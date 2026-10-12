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Lãi suất ngày 12/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngày 12/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Sacombank đang có lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cao nhất trong bảng niêm yết ngày 12/10/2026, đạt 7,5%/năm. Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank áp dụng mức 7,9%/năm.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 12/10 tại 35 ngân hàng trong nước cho thấy nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên.

10 ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 7%/năm

Hiện, Sacombank là ngân hàng có mức niêm yết cao nhất tại kỳ hạn 12 tháng, đạt 7,5%/năm. Hai ngân hàng LPBank và Saigonbank cùng xếp sau với mức 7,2%/năm.

Ở mức 7,1%/năm có VPBank và Bac A Bank. Trong khi đó, MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm.

Như vậy, có 10 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng theo bảng thống kê.

Tại kỳ hạn 18 tháng, thứ tự có sự thay đổi. VPBank niêm yết mức 7,9%/năm, cao nhất trong bảng ở kỳ hạn này. Sacombank đứng tiếp theo với 7,5%/năm, còn LPBank áp dụng 7,15%/năm.

Lãi suất Big4 không có sự khác biệt

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Mức lãi suất của bốn ngân hàng này cũng đồng nhất ở các kỳ hạn còn lại: 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ngoài nhóm Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Techcombank áp dụng mức 6,75%/năm, còn Nam A Bank ở mức 6,6%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,1-6,9%/năm

Ở nhóm kế tiếp, BVBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

BaoVietBank và SHB cùng áp dụng mức 6,5%/năm. NCB niêm yết 6,4%/năm, còn MB ở mức 6,35%/năm.

Hai ngân hàng ABBank và TPBank cùng có lãi suất 6,25%/năm. Trong khi đó, Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm.

SCB có mức lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng

Ở nhóm lãi suất dưới 6%/năm, ACB niêm yết 5,7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. PVcomBank áp dụng mức 5,6%/năm, GPBank ở mức 5,55%/năm và KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng niêm yết 5,3%/năm, còn SeABank áp dụng mức 5%/năm.

Mức thấp nhất trong bảng thuộc về SCB, với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. So với mức 7,5%/năm tại Sacombank, chênh lệch giữa hai đầu bảng là 3,8 điểm %.

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng cao nhất ở mức 4,75%/năm

Xét theo các kỳ hạn được thống kê, lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 3 tháng là 4,75%/năm, được nhiều ngân hàng cùng niêm yết.

Tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, Sacombank cùng dẫn đầu với mức 7,2%/năm. Ở kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng này niêm yết 7,5%/năm; còn tại kỳ hạn 18 tháng, mức cao nhất thuộc về VPBank với 7,9%/năm.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất khảo sát ngày 12/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

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Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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