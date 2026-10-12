Điểm danh các ngân hàng có kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ: VPBank, HDBank, MB, Vietcombank, BIDV, Techcombank

VPBank dự kiến phát hành hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán: VPB) đã được cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 624.367.250 cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2026. Đây là một trong những kế hoạch huy động vốn đáng chú ý của ngành ngân hàng, trong bối cảnh các nhà băng tiếp tục tìm kiếm nguồn lực để mở rộng quy mô hoạt động và củng cố năng lực tài chính.

Theo phương án được thông qua, giá chào bán sẽ do VPBank thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất của quý liền trước thời điểm chào bán. Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý III-IV/2026. Mức giá cụ thể và danh tính nhà đầu tư tham gia chưa được công bố chính thức.

Nếu hoàn tất các phương án tăng vốn đã đề ra, vốn điều lệ VPBank dự kiến đạt hơn 106.243 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung được kỳ vọng giúp ngân hàng củng cố hệ số an toàn vốn (CAR), tạo dư địa tăng trưởng tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

HDBank dự kiến chào bán tối đa 700 triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) cũng có kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa 7.000 tỷ đồng.

Theo phương án trình cổ đông, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026. Tỷ lệ này sẽ giảm xuống tối đa 9,713% sau khi ngân hàng hoàn tất toàn bộ kế hoạch tăng vốn.

Đáng chú ý, HDBank đưa ra hai điều kiện đối với giá chào bán. Cụ thể, giá phát hành không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước thời điểm HĐQT thông qua việc triển khai, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét hoặc kiểm toán tại ngày 30/6/2026.

Nguồn vốn thu được dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động cho vay, đồng thời bổ sung vốn lưu động. Việc tăng vốn được kỳ vọng hỗ trợ HDBank mở rộng quy mô hoạt động và củng cố năng lực tài chính trong giai đoạn tới.

MB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã chứng khoán: MBB) cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, hướng tới các nhà đầu tư tổ chức trong nước có năng lực tài chính và khả năng hỗ trợ ngân hàng phát triển hệ sinh thái kinh doanh.

Theo phương án được cổ đông thông qua, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành gồm 62 triệu cổ phiếu thuộc kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và 138 triệu cổ phiếu phát hành bổ sung. Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Một trong những điều kiện đáng chú ý là giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu MB, căn cứ theo báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm HĐQT phê duyệt.

Vietcombank chuẩn bị phát hành hơn 543 triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán: VCB) cũng có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô lớn.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua, Vietcombank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa khoảng 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương hơn 543 triệu cổ phiếu, cho tối đa 55 nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Ngân hàng đã triển khai các bước chuẩn bị, trong đó có việc mời đơn vị tư vấn thẩm định giá cổ phiếu. Trước đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) từng ước tính mức giá phát hành có thể nằm trong khoảng 96.000-100.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên các cơ sở định giá tham khảo.

Đây là mức giá ước tính của công ty chứng khoán, không phải giá chào bán chính thức đã được Vietcombank công bố. Giá phát hành thực tế còn phụ thuộc vào kết quả thẩm định, điều kiện thị trường và quá trình đàm phán với các nhà đầu tư.

BIDV để ngỏ kế hoạch chào bán riêng lẻ 780 triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán: BID) cũng lên kế hoạch phát hành thêm tối đa 780 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 2026-2027, theo hình thức chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng.

Đối với phương án chào bán riêng lẻ, đối tượng phát hành là các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm tổ chức trong nước và nước ngoài. Ngân hàng cũng có thể chào bán cho một hoặc một số cổ đông hiện hữu đáp ứng điều kiện theo phương án được thông qua.

Về giá phát hành, BIDV đặt ra ba nguyên tắc xác định giá chào bán. Cụ thể, giá không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất; không thấp hơn giá định giá của doanh nghiệp định giá độc lập; đồng thời không thấp hơn giá giao dịch bình quân của cổ phiếu BID trên sàn HoSE trong vòng 30 ngày liền kề trước ngày xác định giá.

Techcombank cân nhắc bán tối đa 15% cổ phần cho nhà đầu tư ngoại

Techcombank cũng đang thu hút sự chú ý bởi thông tin về khả năng bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Trước đó, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank từng cho ngân biết hàng đang cân nhắc bán tối đa 15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược dài hạn phù hợp và ngân hàng đang tìm kiếm đối tác có năng lực, đặc biệt là công nghệ.

Theo thông tin Reuters công bố ngày 26/8/2026, hai ngân hàng nước ngoài là KB Kookmin Bank của Hàn Quốc và BNP Paribas của Pháp từng được đề cập trong các cuộc trao đổi về khả năng mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank. Giá trị thương vụ được đưa ra vào khoảng 2 tỷ USD, với mức định giá kỳ vọng khoảng 2 lần giá trị sổ sách.

Tuy nhiên, BNP Paribas sau đó cho biết không có kế hoạch mua cổ phần Techcombank, trong khi KB Kookmin cũng chưa xác nhận việc tham gia thương vụ.

SHB và VIB tiếp tục tìm kiếm đối tác nước ngoài

Bên cạnh các ngân hàng đã có phương án phát hành cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - mã chứng khoán: SHB) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - mã chứng khoán: VIB) cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài.

Tại SHB, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cho biết ngân hàng ưu tiên tìm kiếm những đối tác có khả năng đồng hành lâu dài. Tiêu chí lựa chọn không chỉ nằm ở quy mô vốn mà còn bao gồm năng lực tham gia quản trị, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, kết nối hệ sinh thái khách hàng và chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, VIB còn dư địa sở hữu nước ngoài khoảng 25%. Sau khi Commonwealth Bank of Australia hoàn tất thoái phần vốn còn lại theo lộ trình vào tháng 3/2025, lãnh đạo VIB cho biết ngân hàng đã làm việc với nhiều ngân hàng và quỹ đầu tư để tìm kiếm đối tác phù hợp.