NSND Thanh Lam bị nhạc sĩ Phú Quang nói: ‘Lúc nào cũng sốt đùng đùng 39 độ, hạ xuống 37 độ rưỡi là khán giả sẽ rất thích cô’

Tối 12/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu đã đưa khán giả trở về miền ký ức âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa. Ở đó, Hà Nội không chỉ là một địa danh mà còn là miền thương nhớ, nơi tình yêu, nỗi buồn và những cuộc chia xa được lưu giữ qua từng giai điệu.

Tiếp nối tinh thần chương trình Hà Nội ơi, còn mãi một tình yêu do Phú Quang thực hiện năm 2013, đêm nhạc lần này được các con của ông tổ chức như một lời tri ân dành cho cha. Nhưng thay vì chỉ tái hiện những ca khúc quen thuộc, chương trình còn mở ra những lát cắt đời thường về người đàn ông phía sau cây đàn piano, qua ký ức của gia đình, bạn bè và những nghệ sĩ từng đồng hành với ông.

Những giọng hát kể chuyện Phú Quang

Mở đầu đêm nhạc, ca sĩ Trọng Tấn thể hiện Hà Nội ngày trở về, đưa khán giả trở lại với miền cảm xúc quen thuộc trong âm nhạc Phú Quang. Hà Nội trong những sáng tác của ông không đơn thuần là phố phường, mùa thay lá hay những địa danh thân thuộc, mà còn là nơi neo giữ những tình yêu, những cuộc chia xa và nỗi nhớ của mỗi người.

Ca sĩ Trọng Tấn

Tiếp đó, danh ca Bảo Yến xuất hiện với hai ca khúc Giọt thu buồn và Tâm sự người ca sĩ. Những giai điệu giàu tự sự gợi mở một thế giới âm nhạc nhiều suy tư, nơi những rung động riêng tư có thể chạm tới những miền sâu kín trong lòng người nghe.

Sau phần trình diễn, khi được NSND Lê Khanh hỏi về điều đặc biệt muốn chia sẻ về nhạc sĩ, Bảo Yến kể lại: “Năm 1992, nhạc sĩ Phú Quang vào Sài Gòn, đưa bà xã đến Nhà hát Thành phố thăm Bảo Yến. Sau đó, anh cũng đến nhà, anh em tâm sự nhiều. Anh luôn nói nhớ Hà Nội quá. Bảo Yến bảo: ‘Vậy anh về Hà Nội đi’, nhưng khi ấy anh đang vào Sài Gòn lập nghiệp. Mỗi lần mùa hoa sữa đến, anh lại nhớ mùi hương, nhớ Hà Nội. Anh thương Hà Nội đặc biệt lắm”.

Danh ca Bảo Yến

Câu chuyện ngắn gọn ấy phần nào lý giải vì sao Hà Nội trở thành một miền cảm xúc đặc biệt trong âm nhạc Phú Quang. Có những người đi xa để lập nghiệp, để tìm kiếm cơ hội, nhưng càng đi lại càng nhận ra nơi mình muốn trở về. Với Phú Quang, nỗi nhớ dường như chưa bao giờ chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà đã trở thành nguồn mạch sáng tạo bền bỉ.

Nếu Bảo Yến mang đến ký ức về một Phú Quang luôn đau đáu với Hà Nội, thì những chia sẻ của NSND Tấn Minh lại cho thấy sức sống của âm nhạc ông trong đời sống của các nghệ sĩ.

Trở lại sân khấu với Một dại khờ, một tôi và Biển nỗi nhớ và em, NSND Tấn Minh không giấu được sự xúc động. Anh chia sẻ, trước khi bước ra sân khấu, mình đã có những phút giây bồi hồi trong cánh gà vì hai lý do: được tiếp tục hát trong chương trình của nhạc sĩ Phú Quang và được trực tiếp nghe danh ca Bảo Yến hát.

Ca sĩ Tấn Minh

Tấn Minh cho biết, từ khi chưa học hết cấp hai, anh đã nghe Bảo Yến hát và dành tình yêu đặc biệt cho giọng ca ấy. Vì vậy, việc được gặp nữ danh ca và đứng chung sân khấu với danh ca Bảo Yến là điều anh chưa từng nghĩ có ngày trở thành hiện thực. “Đến giờ này tình yêu đó còn nguyên vẹn” - NSND Tấn Minh chia sẻ về cảm xúc của mình.

Thùy Dung tiếp nối chương trình với Dương cầm lạnh và Nỗi nhớ. Nữ ca sĩ nhắc lại kỷ niệm được nhạc sĩ Phú Quang nói rằng ca khúc Dương cầm lạnh dành cho mình. Một lời nói tưởng chừng giản dị, nhưng với người nghệ sĩ, đó có thể là kỷ niệm theo suốt chặng đường làm nghề, bởi nó lưu giữ sự tin tưởng và tình cảm của người nhạc sĩ.

Trong khi đó, Thanh Lam mang đến một sắc thái khác với Rock buồn và Đâu phải bởi mùa thu. Với phong cách biểu diễn đầy năng lượng, nữ diva đã khuấy động sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, mang đến một khoảng lặng vừa đủ để rồi đẩy cảm xúc khán phòng lên cao trào.

