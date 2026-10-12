Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 12/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm tới 800.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước kết phiên ngày 12/10 đồng loạt giảm tại các thương hiệu được khảo sát. So với cuối phiên trước, vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong khi vàng nhẫn giảm từ 200.000 đến 800.000 đồng/lượng tùy thương hiệu.

Cụ thể, tại SJC, giá vàng nhẫn chốt phiên ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm trước.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng miếng cũng giảm tương ứng, xuống còn 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, vàng miếng được giao dịch ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn chốt phiên ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Đối với vàng miếng, giá mua vào ở mức 139,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,4-143,4 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng tại thương hiệu này chốt phiên ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 500.000 đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 140,8 143,8 141,3 144,3 PNJ 140,8 143,8 141,3 144,3 DOJI 139,5 143,5 141,3 144,3 Bảo Tín Minh Châu 139,4 143,4 139,4 144,3 Bảo Tín Mạnh Hải 139,4 143,4 141,3 144,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.170 USD/ounce, giảm 0,55% so với mức đóng cửa tuần trước.

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Cập nhật lúc 13h45 ngày 12/10, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát giảm 200.000 - 600.000 đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở phần lớn thương hiệu.

Cụ thể, SJC và PNJ cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán vàng nhẫn, xuống còn 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 600.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 139,7 - 143,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải giảm 200.000 đồng/lượng, xuống 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua - bán về mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 139,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng, còn 144,3 triệu đồng/lượng.

13h45 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,8 143,8 141,3 144,3 PNJ 140,8 143,8 141,3 144,3 DOJi 139,7 143,7 141,3 144,3 Bảo Tín Minh Châu 139,6 143,6 139,6 144,3 Bảo Tín Mạnh Hải 139,6 143,6 141,3 144,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.185 USD/ounce, giảm 0,25% so với mức đóng cửa tuần trước.

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Cập nhật lúc 9h ngày 12/10, giá vàng nhẫn biến động trái chiều giữa các thương hiệu so với cuối phiên trước. PNJ tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, DOJI tăng 200.000 đồng/lượng và Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào; các thương hiệu còn lại giữ nguyên giá.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ nguyên giá mua - bán ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. PNJ tăng lên 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, còn DOJI niêm yết ở mức 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng lên 140 - 144 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giữ giá mua - bán ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm giá mua vào 1 triệu đồng/lượng, xuống 140 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 144,8 triệu đồng/lượng.

9h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 141,3 144,3 141,8 144,8 PNJ 141,8 144,8 141,8 144,8 DOJI 140,5 144,5 141,8 144,8 Bảo Tín Minh Châu 140 144 140 144,8 Bảo Tín Mạnh Hải 139,8 143,8 141,8 144,8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.208 USD/ounce, tăng 0,35% so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng đã tăng 1,3% trong tuần qua.

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Mở đầu phiên sáng 12/10, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng đi ngang so với mức đóng cửa tuần trước. Vàng nhẫn được giao dịch trong khoảng 139,6 - 144,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC phổ biến ở mức 141 - 144,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. DOJI mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, Bảo Tín Minh Châu có giá mua vàng nhẫn thấp nhất, ở mức 139,6 triệu đồng/lượng, trong khi SJC và PNJ cao nhất với 141,3 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết 144,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu thấp nhất ở 143,6 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 141,3 144,3 141,8 144,8 PNJ 141,3 144,3 141,8 144,8 DOJI 140,3 144,3 141,8 144,8 Bảo Tín Minh Châu 139,6 143,6 141 144,8 Bảo Tín Mạnh Hải 139,8 143,8 141,8 144,8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.208 USD/ounce, tăng 0,35% so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng đã tăng 1,3% trong tuần qua.

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua trong sắc xanh sau những phiên biến động mạnh. Áp lực từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, đồng USD mạnh và lo ngại lạm phát khiến kim loại quý giảm sâu vào giữa tuần, trước khi phục hồi đáng kể trong những phiên cuối tuần. Diễn biến này góp phần cải thiện tâm lý của giới đầu tư, dù triển vọng giá vàng trong tuần này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco cho thấy xu hướng nghiêng về kịch bản tăng giá đang chiếm ưu thế trong giới phân tích Phố Wall. Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, có 7 người (50%) dự báo giá vàng đi lên, 2 người (14%) cho rằng kim loại quý sẽ giảm giá, trong khi 5 người còn lại (36%) nhận định thị trường có thể đi ngang hoặc chưa thể xác định rõ xu hướng.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, khảo sát với 206 người tham gia cho thấy 93 người (45%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần này, 77 người (37%) dự báo giá giảm và 36 người còn lại (18%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang. Như vậy, dù kịch bản tăng giá nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, tâm lý thị trường vẫn chưa hoàn toàn đồng thuận.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, nghiêng về khả năng giá vàng tăng trong tuần này. Theo ông, các yếu tố nền tảng của thị trường chưa thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Mỹ tiếp tục cam kết không tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, giá năng lượng có thể hạ nhiệt, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường kim loại quý phục hồi.

Xét về kỹ thuật, Newsom cho rằng hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 đang ở trạng thái quá bán. Giá có thể phát tín hiệu phục hồi trong ngắn hạn nếu đóng cửa phiên thứ Sáu trên ngưỡng 4.187 USD/ounce, mức được thiết lập ngày 6/10. Dù vậy, giá vàng vẫn thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động 45 ngày, cho thấy thị trường còn dư địa phục hồi nếu lực mua tiếp tục được duy trì.

Cùng quan điểm tích cực, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định đợt bán tháo trong tuần qua có thể là dấu hiệu cho thấy áp lực bán đang suy yếu. Sau khi chạm vùng giá thấp, vàng nhanh chóng thu hút lực mua và khép lại tuần trong sắc xanh. Theo ông, dù khó xác định chính xác đáy thị trường, diễn biến gần đây cho thấy lực cầu vẫn xuất hiện quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, cũng dự báo giá vàng có thể tăng trong tuần này. Theo ông, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10 có thể giúp giảm áp lực lên kim loại quý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao và đồng USD mạnh vẫn là những yếu tố có thể hạn chế đà tăng của giá vàng.

Trong khi đó, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng các dữ liệu lạm phát dự kiến công bố trong tuần này sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá vàng và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Theo Grady, báo cáo việc làm tháng 9 chỉ ghi nhận 29.000 việc làm mới đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, định hướng chính sách trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào cách cơ quan này đánh giá những dữ liệu kinh tế mới.

Ông nhận định giá vàng vẫn tương đối vững trước những biến động trên thị trường trái phiếu và diễn biến của lợi suất. Dù vậy, kim loại quý có thể tiếp tục dao động trong biên độ gần đây với mức biến động lớn, trong bối cảnh các giao dịch tự động dựa trên thuật toán ngày càng chi phối phản ứng của thị trường trước thông tin mới.

Grady cũng dự báo số liệu lạm phát công bố trong tuần này có thể cao hơn kỳ vọng do tác động từ giá năng lượng. Tuy nhiên, theo ông, chỉ một báo cáo riêng lẻ chưa đủ để xác định liệu áp lực lạm phát chỉ mang tính nhất thời hay có nguy cơ kéo dài. Trong bối cảnh nhiều yếu tố cùng tác động đến thị trường, diễn biến của giá vàng sẽ phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố và cách thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách của Fed.