Bản lĩnh mở lối, di sản tiếp nối: Câu chuyện của những doanh chủ tại AIA Việt Nam

Khi bản lĩnh của người đi trước trở thành cảm hứng cho thế hệ sau

Thành công trong kinh doanh có thể được đo bằng những thành tựu đạt được. Tuy nhiên, có những giá trị còn bền vững hơn khi được người đi sau tiếp nhận, gìn giữ và tiếp tục phát triển.

Trong ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT), nơi niềm tin và những cam kết đồng hành dài hạn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, hành trình của những doanh chủ không chỉ là xây dựng đội ngũ kinh doanh. Đó còn là quá trình vun đắp văn hóa làm nghề, phát triển con người và tạo dựng nền tảng cho những thế hệ kế cận.

Với ông Cao Thanh Hùng, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý AIA Bình Định, hành trình ấy bắt đầu từ quyết định rời công việc ổn định để bước vào lĩnh vực BHNT. Thời điểm đó, bảo hiểm nhân thọ vẫn còn khá xa lạ với nhiều gia đình Việt Nam.

Ông Cao Thanh Hùng và con trai Cao Minh Thịnh

Lựa chọn một con đường mới đòi hỏi bản lĩnh. Nhưng để kiên định với con đường ấy qua nhiều năm, điều cần thiết không chỉ là khát vọng thành công mà còn là niềm tin vào những giá trị công việc có thể mang lại cho cộng đồng.

Chính sự gắn bó và những trải nghiệm của người cha đã trở thành nguồn cảm hứng để anh Cao Minh Thịnh lựa chọn tiếp bước trong cùng lĩnh vực.

Năm 2026, ông Hùng đạt danh hiệu GAMA Global - một chứng nhận quốc tế dành cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực bảo hiểm và dịch vụ tài chính, trong khi anh Thịnh, hiện là Phó Giám đốc văn phòng, đạt danh hiệu MDRT. Hai thành tựu riêng cho thấy sự tiếp nối không đơn thuần nằm ở việc lựa chọn cùng một công việc, mà còn ở khát vọng phát triển và nỗ lực khẳng định năng lực của mỗi thế hệ.

Một câu chuyện khác đến từ gia đình bà Vũ Thị Ngọc Hương, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý AIA HCM 19, nơi các thành viên cùng lựa chọn nghề bảo hiểm nhưng phát triển theo những hành trình riêng.

Bà Vũ Thị Ngọc Hương chúc mừng em trai Vũ Thái Hà đảm nhận vai trò Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý

Em trai bà, anh Vũ Thái Hà, bắt đầu từ vai trò chuyên viên tư vấn khoảng mười năm trước. Được chị đồng hành từ những ngày đầu, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, phát triển năng lực và hiện đảm nhận vai trò Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý.

Con gái bà Hương, chị Bùi Quế Anh, cũng lựa chọn gia nhập AIA từ tháng 4/2025 sau thời gian làm việc trong lĩnh vực nhân sự. Với Quế Anh, kinh nghiệm của gia đình là điểm tựa để chị tìm hiểu nghề, nhưng để xây dựng sự tin cậy và khẳng định bản thân, chị vẫn cần không ngừng học hỏi và chứng minh năng lực qua công việc.

Từ những câu chuyện ấy, sự tiếp nối không có nghĩa là đi lại con đường của người đi trước. Đó là sự tiếp nhận và phát huy những giá trị tốt đẹp để phát triển theo cách riêng, phù hợp với năng lực và khát vọng của mỗi người.

Bản lĩnh của người dẫn dắt: Khi thành công được nhân lên

Không chỉ hiện diện trong những câu chuyện gia đình, tinh thần mở lối còn được thể hiện qua cách những người lãnh đạo xây dựng đội ngũ, phát triển nhân tài và tạo cơ hội để những người đồng hành vươn tới những mục tiêu lớn hơn.

Sau hơn mười năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chị Trần Thị Thanh Thủy lựa chọn gia nhập AIA Exchange năm 2019. Từ bước chuyển nghề nghiệp ấy, chị từng bước phát triển và hiện đảm nhận vai trò Giám đốc STORM, Văn phòng Tổng đại lý toàn thời gian đầu tiên tại Hà Nội được phát triển từ nguồn nhân lực nội bộ.

