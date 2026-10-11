Việt Nam vừa có hai ngân hàng đạt mốc lịch sử, cuộc đua của các nhà băng lớn chưa dừng lại

Ngành ngân hàng Việt Nam vừa ghi nhận hai dấu mốc đáng chú ý trong cuộc đua tăng vốn điều lệ.

Ngày 25/9/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – mã chứng khoán: MBB) hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

Đến ngày 30/9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – mã chứng khoán: VPB) cũng hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đưa vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên đúng 100.000 tỷ đồng. Với kết quả này, VPBank trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng.

Việc MB và VPBank lần lượt cán mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng lớn đang triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn.

Techcombank là cái tên đáng chú ý tiếp theo trong nhóm ngân hàng tư nhân. Theo phương án đã được công bố, Techcombank dự kiến phát hành hơn 4,28 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60%, qua đó tăng vốn điều lệ thêm khoảng 42.876 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời có kế hoạch phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP, bổ sung gần 359 tỷ đồng vốn điều lệ.

Nếu hoàn tất cả hai cấu phần, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 70.862 tỷ đồng lên khoảng 113.738 tỷ đồng. Khi đó, ngân hàng có thể gia nhập nhóm nhà băng sở hữu vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng với quy mô cao hơn đáng kể so với mức hiện tại của MB và VPBank.

Bản thân VPBank và MB cũng chưa dừng kế hoạch tăng vốn sau khi đạt mốc 100.000 tỷ đồng.

Ở giai đoạn tiếp theo, VPBank dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của VPBank có thể tăng lên khoảng 106.244 tỷ đồng. Trong khi MB có kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Không chỉ khối ngân hàng tư nhân, các ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối như Vietcombank, BIDV và VietinBank cũng đang triển khai hoặc chờ phê duyệt các phương án tăng vốn lớn. Nếu các kế hoạch được thực hiện đầy đủ, cuộc đua tăng vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.

Tại Vietcombank, kế hoạch tăng vốn trong năm nay bao gồm phát hành tối đa hơn 1,068 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ thêm khoảng 10.700 tỷ đồng. Song song, Vietcombank tiếp tục triển khai phương án chào bán riêng lẻ tối đa 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư. Nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tiến sát ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

BIDV và VietinBank cũng có thể đạt mốc vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2026 hoặc 2027.

Tại BIDV, vốn điều lệ hiện ở mức 77.800 tỷ đồng. Trong năm 2026, ngân hàng có kế hoạch tăng vốn thông qua chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tối đa 13.973 tỷ đồng; và phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng với giá trị tối đa 7.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, BIDV cũng đang chờ được phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024-2025 với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, VietinBank hiện có vốn điều lệ gần 77.700 tỷ đồng và đang chờ phê duyệt phương án tăng vốn từ lợi nhuận năm 2023 với 12.565 tỷ đồng và năm 2024 khoảng 15.600 tỷ đồng. Nếu hai kế hoạch này được thông qua và triển khai, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến vượt 100.000 tỷ đồng.

Việc nhiều ngân hàng cùng triển khai các phương án tăng vốn với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng đang tạo nên một đợt tăng vốn đáng chú ý của ngành ngân hàng. Nếu các kế hoạch được hoàn tất, vốn điều lệ của những ngân hàng này sẽ được nâng lên mặt bằng mới, đồng thời bổ sung thêm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, tăng vốn cấp 1 và mở rộng dư địa tín dụng.

Đáng chú ý, làn sóng tăng vốn này diễn ra khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) từ ngày 21/9/2026.

Việc nâng hạng được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận của thị trường Việt Nam với các dòng vốn quốc tế. FTSE Russell ước tính việc nâng hạng có thể thu hút tới khoảng 6 tỷ USD vào thị trường Việt Nam, dù dòng vốn thực tế còn phụ thuộc vào việc phân bổ danh mục của các quỹ và tiến độ triển khai.