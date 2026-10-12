Một cổ phiếu ngân hàng tăng trần 9,9% sáng 12/10

Sáng 12/10, cổ phiếu BAB của BacABank gây chú ý khi có thời điểm tăng kịch trần 9,9% lên 11.100 đồng/cp. Tuy nhiên thanh khoản BAB khá thấp với chỉ hơn 30.000 cổ phiếu được khớp lệnh.

VPB của VPBank cũng tăng mạnh hơn 4,5% lên 24.900 đồng/cp với thanh khoản tốt hơn các phiên trước. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 800.000 cổ phiếu VPB trong sáng nay. Hiện thị trường dành nhiều quan tâm đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của VPBank.

Một số nguồn tin cho biết, SMBC đang trong quá trình đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ 15% hiện nay lên khoảng 20%. Nếu thành công, đây sẽ là bước đi tiếp theo của tập đoàn tài chính Nhật Bản sau thương vụ đầu tư gần 1,5 tỷ USD vào VPBank cách đây ba năm.

Cổ phiếu SHB sau loạt phiên đỏ lửa cũng hồi phục nhẹ sáng nay với mức tăng khoảng 3%, đưa thị giá trở lại trên mốc 10.000 đồng/cp. Cuối tuần trước, 2 Phó Tổng Giám đốc của SHB đã công bố đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu SHB để đầu tư cá nhân, thời gian thực hiện từ ngày 15/10 đến ngày 12/11/2026.

Vừa qua, SHB cũng đã lên tiếng bác bỏ những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường. Ngân hàng này khẳng định hoạt động kinh doanh luôn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định; các kế hoạch tài chính, hoạt động quản trị và điều hành được triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Nhiều cổ phiếu khác cũng diễn biến tích cực như PCB, HDB, STB, TCB, VIB,...Trong khi chiều ngược lại một số mã chủ yếu giao dịch trong sắc đỏ như SSB, SGB, BVB,...



