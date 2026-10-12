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Vietbank bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải làm Phó Tổng Giám đốc

| | Tài chính - ngân hàng

Vietbank bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải làm Phó Tổng Giám đốc

Vietbank vừa bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại SeABank, NCB và VIB.

Ngày 12/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Ông Lê Thanh Hải có bằng Thạc sĩ Quản lý Kinh tế tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) và bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ông Hải có chuyên môn về quản trị hoạt động ngân hàng bán lẻ, phát triển sản phẩm và dịch vụ thẻ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số.

Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), gồm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Chuyển đổi, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó Giám đốc Khối Bán lẻ, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Giám đốc Ban Truyền thông. Ngoài ra, ông từng giữ chức Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Trưởng phòng Quản lý Đại lý tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Trước đó, ngày 29/9, Vietbank đã bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc. Theo thông tin được công bố, ban điều hành ngân hàng hiện có một Quyền Tổng Giám đốc, ba Phó Tổng Giám đốc và một Kế toán trưởng.

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Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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