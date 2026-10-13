Vượt Pháp, Italy, 1 nước châu Á 4 năm liên tiếp giữ ngôi "quốc gia hấp dẫn nhất thế giới": Thứ hạng của Việt Nam gây bất ngờ

Nhật Bản 4 năm giữ ngôi vương du lịch

Theo công bố ngày 6/10 của Condé Nast Traveler, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu danh sách những quốc gia được độc giả yêu thích nhất thế giới trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026 của ấn bản Mỹ. Đây là năm thứ tư liên tiếp quốc gia châu Á giữ vị trí này, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng khác.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Italy đứng thứ 2, tiếp theo là Ireland, Campuchia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hy Lạp, Panama và Việt Nam. Trong khi đó, ở bảng xếp hạng do ấn bản Anh công bố cùng ngày, Nhật Bản xếp vị trí thứ 2. Kết quả này cho thấy sức hút của xứ sở hoa anh đào đối với du khách quốc tế, đồng thời phản ánh vị thế của quốc gia này trên bản đồ du lịch thế giới.

Một trong những lợi thế giúp Nhật Bản chinh phục du khách là sự đa dạng về trải nghiệm. Du khách có thể khám phá các khu phố hiện đại tại Tokyo, tìm hiểu kiến trúc và văn hóa truyền thống ở Kyoto, ngắm hoa anh đào vào mùa xuân hoặc nghỉ dưỡng tại những suối nước nóng (onsen) giữa thiên nhiên.

Trong thư giới thiệu giải thưởng năm 2026, Divia Thani, Giám đốc biên tập toàn cầu của Condé Nast Traveler, nhận định châu Á đang ngày càng thu hút du khách quốc tế. Bà nhắc đến trải nghiệm ngắm hoa anh đào tại Osaka và Kyoto như một trong những kỷ niệm du lịch đáng nhớ. Theo bà, Nhật Bản không còn đơn thuần là một điểm đến mới lạ để khám phá mà đã trở thành nơi thôi thúc du khách thực hiện một chuyến đi đáng nhớ.

Ảnh: Internet

Ẩm thực cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của đất nước này. Từ sushi, ramen đến những món ăn theo mùa và đặc sản địa phương, Nhật Bản mang đến nhiều lựa chọn cho du khách. Việc thưởng thức ẩm thực không chỉ giới hạn ở các nhà hàng nổi tiếng mà còn là cách để tìm hiểu văn hóa, phong tục và nhịp sống tại từng vùng.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông phát triển, đặc biệt là mạng lưới đường sắt và tàu cao tốc, giúp việc di chuyển giữa các thành phố trở nên thuận tiện. Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và những cảnh quan dọc đường tàu giúp việc khám phá đất nước này trở nên thuận tiện hơn.

Không chỉ dựa vào những giá trị truyền thống, Nhật Bản còn tạo sức hút nhờ sự kết hợp giữa di sản văn hóa và tinh thần đổi mới. Những công trình kiến trúc hiện đại, không gian thiết kế sáng tạo và công nghệ tiên tiến cùng tồn tại với các khu phố cổ, khu vườn truyền thống và những nét sinh hoạt lâu đời. Sự tương phản này giúp du khách có thể trải nghiệm nhiều sắc thái khác nhau của một đất nước trong cùng chuyến đi.

Việt Nam được xướng tên trong Top 10

Không chỉ Nhật Bản, Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách, lọt Top 10 những quốc gia được độc giả yêu thích nhất thế giới năm 2026.

Sức hấp dẫn của Việt Nam đến từ sự đa dạng về cảnh quan, di sản văn hóa và ẩm thực. Du khách có thể khám phá khu phố cổ Hà Nội, nhịp sống sôi động tại TP.HCM, cảnh quan vịnh Hạ Long, những công trình di sản ở Hội An và Huế, hay các bãi biển tại Đà Nẵng và Phú Quốc.

Ảnh: Internet

Ẩm thực cũng là một trong những dấu ấn nổi bật, với phở, bánh mì, cà phê và những món ăn mang đặc trưng riêng của từng vùng miền. Bên cạnh đó, trải nghiệm đời sống bản địa và sự thân thiện, cởi mở của người dân góp phần tạo nên sức hút của điểm đến.Việc lọt top 10 trong bảng xếp hạng quốc tế là một dấu mốc tích cực đối với hình ảnh du lịch Việt Nam.

(Tổng hợp)