Gửi tiết kiệm BIDV trúng quà gần 1,5 tỷ đồng

Mỗi người đều có những “lần đầu tiên” đáng nhớ trong đời. Đó có thể là ngày đầu đến trường có mẹ nắm tay, tháng lương đầu tiên tự mình kiếm được hay lần đầu đón tổ ấm riêng của hai vợ chồng. Trên hành trình ấy, mẹ và những người phụ nữ ta yêu thương luôn hiện diện, âm thầm vun đắp để mỗi khởi đầu trở thành một dấu mốc đáng nhớ.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, BIDV triển khai chương trình khuyến mại tiền gửi tiết kiệm, mang đến cơ hội nhận những phần quà giá trị cho khách hàng may mắn. Qua đó, ngân hàng mong muốn đồng hành cùng khách hàng dành tặng những phần quà ý nghĩa “lần đầu tiên” mang đến cho những người phụ nữ dịp 20/10.

Gửi tiết kiệm BIDV, trúng quà tặng trân quý

Chương trình diễn ra từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026, dành cho khách hàng cá nhân gửi mới hoặc quay vòng tiền gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch BIDV hoặc trên ứng dụng BIDV SmartBanking với số tiền từ 70 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Khách hàng gửi tiền sẽ nhận được mã số dự thưởng theo bội số của số tiền khách hàng gửi và số tiền gửi tối thiểu theo từng kỳ hạn, cụ thể:

Kỳ hạn 6 hoặc 9 tháng: Mỗi 70 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được 01 mã; Kỳ hạn 12 tháng khách hàng sẽ nhận được 02 mã dự thưởng; Kỳ hạn 13 tháng khách hàng sẽ nhận được 03 mã. Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm online trên BIDV SmartBanking sẽ được nhân đôi mã dự thưởng so với gửi kênh quầy.

Bộ quà tặng khăn lụa tơ tằm cao cấp Bảo Lộc thiết kế độc bản dành tặng khách hàng

Sau khi kết thúc chương trình, BIDV sẽ tiến hành mở thưởng và xác định 700 khách hàng may mắn là chủ nhân các giải thưởng: 01 giải Phú Quý, 300 giải Trân Quý và 399 giải Thanh Quý, với tổng giá trị giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng.

Trong đó, Giải Phú Quý là giải thưởng cao nhất gồm 01 sổ tiết kiệm trị giá 555.555.555 đồng, 01 tài khoản số đẹp Phú Quý trị giá tối đa 110 triệu đồng và bộ khăn lụa tơ tằm thiết kế độc bản, gồm một khăn vuông và khăn twilly.

Ngoài giải cao nhất, chương trình còn trao 300 giải Trân Quý, mỗi giải gồm một khăn lụa tơ tằm phiên bản vuông, thiết kế độc bản; và 399 giải Thanh Quý, mỗi giải là một khăn lụa tơ tằm phiên bản dọc thiết kế độc bản.

Bắt đầu từ hôm nay, để có thêm những lần đầu tiên đáng nhớ

Những “lần đầu tiên” không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một trải nghiệm mới mà mẹ chưa từng có dịp thử, một dự định cả hai mẹ con đã nhắc đến nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện, hay đơn giản là lần đầu tiên gửi tiết kiệm tại BIDV và trúng thưởng may mắn.

Thông qua chương trình khuyến mại dịp 20/10, BIDV mong muốn mang đến thêm niềm vui cho khách hàng trong hành trình tích lũy, đồng thời gợi mở những dự định ý nghĩa dành cho gia đình và những người phụ nữ thân yêu. Hơn cả một món quà trong dịp 20/10, đó còn là lời nhắc về những dự định vẫn đang chờ được thực hiện và những trải nghiệm mới mà chúng ta có thể cùng nhau tạo nên.

Chi tiết vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH 24/7 BIDV: 1900 9247 để được tư vấn và hỗ trợ.