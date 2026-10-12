Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Văn Trạng 47 tuổi

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trạng (47 tuổi, cư trú tại khóm 1, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, do vướng vào các khoản nợ cá nhân, vào năm 2023, khi còn công tác tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Trạng đã lợi dụng vị trí và nghiệp vụ công tác để dựng lên kịch bản gian dối. Đối tượng tung tin rằng nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền gấp nhằm giải quyết thủ tục đáo hạn khoản vay ngân hàng, từ đó huy động vốn từ nhiều người.

Trần Văn Trạng (áo hồng) tại cơ quan công an. Ảnh: CA Vĩnh Long

Giai đoạn đầu, nhằm tạo dựng uy tín và lấy trọn niềm tin của các chủ nợ, Trạng luôn thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hẹn. Đến giai đoạn từ đầu tháng 3 đến tháng 4/2026, đối tượng đã gom vay từ các nạn nhân số tiền tích luỹ lên tới hơn 73 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn tiền huy động được Trạng không phục vụ mục đích đáo hạn như cam kết mà dùng trả nợ riêng, dẫn đến mất hoàn toàn khả năng thanh toán.

Phát hiện bị chiếm đoạt tài sản, các nạn nhân đã làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.