Ca sĩ Thanh Lam trong tiết mục Rock buồn

Trước khi trình bày Rock buồn, nữ diva hóm hỉnh kể lại lời nhận xét của Phú Quang dành cho mình: “Thanh Lam được đi hát cùng chú Phú Quang từ khi mới 16 tuổi. Chú Phú Quang thường nói Thanh Lam: ‘Cô lúc nào cũng sốt đùng đùng 39 độ, hạ xuống còn 37 độ rưỡi là khán giả sẽ rất thích cô’. Hôm nay, hát Rock buồn, con xin chú được sốt 39 độ”. Lời chia sẻ hóm hỉnh không chỉ mang đến tiếng cười mà còn tái hiện phần nào mối quan hệ gần gũi giữa nhạc sĩ và nữ ca sĩ. Đằng sau những sáng tác nhiều suy tư là một Phú Quang đời thường, dí dỏm, thẳng thắn, luôn có những nhận xét riêng về người nghệ sĩ mà ông làm việc cùng.

Hồng Nhung khép lại phần đầu chương trình với loạt ca khúc Về lại phố xưa, Tình khúc 24 và Nỗi buồn. Đặc biệt, trong phần trình bày Nỗi buồn - ca khúc Phú Quang phổ thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường - nhạc sĩ Việt Anh đệm đàn cho nữ ca sĩ tạo nên phần trình diễn ấn tượng.

Qua những giọng hát khác nhau, âm nhạc Phú Quang hiện lên với nhiều sắc thái: khi sâu lắng, da diết; lúc mãnh liệt, giàu năng lượng; khi lại chất chứa những nỗi niềm khó gọi thành tên. Các nghệ sĩ không chỉ trình bày những tác phẩm đã gắn bó với tên tuổi mình, mà còn kể lại những mối duyên nghệ thuật, những kỷ niệm và tình cảm dành cho người nhạc sĩ.

Căn phòng ký ức và món quà sinh nhật của những người con

Sau phần trình diễn Nỗi buồn, khán giả được mời tham quan không gian triển lãm nhỏ tại sảnh Nhà hát Hồ Gươm. Những hình ảnh và kỷ vật ghi dấu hành trình nghệ thuật của Phú Quang cùng bạn bè, đồng nghiệp mở ra một cách gặp gỡ khác với người nhạc sĩ: không chỉ qua những giai điệu đã thuộc nằm lòng, mà còn qua những dấu ấn được lưu giữ từ cuộc đời sáng tạo của ông.

Nếu sân khấu là nơi âm nhạc cất lên, thì không gian triển lãm là nơi ký ức có thể được nhìn ngắm, chạm tới bằng những hình ảnh và kỷ vật cụ thể. Hai hình thức biểu đạt cùng hướng về một con người, giúp khán giả có thêm cơ hội hình dung về Phú Quang bên ngoài những ca khúc nổi tiếng.

Trở lại sân khấu, NSND Thanh Lam thể hiện Im lặng đêm Hà Nội và Trong miền ký ức cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Những giai điệu tiếp tục dẫn dắt khán giả vào không gian âm nhạc giàu hoài niệm, trước khi chương trình chuyển sang một phần đặc biệt: ký ức của ba người con về cha.

Những thước phim tư liệu ghi lại câu chuyện của gia đình giúp đêm nhạc mở rộng từ ký ức của bạn bè, đồng nghiệp sang một miền tình cảm riêng tư hơn. Bởi với công chúng, Phú Quang là nhạc sĩ của Hà Nội, của tình yêu và những nỗi buồn đẹp. Nhưng với các con, ông trước hết là người cha, với những kỷ niệm gia đình mà không sân khấu nào có thể kể.

Việc lựa chọn thời điểm tổ chức đêm nhạc ngay trước sinh nhật của cha khiến ý nghĩa ấy càng trở nên rõ nét. Đây không chỉ là chương trình tưởng nhớ năm năm ngày Phú Quang rời xa, mà còn là món quà sinh nhật của ba người con dành cho người cha đã khuất. Âm nhạc trở thành cách để họ tiếp tục cuộc trò chuyện với cha, đồng thời chia sẻ những ký ức riêng của gia đình với công chúng.

Mạch cảm xúc tiếp tục với Gửi bạn nơi xa qua tiếng hát Tấn Minh; Nỗi nhớ mùa đông do Tấn Minh thể hiện cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn; Mơ về nơi xa lắm qua tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn; rồi Có một ngày và Tôi muốn mang Hồ Gươm đi qua giọng ca Trọng Tấn.

Từ tiếng hát đến tiếng kèn saxophone, các tiết mục nối nhau mở rộng những cung bậc cảm xúc của chương trình. Những sáng tác về nỗi nhớ, tình yêu và Hà Nội không chỉ gợi lại thế giới nghệ thuật của Phú Quang, mà còn cho thấy sự gắn bó lâu dài giữa ông với những nghệ sĩ đã từng thể hiện và góp phần đưa âm nhạc của ông đến gần công chúng.

Ở tiết mục cuối cùng, Em ơi Hà Nội phố mở đầu bằng tiếng hát và hình ảnh nhạc sĩ Phú Quang, trước khi các ca sĩ Tấn Minh, Trọng Tấn, Thanh Lam, Hồng Nhung, Thùy Dung… cùng hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc khép lại đêm nhạc đầy xúc động. Nhạc sĩ như vẫn còn hiện diện nơi đây, trong tiếng hát, những lời tự sự và những giai điệu đã trở thành một phần ký ức. Tình yêu âm nhạc, tình yêu Hà Nội của Phú Quang vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim những người thân yêu, đồng nghiệp, nghệ sĩ và đông đảo khán giả.

Ca khúc Em ơi Hà Nội phố đưa khán giả trở về với Hà Nội thân thuộc - thành phố đã trở thành dấu ấn không thể tách rời trong âm nhạc Phú Quang. Sau những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp và tình cha con, Hà Nội một lần nữa trở thành điểm hội tụ của ký ức.