NHNN công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao dịch

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Ngô Thị Thu Trà giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao dịch NHNN

Ngày 08/10/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc NHNN về việc điều động, bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Trà, Trưởng phòng Hạ tầng phi tài chính thuộc Vụ Dự báo, thống kê, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao dịch NHNN. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 06/10/2026.

Tại Hội nghị, ông Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố quyết định. Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà dự và trao quyết định cho bà Ngô Thị Thu Trà. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Sở Giao dịch NHNN.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chúc mừng bà Ngô Thị Thu Trà và ghi nhận những đóng góp của bà trong quá trình công tác. Phó Thống đốc đề nghị trên cương vị mới, bà tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Sở Giao dịch để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Ngô Thị Thu Trà cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHNN, khẳng định sẽ nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Giao dịch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.