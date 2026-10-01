Theo hãng thông tấn Interfax, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/10 ký sắc lệnh cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực (visa) trong thời gian tối đa 30 ngày.

Chính sách áp dụng với người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam đến Nga du lịch, thăm thân, công tác, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh qua lãnh thổ nước này. Chính sách miễn visa có hiệu lực từ ngày 15/10 đến hết ngày 15/10/2027.

Theo sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga, công dân Việt Nam thuộc các diện trên được phép nhập cảnh, lưu trú và xuất cảnh mà không phải làm thủ tục xin visa.

Quy định không áp dụng với người đến Nga làm việc, bao gồm nhà báo, người đến học tập hoặc có mục đích cư trú lâu dài.

Trước đó, trong Tuyên bố chung Việt Nam - Nga sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga mới đây, hai nước đang và sẽ tiếp tục phối hợp rất chặt chẽ, để thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động và tăng cường trao đổi du lịch giữa hai nước; trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga, hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người Việt Nam.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Nga đứng thứ ba trong các thị trường gửi khách đến Việt Nam và đứng đầu trong nhóm thị trường châu Âu. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 1,1 triệu lượt khách Nga. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thông tin, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam trong năm 2026 có thể đạt mức kỷ lục lịch sử là 1,5 triệu lượt người. Dự báo này vừa được đưa ra trong bối cảnh Nga được xem là thị trường tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm các thị trường có quy mô lớn của ngành du lịch Việt.







