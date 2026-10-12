Ngân hàng nhiều nhân sự nhất Việt Nam đồng loạt thi tuyển tại 87 điểm trên cả nước, tuyển dụng hơn 700 lao động từ tín dụng, kế toán đến công nghệ thông tin, xây dựng cơ bản

Ngày 10/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Kỳ thi tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 tại 87 điểm thi trên toàn hệ thống. Ngân hàng dự kiến tuyển dụng 744 lao động làm việc tại các chi nhánh loại I, loại II và phòng giao dịch trên cả nước.

Đợt tuyển dụng lớn nhất từ đầu năm của Agribank

Theo Agribank, kỳ thi được triển khai trên nền tảng E-learning, kết hợp giám sát trực tiếp và trực tuyến qua hệ thống cầu truyền hình nội bộ.

Quy trình tuyển dụng của Agribank gồm 3 vòng: sơ tuyển hồ sơ, thi trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning và phỏng vấn trực tiếp đối với ứng viên vượt qua vòng thi nghiệp vụ.

Agribank cho biết kế hoạch tuyển dụng xuất phát từ nhu cầu nhân sự thực tế tại các đơn vị, trong bối cảnh số lượng lao động giảm trong năm 2026. Việc bổ sung nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, duy trì chất lượng dịch vụ và bảo đảm vận hành mạng lưới trên toàn quốc. Đây là đợt tuyển dụng nhân sự lớn nhất kể từ đầu năm 2026 của Agribank.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 (Ảnh:

Trong tổng số 744 chỉ tiêu của đợt tuyển dụng này, vị trí tín dụng có nhu cầu lớn nhất với 437 lao động, tương đương gần 59% tổng số chỉ tiêu. Tiếp theo là kế toán với 203 chỉ tiêu, chiếm hơn 27%.

Như vậy, riêng hai vị trí tín dụng và kế toán đã chiếm 640 chỉ tiêu, tương đương khoảng 86% tổng nhu cầu tuyển dụng của Agribank trong đợt 1 năm 2026.

Các vị trí còn lại gồm 43 chỉ tiêu lái xe, 26 chỉ tiêu thủ quỹ và kiểm ngân, 19 chỉ tiêu công nghệ thông tin, 10 chỉ tiêu pháp chế, 5 chỉ tiêu xây dựng cơ bản và 1 chỉ tiêu thanh toán quốc tế.

Agribank có hơn 40.000 nhân viên, chi phí nhân sự gần 11.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Agribank hiện là ngân hàng có quy mô nhân sự lớn nhất hệ thống. Theo số liệu tại báo cáo tài chính, tính đến ngày 30/6/2026, ngân hàng có 40.263 nhân viên, giảm 316 người so với mức 40.579 nhân viên tại ngày 31/12/2025.

Dù số lượng nhân viên giảm so với cuối năm trước, chi phí dành cho người lao động của Agribank lại tăng mạnh trong nửa đầu năm nay.

Cụ thể, chi phí nhân viên trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 10.990 tỷ đồng, tăng khoảng 32,2% so với mức 8.314 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, chi lương và phụ cấp đạt hơn 10.037 tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ. Các khoản đóng góp theo lương là 561 tỷ đồng, chi trợ cấp 243 tỷ đồng và các khoản chi khác khoảng 149 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động của ngân hàng trong nửa đầu năm đạt khoảng 17.305 tỷ đồng, tăng hơn 21,3% so với mức 14.267 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Như vậy, chi phí nhân viên chiếm khoảng 63,5% tổng chi phí hoạt động của Agribank trong 6 tháng đầu năm 2026. Đây là khoản mục lớn nhất trong cơ cấu chi phí vận hành của ngân hàng.