Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam diễn viên nổi tiếng vừa qua đời sáng nay 13/10 ở tuổi 34

| | Lifestyle

Nguyên nhân nam diễn viên này tử vong đã khiến cho người hâm mộ không khỏi sững sờ.

Sáng 13/10, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên người Mỹ RJ Mitte vừa đột ngột qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng nghiệp. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 34. Đáng nói, nam ngôi sao qua đời đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày đính hôn với Kennedy Suarez.

Được biết, tài tử sinh năm 1992 tử vong do tự tử. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ chi tiết về nguyên nhân cái chết của RJ Mitte.

RJ Mitte qua đời đột ngột ở tuổi 34 do tự tử. Ảnh: People

Người đại diện vừa gửi đi thông điệp tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi phải thông báo về sự ra đi của nam diễn viên, nhà từ thiện và người hoạt động vì quyền lợi của người khuyết tật - RJ Mitte. RJ Mitte được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Walter ‘Flynn’ White Jr. trong loạt phim đình đám Breaking Bad. Bằng chính trải nghiệm sống chung với căn bệnh bại não của mình, Mitte đã mang đến sự chân thực hoàn hảo cho vai diễn và nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền người khuyết tật. Ngoài ra, nam diễn viên còn là đại sứ đáng tự hào của tổ chức United Cerebral Palsy và Bệnh viện Shriners Children’s. Anh ấy cũng từng là chủ tịch của Tổ chức The Mitte Foundation, đồng hành cùng các hoạt động từ thiện, đồng thời sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để xóa bỏ những định kiến của xã hội về những người khuyết tật và giúp họ hòa nhập với cộng đồng. Trong khoảng thời gian khó khăn này, chúng tôi hy vọng mọi người hãy tôn trọng quyền riêng tư của tang quyến”.

Thông tin nam diễn viên 9X đột ngột qua đời đã khiến cho người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Âu cũng là bởi anh vừa xuất hiện chỉ vài ngày trước khi rời xa nhân thế. Theo đó, Mitte mới đây đã tham gia buổi trò chuyện trên podcast của Stauros Entertainment và có những chia sẻ đáng chú ý về vai diễn trong bộ phim mới mang tên Talking to Strangers. Trong phim, nam nghệ sĩ hóa thân thành 1 người đàn ông mắc bệnh bại não.

Cái chết của Mitte đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng. Anh qua đời sau đúng 1 năm cầu hôn bạn gái. Ảnh: People

Mitte được chẩn đoán mắc bệnh bại não khi mới 3 tuổi và là người hoạt động tích cực vì lợi quyền của người khuyết tật. Anh từng là người phát ngôn đại diện cho các diễn viên khuyết tật tại Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh.

Mitte trở nên nổi tiếng, được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn trong loạt phim ăn khách Breaking Bad trên kênh truyền hình AMC. Bên cạnh đó, anh còn ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý khác bao gồm Switched at Birth, The Guardians of Justice, Now Apocalypse,...

Nam diễn viên khẳng định được tên tuổi qua nhiều bộ phim đáng chú ý. Ảnh: People

Giọng ca trời phú không cứu được diva khổ nhất châu Á: Tài sản chia năm xẻ bảy, qua đời chưa hết chuyện

Theo Dương Nam

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một tuyến cáp treo mới đang được nghiên cứu xây tại cung đèo dài 20 km, đỉnh cao nhất tới 1.400 m: Xung quanh bao bọc bởi rừng già và núi đá, đường lên hiện tại quanh co, hiểm trở

Một tuyến cáp treo mới đang được nghiên cứu xây tại cung đèo dài 20 km, đỉnh cao nhất tới 1.400 m: Xung quanh bao bọc bởi rừng già và núi đá, đường lên hiện tại quanh co, hiểm trở Nổi bật

Việt Nam có 1 “ngôi làng Pháp” nằm ở độ cao 1.487m, mát mẻ quanh năm: Từng 6 năm liên tiếp thắng giải “hàng đầu châu Á”

Việt Nam có 1 “ngôi làng Pháp” nằm ở độ cao 1.487m, mát mẻ quanh năm: Từng 6 năm liên tiếp thắng giải “hàng đầu châu Á” Nổi bật

Cát Phượng lên tiếng khi bị chất vấn "đã có thành tựu chưa" mà mở lớp dạy diễn xuất?

Cát Phượng lên tiếng khi bị chất vấn "đã có thành tựu chưa" mà mở lớp dạy diễn xuất?

10:28 , 13/10/2026
Sự thật cuộc phỏng vấn gây bão mạng của Ronaldo giữa lùm xùm bỏ tuyển Bồ Đào Nha

Sự thật cuộc phỏng vấn gây bão mạng của Ronaldo giữa lùm xùm bỏ tuyển Bồ Đào Nha

10:27 , 13/10/2026
Lời khuyên cho người mua iPhone 18 Pro Max

Lời khuyên cho người mua iPhone 18 Pro Max

10:21 , 13/10/2026
NSND Thanh Lam bị nhạc sĩ Phú Quang nói: ‘Lúc nào cũng sốt đùng đùng 39 độ, hạ xuống 37 độ rưỡi là khán giả sẽ rất thích cô’

NSND Thanh Lam bị nhạc sĩ Phú Quang nói: ‘Lúc nào cũng sốt đùng đùng 39 độ, hạ xuống 37 độ rưỡi là khán giả sẽ rất thích cô’

10:10 , 13/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên