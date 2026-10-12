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Ngân hàng ồ ạt thanh lý ô tô để xử lý nợ, nhiều xe giá chưa tới 300 triệu đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Các ngân hàng mới đây đưa nhiều ô tô là tài sản bảo đảm lên sàn đấu giá, với giá khởi điểm từ 190 triệu đồng. Có chiếc đã phải đấu giá đến lần thứ sáu.

Trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, VPBank đang liên tục đăng thông báo đấu giá ô tô là tài sản bảo đảm.

Chẳng hạn, một chiếc Mitsubishi Attrage GLS được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 190 triệu đồng. Đây đã là lần đấu giá thứ sáu của chiếc xe, phiên đấu diễn ra trực tuyến lúc 15h30 ngày 16/10.

Hai chiếc MG 1.5L và MG5 1.5L màu trắng cùng có giá khởi điểm 216 triệu đồng, tiền đặt trước 43,2 triệu đồng, đấu giá ngày 20/10. Cùng ngày, một chiếc VinFast VF 5 Plus được chào giá khởi điểm 315 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, VPBank đấu giá Hyundai Accent với giá khởi điểm 417 triệu đồng và BYD Atto 3 với giá 488 triệu đồng, chiếc BYD đã đến lần đấu giá thứ tư. Một xe khách giường nằm Tracomeco Universe cũng được đưa ra đấu giá lần thứ tư, giá khởi điểm 1,56 tỷ đồng.

Ngoài đấu giá, VPBank còn rao bán xe thanh lý trên website với hàng chục xe từ sedan, bán tải đến xe tải. Phân khúc dưới 300 triệu đồng khá dày. Chẳng hạn, nhiều chiếc MG5 số sàn đời 2024 được rao từ 159 – 195 triệu đồng, Mitsubishi Attrage đời 2022 – 2023 có giá 219 – 285 triệu đồng, còn một chiếc Mercedes C250 đời 2015 chỉ được rao 280 triệu đồng. Nhiều chiếc xe trong số này là xe taxi.

Ngân hàng ồ ạt thanh lý ô tô để xử lý nợ, nhiều xe giá chưa tới 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Một chiếc xe đang được VPBank rao bán giá 240 triệu đồng.

Ngân hàng ồ ạt thanh lý ô tô để xử lý nợ, nhiều xe giá chưa tới 300 triệu đồng - Ảnh 2.

Chiếc xe được rao bán với giá 225 triệu đồng.

Xe thanh lý được VPBank chào bán thấp hơn giá thị trường từ 5% đến 25%, người mua được hỗ trợ vay tới 80% giá trị xe với lãi suất từ 7,9%/năm.

Bên cạnh VPBank, Agribank cũng đang phát mại ô tô để xử lý nợ. Ví dụ, Agribank Chi nhánh Tam Thanh Lạng Sơn vừa thông báo đấu giá một chiếc Mercedes-Benz sản xuất năm 2015, là tài sản bảo đảm cho khoản vay của một khách hàng cá nhân. Giá khởi điểm là 388,8 triệu đồng, tiền đặt trước 77 triệu đồng, phiên đấu diễn ra lúc 10h00 ngày 23/10 tại hội trường chi nhánh.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

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