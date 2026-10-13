Phát hiện 1 người thất nghiệp có 16,3 tỷ đồng

Ở tuổi 32, Ken - Chàng trai người Nhật Bản cho biết bản thân luôn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm việc. Tính đến nay, anh đã thất nghiệp hơn 1 năm. Từ trước đến giờ, những "quãng nghỉ" trong hành trình đi làm của Ken không phải chuyện lạ, đến chính anh cũng không còn dằn vặt bản thân vì con đường sự nghiệp của mình không được suôn sẻ như đa số bạn bè.

Ken đơn giản là chấp nhận điều đó. Dù thu nhập phập phù lúc có lúc không, khi cao khi thấp nhưng nhờ đầu tư chứng khoán, Ken đã xây dựng được khối tài sản hơn 300 triệu yên (khoảng 16,3 tỷ đồng). Chính nhờ khoản tiền này mà Ken có thể tự tin hơn, không chỉ trong khía cạnh tiền bạc mà còn trong cuộc sống. Anh tin rằng nếu mình kém ở mặt này, chắc chắn mình sẽ giỏi hoặc ít nhất là có khả năng làm tốt ở 1 khía cạnh khác. Và khía cạnh đó với Ken chính là đầu tư chứng khoán.

Hành trình đầu tư của Ken bắt đầu từ hơn 10 năm trước, cũng xuất phát từ những lo lắng về tương lai tài chính. Trong những năm đầu của tuổi 20, Ken đã nhận ra rằng ngay cả khi tiếp tục làm văn phòng đến lúc nghỉ hưu, bản thân vẫn có thể phải đối mặt với áp lực tiền bạc nếu không chủ động chuẩn bị từ sớm.

Thay vì chỉ trông chờ vào tiền lương, Ken bắt đầu tìm hiểu về đầu tư chứng khoán. Anh sử dụng khoản tiền thưởng tích lũy được sau khi đi làm, trị giá 3 triệu yên (khoảng 490 triệu đồng), làm vốn ban đầu.

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Chỉ trong 2 năm, số tài sản đầu tư của Ken đã tăng lên 5 triệu yên (khoảng 817,5 triệu đồng). Đến năm thứ 5, tài sản của Ken vượt mốc 50 triệu yên (khoảng 8,1 tỷ đồng) và đến nay, sau khoảng 10 năm kiên trì đầu tư, tài sản của anh đã đạt mốc 300 triệu yên (khoảng 16,3 tỷ đồng). Từ một người từng lo lắng về tương lai tài chính khi mới đi làm, Ken đã xây dựng được một khoản tài sản đáng kể nhờ đầu tư trong nhiều năm.

Quy tắc đầu tư "không cần thêm vốn"

Quy tắc đầu tư mà Ken chia sẻ lại đơn giản hơn nhiều so với những gì mọi người hình dung về việc đầu tư chứng khoán. Ken cho biết sau khi tích lũy được khoản vốn ban đầu, anh không tiếp tục lấy tiền lương hằng tháng để bơm thêm vào danh mục chứng khoán. Thu nhập từ công việc vẫn được sử dụng cho những nhu cầu thường ngày, bao gồm chi phí sinh hoạt, mua sắm, ăn uống,...

Trung bình mỗi năm 1 lần, Ken mới dành thêm phần tiền thưởng nếu có để tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán. Còn lại, về cơ bản, Ken chỉ thay đổi danh mục đầu tư bằng cách chốt lời một vài mã cổ phiếu và dùng tiền đó để mua cổ phiếu khác.

Bản thân Ken cũng không phải người ngay từ đầu đã có kiến thức đầu tư đặc biệt hay xuất phát với một khoản vốn khổng lồ.

Từ trải nghiệm và kinh nghiệm của mình, Ken cho rằng bước ngoặt không nhất thiết đến từ tài năng xuất chúng hay số vốn lớn, mà có thể bắt đầu bằng việc nhận diện vấn đề tài chính và chủ động hành động. Với những người chưa có nhiều tiền, tư duy bắt đầu từ quy mô nhỏ rồi từng bước phát triển tài sản có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

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Dù vậy, trường hợp của Ken không đồng nghĩa bất kỳ ai cũng có thể biến một khoản vốn nhỏ thành tài sản hàng tỷ đồng chỉ trong vài năm.

Điều có thể rút ra từ câu chuyện này là tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu tài chính, quản lý tiền lương và xây dựng kế hoạch sử dụng khoản tiết kiệm phù hợp. Với người mới bắt đầu, việc duy trì quỹ dự phòng cho sinh hoạt, chỉ sử dụng khoản tiền có thể chấp nhận rủi ro để đầu tư và tránh chạy theo lợi nhuận ngắn hạn vẫn là những nguyên tắc cần thiết.

Từ một người từng chật vật tìm việc và lo lắng về tương lai, Ken đã đi một chặng đường dài để tích lũy khối tài sản hàng trăm triệu yên. Câu chuyện của anh không chỉ xoay quanh con số 16,3 tỷ đồng, mà còn cho thấy cách một nỗi lo tài chính có thể trở thành động lực để một người bắt đầu học hỏi, chủ động quản lý tiền bạc và tìm kiếm con đường phù hợp nhằm cải thiện tình hình của bản thân.

(Nguồn: Bloomberg)