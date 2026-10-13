MSB lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán 936 triệu cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 46.800 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã CK: MSB) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ lần thứ hai trong năm 2026, theo Tờ trình số 127/2026/TT-HĐQT ngày 28/9/2026. Phương án dự kiến nâng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng.

Theo tờ trình, MSB dự kiến chào bán ra công chúng 936 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng được mua 25 cổ phiếu mới. Giá chào bán và mệnh giá đều là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 9.360 tỷ đồng, tương đương mức tăng 25% vốn điều lệ. Số cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng từ 3,744 tỷ lên 4,68 tỷ cổ phiếu.

Giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2026 là 14.502 đồng/cổ phiếu và thấp hơn giá đóng cửa bình quân 12.960 đồng/cổ phiếu trong 10 phiên từ ngày 9/9 đến 22/9/2026; mức giá được xác định nhằm tạo điều kiện để cổ đông hiện hữu tham gia. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua, cổ phiếu mua thêm dự kiến tự do chuyển nhượng. Với cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông không thực hiện hết quyền, Hội đồng quản trị được đề xuất ủy quyền xử lý theo quy định, với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và không thuận lợi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

MSB dự kiến sử dụng khoảng 6.500 tỷ đồng để cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; 2.260 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, bao gồm bổ sung vốn cho các công ty con trong lĩnh vực chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm và tài chính tiêu dùng; 600 tỷ đồng cho công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh cơ cấu và tiến độ sử dụng vốn theo tình hình hoạt động và diễn biến thị trường.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2026 hoặc sau khi MSB hoàn tất các thủ tục theo quy định, gồm việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi hoàn tất, cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên HOSE.

Trước đó, MSB hoàn tất phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng; Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ngày 16/7/2026 và ngân hàng hoàn tất phát hành ngày 03/9/2026. MSB cho biết đang thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung và điều chỉnh vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động.

Hiện cổ đông lớn duy nhất sở hữu trên 5% vốn là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với 226.447.166 cổ phiếu (6,05%); nếu mua đủ quyền, VNPT sẽ có 283.058.957 cổ phiếu và giữ nguyên tỷ lệ 6,05%. MSB không có cổ đông nắm từ 15% vốn điều lệ trở lên. Theo hồ sơ phương án, cuối năm 2025, MSB có hệ số an toàn vốn (CAR) 12,49%, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động 62% và tỷ lệ nợ xấu 1,71%.