Chị Trần Thị Thanh Thủy và các cộng sự

Sau bảy năm phát triển, STORM hiện có gần 200 thành viên. Nhưng với chị Thanh Thủy, quy mô và thành tích của đội ngũ chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Điều chị trân trọng hơn cả là hành trình những con người với xuất phát điểm khác nhau đã cùng học hỏi, vượt qua thử thách và từng bước khẳng định giá trị của chính mình.

Trong số những người đồng hành cùng chị có chị Đỗ Thị Huyền Trang và chị Đào Kiều Linh, hai nhân sự từng làm việc trong ngành ngân hàng và trước đó chưa từng nghĩ đến khả năng dẫn dắt đội nhóm. Từ những cuộc trao đổi, sự khích lệ và quá trình tích lũy kinh nghiệm tại STORM, họ từng bước phát triển từ chuyên viên tư vấn lên các vị trí quản lý.

Với chị Thủy, điều đáng quý trong một tập thể không chỉ là thành tích đạt được, mà còn là khi mỗi người đủ tự tin phát huy năng lực, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đồng đội cùng tiến bộ. Sự đồng hành không có nghĩa là phụ thuộc, mà là nền tảng để mỗi cá nhân trưởng thành và chủ động đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn.

"Thành công của tôi là cơ hội mở đường cho những người đi sau", chị Thanh Thủy chia sẻ.

Quan điểm ấy phản ánh một khía cạnh quan trọng của bản lĩnh lãnh đạo: không chỉ đặt ra những mục tiêu cho tổ chức mà còn tạo dựng môi trường để mỗi thành viên nhận ra tiềm năng, có cơ hội phát triển và đủ tự tin theo đuổi những khát vọng của riêng mình.

Khi khát vọng cá nhân được tiếp sức bởi nền tảng tổ chức

Những hành trình tại STORM hay các văn phòng tổng đại lý cho thấy vai trò của người dẫn dắt trong việc phát triển con người. Để những giá trị ấy được nối dài, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay tâm huyết của từng cá nhân. Một nền tảng đào tạo bài bản, chuẩn mực nghề nghiệp rõ ràng và cơ hội phát triển dựa trên năng lực chính là những điều kiện để mỗi người có thể tiến xa hơn.

Chị Phạm Mai Phương, Nhà sáng lập kênh Alpha powered by AIA chia sẻ cùng các đồng nghiệp

Kênh kinh doanh Alpha là một trong những mô hình thể hiện định hướng ấy. Bên cạnh đào tạo kiến thức, kỹ năng và chuẩn mực nghề nghiệp, Alpha khuyến khích tư vấn viên phát triển toàn diện theo triết lý MDRT Whole Person, chú trọng bảy khía cạnh: sức khỏe thể chất, tinh thần, tri thức, tài chính, sự nghiệp, các mối quan hệ và trách nhiệm với cộng đồng.

Thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn, hội thảo kỹ năng và công cụ hỗ trợ tư vấn, đội ngũ tư vấn viên được nâng cao năng lực chuyên môn, thấu hiểu nhu cầu khách hàng và cung cấp các giải pháp bảo vệ phù hợp.

Những chương trình đào tạo và công cụ hỗ trợ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được vận dụng vào công việc hằng ngày. Đây cũng là lúc vai trò của người dẫn dắt trở nên đặc biệt quan trọng: chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội thực hành và giúp các thành viên từng bước trưởng thành.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, những câu chuyện tại AIA Việt Nam gợi mở một ý nghĩa rộng hơn về bản lĩnh của người doanh chủ. Đó không chỉ là dám lựa chọn con đường mới, kiên định với những giá trị mình tin tưởng, mà còn là khả năng tạo dựng những nền tảng để người đi sau tiếp tục phát triển.

Bởi thành quả của một người có thể được ghi nhận ở hiện tại, nhưng những giá trị họ vun đắp sẽ còn được tiếp nối qua sự trưởng thành của những thế hệ kế cận.