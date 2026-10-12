Phong tỏa tài khoản ngân hàng của người phụ nữ SN 1986 sau giao dịch nhận 634,8 triệu đồng

Mới đây, câu chuyện về việc một người phụ nữ họ Lei (sinh năm 1986) đang sinh sống tại Tây An, Trung Quốc, đã khiến nhiều người giật mình về các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Mọi chuyện bắt đầu khi Lei bán chiếc đồng hồ Rolex từng mua nhiều năm trước trên một nền tảng giao dịch đồ cũ, để lấy tiền chữa bệnh. Sau khi trao đổi và chốt giao dịch, Lei nhận được khoản thanh toán hơn 164.000 NDT (khoảng 634,8 triệu đồng). Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi hoàn tất giao dịch, tài khoản ngân hàng của cô bất ngờ bị đóng băng.

Bà Chen, mẹ chồng của Lei, là người đứng ra trao đổi với cơ quan công an về sự việc. Bà cho biết con dâu từng mắc ung thư tuyến giáp cách đây khoảng 10 năm. Sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cô từng ổn định, nhưng những năm gần đây bệnh tái phát và di căn sang phổi. Gia đình vốn kinh doanh một quán đồ nướng, song việc buôn bán những năm gần đây không thuận lợi, thậm chí thua lỗ. Chiếc đồng hồ Rolex được đưa lên sàn giao dịch đồ cũ bán đi nhằm trang trải chi phí điều trị.

Sau khi có người quan tâm đến chiếc đồng hồ, một nhân viên thẩm định được phía người mua cử đến cửa hàng của gia đình Lei để kiểm tra. Người này sử dụng kính lúp, kiểm tra các chi tiết trên đồng hồ nhằm. Quá trình kiểm tra diễn có video ghi lại làm bằng chứng.

Chiếc đồng hồ mà Lei đã bán để lấy tiền chữa bệnh

Sau khi hoàn tất việc thẩm định, hai bên thống nhất mức giá 164.000 NDT (khoảng 634,8 triệu đồng). Tuy nhiên, khi đến bước thanh toán, phía người mua cho biết ngân hàng đã hết giờ giao dịch, việc chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp của họ không thuận tiện. Vì vậy, họ đề nghị chuyển khoản thanh toán bằng tài khoản cá nhân.

Tin rằng đây là một giao dịch mua bán thông thường, bà Chen đồng ý nhận tiền. Sau khi khoản thanh toán được chuyển đến, nhân viên thẩm định mang chiếc Rolex đi.

Điều khiến gia đình bất ngờ là ngay ngày hôm sau, Lei phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị phong tỏa. Người thân lập tức đến đồn cảnh sát trình báo và được biết tài khoản bị cơ quan chức năng yêu cầu đóng băng. Theo thông báo, khoản tiền Lei nhận qua tài khoản có liên quan đến một vụ lừa đảo qua mạng viễn thông.

Gia đình sau đó gửi cho cảnh sát các đoạn hội thoại trên nền tảng giao dịch, video thẩm định đồng hồ và hợp đồng mua bán để chứng minh Lei đã thực hiện giao dịch thật, giao hàng thật và không chủ động tham gia hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, dù nhiều lần đề nghị giải quyết, họ vẫn chưa thể lấy lại quyền sử dụng tài khoản.

Số tiền Lei nhận được lại thuộc về nạn nhân của vụ lừa đảo. Ngày 15/1, cảnh sát liên hệ với bà Chen, cho biết người nhận đồng hồ đã bị bắt và đề cập khả năng hai bên thương lượng việc hoàn trả tiền để giảm thiểu thiệt hại cho nạn nhân. Tuy nhiên, gia đình Lei không đồng ý.

Bà Chen cho rằng con dâu đã bán một món đồ thuộc sở hữu của mình, giao hàng sau khi thỏa thuận giá cả và nhận thanh toán theo giao dịch đã hoàn tất. Gia đình sẵn sàng phối hợp điều tra và chấp nhận xử lý theo pháp luật nếu có bằng chứng cho thấy mình vi phạm, nhưng không đồng tình với việc phải bồi hoàn tiền khi chưa được xác định có lỗi trong vụ lừa đảo.

Phía cảnh sát địa phương giải thích rằng khoản tiền trong tài khoản Lei được xác định có nguồn gốc từ vụ án lừa đảo, trong khi khả năng người bán là bà Chen và Lei có liên quan đến việc rửa tiền vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn. Vì vụ việc đang được điều tra, tài khoản chưa thể được mở phong tỏa.

Trường hợp của Lei là lời cảnh báo đối với những người mua bán tài sản giá trị cao trên mạng. Ngay cả khi hàng hóa được giao tận tay và người bán không chủ động tham gia hành vi phạm pháp, việc nhận khoản thanh toán từ nguồn tiền không rõ ràng vẫn có thể dẫn đến nguy cơ tài khoản bị phong tỏa, tài sản bị thất lạc và quá trình giải quyết kéo dài. Việc giữ lại toàn bộ lịch sử trao đổi, hợp đồng, chứng từ thanh toán và ưu tiên thanh toán qua nền tảng có cơ chế bảo vệ phù hợp là những biện pháp cần thiết để hạn chế rủi ro.

(Nguồn: Sina Finance)