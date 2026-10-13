Từ ngày 15/10, khách Việt chính thức được miễn visa 30 ngày khi đến Nga

Một tin vui lớn dành cho những người yêu thích xê dịch khi xứ sở bạch dương mà nhiều thế hệ người Việt từng ao ước đặt chân đến vừa chính thức miễn thị thực cho khách Việt. Theo hãng thông tấn Interfax thì vào ngày 12/10 ,Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh và lưu trú tối đa 30 ngày mà không cần thị thực áp dụng từ ngày 15/10.

Trước thời điểm này khách Việt muốn sang quốc gia rộng lớn nhất thế giới phải xin thị thực điện tử với lệ phí 52 USD tức khoảng 1.3 đến 1.4 triệu đồng tùy tỷ giá và nộp hồ sơ chậm nhất bốn ngày trước ngày nhập cảnh. Nếu xin thị thực dán tại cơ quan đại diện thì thời gian xét duyệt có thể kéo dài tới 20 ngày làm việc. Giờ đây chỉ cần một cuốn hộ chiếu phổ thông là khách Việt có thể đặt vé và lên đường.

Khách Việt sẽ được nhập cảnh Nga và lưu trú tối đa 30 ngày mà không cần thị thực áp dụng từ ngày 15/10/2026 đến 15/10/2027. Ảnh: OntherMars

Theo sắc lệnh được đăng trên Cổng thông tin pháp luật chính thức chính sách này áp dụng cho người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam nhập cảnh với các mục đích như du lịch cùng thăm thân hay công tác và tham gia hoạt động khoa học lẫn văn hóa cùng thể thao hoặc quá cảnh. Chính sách có hiệu lực đến hết ngày 15/10 năm 2027. Những người nhập cảnh để làm việc bao gồm cả nhà báo cùng học tập hoặc cư trú lâu dài sẽ không thuộc diện được miễn.

Việc di chuyển của du khách cũng khá thuận tiện. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã tăng đường bay thẳng Hà Nội đi Moskva lên bốn chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Hai cùng thứ Tư hay thứ Sáu và Chủ nhật và đều được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787.

Cơ hội khám phá xứ sở bạch dương thuận tiện chưa từng có

Từ lâu nơi đây đã là điểm đến đặc biệt trong lòng nhiều du khách Việt nhờ bề dày lịch sử cùng kiến trúc tráng lệ và thiên nhiên rộng lớn. Tại thủ đô Moskva du khách có thể dạo bước trên Quảng trường Đỏ cùng ngắm Điện Kremlin và nhà thờ Thánh Basil với những mái vòm hình củ hành rực rỡ sắc màu. Còn Saint Petersburg được mệnh danh là thành phố cung điện lại níu chân du khách bằng Cung điện Mùa Đông nơi đặt bảo tàng Hermitage và những cây cầu mở ra lúc nửa đêm cho tàu thuyền đi qua.

Cung điện Mùa đông

Thời điểm chính sách có hiệu lực cũng rất lý tưởng. Giữa tháng 10 cảnh quan vẫn còn sắc vàng của mùa thu và chỉ ít tuần sau thủ đô Moskva thường đón những đợt tuyết đầu mùa vào khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Đây chắc chắn là trải nghiệm mà nhiều người Việt mong chờ.

Quảng trường Đỏ

Đại Cung Điện Kremlin

Bên cạnh cảnh quan thì ẩm thực cũng là lý do để du khách lên đường. Món súp củ dền borscht đỏ au cùng bánh blini mỏng cuộn kem chua hay trứng cá muối hoặc pelmeni là một loại bánh nhân thịt giống há cảo đều là những món nên thử một lần trong đời.

Bên cạnh cảnh quan thì ẩm thực Nga cũng là lý do để du khách lên đường.

Hiện các tour phổ biến có giá từ 55 triệu đồng cho hành trình bảy ngày sáu đêm đi qua Moskva và Saint Petersburg cùng việc ghé thăm các điểm biểu tượng như Quảng trường Đỏ hay Điện Kremlin và Cung điện Mùa Đông. Ông Nguyễn Hữu Cường là Tổng Giám đốc Tràng An Travel cho rằng đường bay thẳng và quan hệ ngoại giao thân thiện giữa hai nước là những yếu tố giúp điểm đến này luôn có sức hút đặc biệt với khách Việt.

Vườn Alexandrovsky

Mỗi năm có khoảng 15.000 lượt khách Việt đến đây. Riêng nửa đầu năm 2026 chính quyền nước sở tại đã cấp khoảng 10.000 thị thực cho công dân Việt Nam. Hiệp hội Lữ hành ATOR dự báo chính sách miễn thị thực có thể giúp lượng khách Việt tăng 30 phần trăm ngay trong những tháng đầu áp dụng. Ở chiều ngược lại theo Cục Thống kê thì chín tháng đầu năm 2026 Việt Nam đã đón khoảng 1.13 triệu lượt khách từ quốc gia này và ghi nhận mức tăng hơn 160 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Một vài điểm cần lưu ý trước khi lên kế hoạch

Chính sách mới mang lại nhiều thuận lợi nhưng du khách cần ghi nhớ một số điểm quan trọng. Quy định miễn thị thực chỉ áp dụng cho người mang hộ chiếu phổ thông với thời gian lưu trú mỗi lần không vượt quá 30 ngày. Đồng thời chính sách này hoàn toàn không áp dụng cho những người có ý định du học hay làm việc hoặc định cư lâu dài. Cuối cùng khoảng thời gian vàng để tận hưởng ưu đãi này bắt đầu từ ngày 15/10/2026 và sẽ kéo dài đến hết ngày 15/10/2027.