Chủ tịch ABC Việt Nam Nguyễn Thị Dịu: Người phụ nữ “luôn lo trước một bước” và hành trình gần hai thập kỷ đồng hành cùng BIDV

Bài học kinh doanh bắt đầu từ cửa hàng nhỏ của mẹ

Với chị Nguyễn Thị Dịu, bài học đầu tiên về kinh doanh bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ của gia đình, nơi chị được mẹ giao trông coi khi còn học lớp ba.

Những yêu cầu của mẹ khi ấy rất giản dị: hỏi khách mua gì, xác định đúng mặt hàng, tính tiền và thu tiền đầy đủ. Những công việc tưởng chừng đơn giản ấy đặt nền móng cho cách chị tiếp cận kinh doanh sau này: cẩn trọng với từng giao dịch, rõ ràng trong từng con số và có trách nhiệm với những gì mình đảm nhận.

Từ cửa hàng lương thực, vật tư nông nghiệp, gia đình chị từng bước gây dựng hoạt động kinh doanh. Mẹ chị không chỉ đặt nền móng cho doanh nghiệp mà còn truyền lại những nguyên tắc quản trị mà chị Dịu vẫn ghi nhớ khi điều hành công việc.

"Dự án đấy cần bao nhiêu tiền và tiền lấy từ đâu, và làm thế nào để quản trị cái tiền đấy không bị thất thoát, mất mát" là những câu hỏi được đặt ra từ sớm.

Theo thời gian, những câu hỏi ấy trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong cách chị nhìn nhận các quyết định kinh doanh. Một kế hoạch không chỉ cần xác định mục tiêu và cơ hội thị trường, mà còn phải tính đến nguồn vốn, khả năng quản lý dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn.

Đó cũng là tinh thần "luôn lo trước một bước" của nữ doanh nhân. Sự chủ động không đơn thuần là thận trọng, mà còn là chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra, cân nhắc nguồn lực và hạn chế rủi ro trước khi đưa ra quyết định.

Từ nền tảng gia đình, ABC Việt Nam từng bước mở rộng quy mô và được ghi nhận trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Đằng sau quá trình phát triển ấy là sự tích lũy kinh nghiệm, duy trì kỷ luật tài chính và lựa chọn đối tác đồng hành phù hợp.

Gần hai thập kỷ đồng hành cùng BIDV: Niềm tin đi cùng kỷ luật tài chính

Khi doanh nghiệp lớn dần, các quyết định kinh doanh cũng trở nên phức tạp hơn. Mỗi kế hoạch đầu tư không chỉ ảnh hưởng đến kết quả trước mắt mà còn tác động đến dòng tiền, năng lực tài chính và khả năng triển khai những dự án tiếp theo.

Trong lĩnh vực gắn với chăn nuôi và nông nghiệp, hiệu quả kinh doanh còn liên quan đến chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất của khách hàng và sự ổn định của nguồn cung. Doanh nghiệp cần cân đối giữa nhu cầu mở rộng với khả năng tài chính, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho hoạt động thường xuyên.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đối tác tài chính phù hợp trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của ABC Việt Nam.

Gần hai thập kỷ đồng hành cùng BIDV, doanh nghiệp có thêm một đối tác trong quá trình triển khai các kế hoạch kinh doanh và cân nhắc cơ hội đầu tư. Theo chia sẻ của chị Dịu, BIDV tham gia thẩm định, đánh giá các dự án mới và đưa ra những ý kiến để doanh nghiệp xem xét trước khi quyết định đầu tư.

BIDV luôn đồng hành cùng khách hàng trong từng dự án, từ đánh giá cơ hội đến đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Với doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động, góc nhìn từ phía ngân hàng giúp việc chuẩn bị dự án được xem xét trên nhiều khía cạnh, từ nhu cầu vốn, phương án sử dụng vốn đến tính khả thi của kế hoạch. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở cân nhắc thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng trưởng.

Sự đồng hành không có nghĩa ngân hàng quyết định thay doanh nghiệp. Mỗi bên đều có trách nhiệm riêng: ngân hàng thẩm định trên cơ sở thông tin được cung cấp; doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án, đánh giá rủi ro và chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư.

Ở phía ABC Việt Nam, việc thực hiện đầy đủ các cam kết là một phần quan trọng của quan hệ hợp tác. Doanh nghiệp sử dụng vốn vay đúng mục đích, cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý và minh bạch về tình hình tài chính khi ngân hàng yêu cầu.

