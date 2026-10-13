Một tiến sĩ vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu

Ngày 13/10, ông Nguyễn Việt Cường (trình độ Tiến sĩ), Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy, đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 560.854 cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 7/10 đến 13/10/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu KOS do ông Cường nắm giữ giảm từ 72.374.490 đơn vị xuống 71.813.636 cổ phiếu, tương ứng khoảng 33,17% số cổ phiếu đang lưu hành của Kosy.

Trước đó, ông Cường cũng bị bán giải chấp 810 cổ phiếu KOS từ 30/9 tới 6/10, thấp hơn nhiều so với lượng thực tế đặt bán từ CTCK. Ngoài ra, ông Cường cũng chủ động bán ra hơn 4,26 cổ phiếu trong giai đoạn cuối tháng 8 đến ngày 24/9.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại các cổ đông liên quan như CTCP Đầu tư Leo Regulus, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy và một số lãnh đạo doanh nghiệp. Cụ thể, Đầu tư Địa ốc Kosy, tổ chức có liên quan tới Chủ tịch Nguyễn Việt Cường và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng, cũng báo cáo bị công ty chứng khoán bán giải chấp 8.000 cổ phiếu KOS trong các ngày 29/9 và từ 1/10 đến 5/10. Sau giao dịch, Địa ốc Kosy còn nắm 9.969.700 cổ phiếu KOS, tương đương khoảng 4,6% số cổ phiếu lưu hành.

Động thái liên tục bị giải chấp của vị Chủ tịch và tổ chức liên quan diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu "rơi tự do" trong khoảng hơn tháng trở lại đây. Khép lại phiên 13/10, thị giá KOS tiếp tục giảm sàn phiên thứ 17 liên tiếp, rơi về mức 8.960 đồng/cp.

Đáng chú ý, lượng cổ phiếu dư bán tại giá sàn đã lên tới 75,6 triệu đơn vị, đồng nghĩa khoảng 35% tổng số cổ phiếu của công ty bị đem bán.

Trong khi đó, lực cầu trên thị trường gần như không đáng kể, khiến những nhà đầu tư muốn thoát hàng tiếp tục gặp khó khăn ngay cả khi đã chấp nhận bán ở mức giá thấp nhất. Cổ đong KOS chỉ có thể nhìn giá trị tài sản trên bảng điện liên tục giảm nhưng khả năng chuyển số cổ phiếu đó thành tiền mặt lại rất hạn chế.

Thực tế, chỉ hơn một tháng trước, KOS vẫn giao dịch trên vùng giá 33.000 đồng/cổ phiếu. Từ ngày 21/9, mã này bắt đầu chuỗi giảm hết biên độ kéo dài, tới nay sau hơn 1 tháng nhưng đã mất giá hơn 70%. Cùng với đà lao dốc của thị giá, vốn hóa Kosy cũng liên tục thu hẹp. Từ mức khoảng 7.298 tỷ, giá trị thị trường của doanh nghiệp hiện chỉ còn gần 1.940 tỷ đồng, tương ứng mức sụt giảm hơn 5.250 tỷ đồng.

Trước diễn biến bất thường, Kosy đã nhiều lần phải gửi văn bản giải trình tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Trong giải trình mới nhất liên quan đến chuỗi giảm sàn từ ngày 5-9/10, doanh nghiệp tiếp tục cho rằng thị trường diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên nhà đầu tư. Đồng thời, việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin và thực hiện giải chấp cổ phiếu cũng góp phần gia tăng áp lực bán, ảnh hưởng đến thanh khoản KOS.

Về phía hoạt động kinh doanh, Kosy khẳng định các lĩnh vực cốt lõi, bao gồm đầu tư và phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo cùng hoạt động vận hành dự án vẫn đang triển khai theo kế hoạch. Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gần 723 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, tăng khoảng 121%. Dù vậy, khoản lợi nhuận này mới hoàn thành gần 13% kế hoạch cả năm, cho thấy khoảng cách đáng kể so với mục tiêu 120 tỷ đồng mà doanh nghiệp đề ra.

Ở một diễn biến khác, một tín hiệu mua vào xuất hiện từ người thân của Chủ tịch Kosy. Bà Hoàng Thị Yến, em dâu ông Nguyễn Việt Cường, đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 15/10 đến 13/11, thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Yến tại doanh nghiệp sẽ tăng lên khoảng 3,71% vốn điều lệ.