NHNN công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao dịch
Ngày 08/10/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc điều động, bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Trà giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.
- 11-10-2026Một ngân hàng đóng cửa hàng trăm điểm giao dịch, chỉ còn hiện diện tại 7 tỉnh thành
- 10-10-2026Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3
- 10-10-2026Từ 15/11, chuyển tiền trên 10 triệu đồng, 50 triệu đồng trong có thêm quy định mới liên quan đến AI
Tại Hội nghị, ông Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố quyết định. Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà dự và trao quyết định cho bà Ngô Thị Thu Trà. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Sở Giao dịch NHNN.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chúc mừng bà Ngô Thị Thu Trà và ghi nhận những đóng góp của bà trong quá trình công tác. Phó Thống đốc đề nghị trên cương vị mới, bà tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Sở Giao dịch để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Ngô Thị Thu Trà cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHNN, khẳng định sẽ nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Giao dịch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
An ninh tiền tệ