Sự minh bạch ấy cũng phản ánh tinh thần quản trị được chị Dịu vun đắp từ những bài học đầu đời: hiểu rõ mình đang có gì, cần gì và phải chịu trách nhiệm như thế nào với từng nguồn lực được giao.

Với chị Dịu, một đối tác tài chính đáng tin cậy không chỉ cung cấp vốn khi doanh nghiệp có nhu cầu, mà còn đồng hành khi doanh nghiệp đứng trước những lựa chọn cần được xem xét thận trọng.

Qua gần hai thập kỷ, mối quan hệ giữa ABC Việt Nam và BIDV gắn với một nguyên tắc mà nữ doanh nhân theo đuổi: phát triển phải đi cùng sự chuẩn bị. Cơ hội có thể xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng để biến cơ hội thành kết quả bền vững, doanh nghiệp cần có kế hoạch tài chính phù hợp, năng lực quản trị rủi ro và kỷ luật trong thực hiện.

Chuẩn bị cho thế hệ kế nghiệp: Trao lại không chỉ một doanh nghiệp

Nếu những bài học từ người mẹ đặt nền móng cho hành trình kinh doanh của chị Nguyễn Thị Dịu, thì việc trao lại những giá trị ấy cho thế hệ tiếp theo là một phần quan trọng trong chặng đường phía trước.

Với doanh nghiệp gia đình, chuyển giao thế hệ không đơn thuần là trao lại quyền điều hành hay quản lý tài sản. Điều quan trọng hơn là duy trì những giá trị đã tạo nên doanh nghiệp, đồng thời chuẩn bị cho thế hệ kế nghiệp đủ năng lực thích ứng với môi trường kinh doanh mới.

Trong hành trình này, BIDV đồng hành cùng gia đình chị thông qua chương trình Next Gen Future Leader, hướng tới việc bồi dưỡng năng lực cho thế hệ kế nghiệp.

BIDV Next-Gen Future Leader là chương trình đồng hành, đào tạo và phát triển năng lực lãnh đạo dành cho thế hệ kế nghiệp doanh nghiệp.

Sự đồng hành ấy mở rộng vai trò của ngân hàng từ các giải pháp tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh sang việc hỗ trợ chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao. Bởi với doanh nghiệp gia đình, bên cạnh nguồn lực tài chính, con người, tư duy quản trị và khả năng thích ứng cũng là những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển dài hạn.

Với thế hệ kế nghiệp, tiếp nhận một doanh nghiệp đã có nền tảng vừa là lợi thế, vừa đi kèm trách nhiệm gìn giữ những giá trị được xây dựng qua nhiều năm. Họ cần hiểu lịch sử hình thành doanh nghiệp, những nguyên tắc đã giúp doanh nghiệp đứng vững, đồng thời có khả năng nhận diện cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới.

Anh Phạm Quý Hưng - Con trai chị Nguyễn Thị Dịu tham dự chương trình BIDV Next-Gen Future Leader

Với chị Dịu, hành trình ấy tiếp nối từ những điều giản dị mà mẹ từng dạy: làm việc có trách nhiệm, quản lý nguồn lực cẩn trọng và chuẩn bị trước khi đưa ra quyết định. Sự chân thành, tinh thần đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng cũng là những giá trị chị mong muốn truyền lại cho các con.

Nhìn lại hành trình từ cửa hàng nhỏ của gia đình đến một doanh nghiệp nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh, tinh thần "lo trước một bước" đã đi cùng chị Nguyễn Thị Dịu qua nhiều giai đoạn. Từ việc tính toán từng khoản tiền khi còn nhỏ, cân nhắc nguồn vốn cho các dự án mới đến chuẩn bị năng lực cho thế hệ kế nghiệp, sự chủ động luôn là nguyên tắc xuyên suốt.

Trong gần hai thập kỷ đồng hành cùng BIDV, mối quan hệ ấy cũng phát triển theo nhu cầu của doanh nghiệp và gia đình. Từ giải pháp tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh đến việc bồi dưỡng thế hệ kế nghiệp, giá trị của sự đồng hành nằm ở khả năng đáp ứng những nhu cầu khác nhau qua từng giai đoạn.

Với người phụ nữ luôn muốn đi trước một bước, phát triển bền vững không chỉ là đạt được mục tiêu hôm nay, mà còn là chuẩn bị đủ nguồn lực để ngày mai tiếp tục tiến về phía trước. Hành trình ấy bắt đầu từ những bài học giản dị: biết tính toán, giữ chữ tín và chịu trách nhiệm với từng quyết định của mình.