách hỗ trợ xử lý.

Đặc biệt, với doanh nghiệp có nhu cầu đặt vé thường xuyên, chính sách công nợ là một trong những yếu tố đáng cân nhắc khi lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ. Thay vì phải thanh toán riêng lẻ cho từng giao dịch, khách hàng doanh nghiệp ACB có thể được áp dụng hạn mức công nợ và phương thức thanh toán phù hợp với quy trình tài chính của từng đơn vị. Kết hợp cùng dịch vụ đối soát và xuất hóa đơn linh hoạt từ Én Việt, chính sách này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch thanh toán, đồng thời giảm áp lực xử lý chứng từ cho bộ phận kế toán.

Xuyên suốt quá trình sử dụng dịch vụ, đội ngũ chuyên viên hỗ trợ 24/7, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể giảm bớt các thao tác đặt vé, theo dõi lịch trình và xử lý chứng từ riêng lẻ, đồng thời chủ động hơn trong quản lý hoạt động công tác.

Thông qua việc kết nối các đối tác cung cấp dịch vụ, ACB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích dành cho khách hàng doanh nghiệp, hướng đến việc đồng hành không chỉ trong các nhu cầu tài chính mà còn ở những hoạt động thiết yếu phục vụ kinh doanh.