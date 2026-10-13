Nam ca sĩ U45 hé lộ về liveconcert cá nhân sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình: Sân khấu dài 90m, 100 vũ công đương đại sẽ góp mặt

Sân khấu “khủng” với chiều ngang lên tới 90m

Với chủ đề “Bay về phía mặt trời”, Live-Concert của Tùng Dương sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Trước thềm đêm diễn, Tùng Dương cùng ê-kíp tiếp tục hé lộ những điểm nhấn trong dàn dựng sân khấu và danh sách nghệ sĩ khách mời, hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc đa sắc màu, kết nối những giá trị cội nguồn với tinh thần sáng tạo đương đại.

Khác với những Live-concert trước đây diễn ra trong không gian nhà hát, “Bay về phía mặt trời” đưa Tùng Dương đến với SVĐ Mỹ Đình, địa điểm có sức chứa hàng chục nghìn khán giả. Lựa chọn này không chỉ đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức và dàn dựng mà còn thể hiện quyết tâm chinh phục những giới hạn mới của nam ca sĩ, người vốn được biết đến với tinh thần không ngừng tìm tòi, thử nghiệm trong âm nhạc.

Theo kế hoạch, sân khấu chương trình có chiều ngang lên tới 90m, với sự tham gia của gần 100 vũ công đương đại và khoảng 30 tiết mục âm nhạc trong đó có nhiều hit ở các thể loại. Quy mô dàn dựng cho phép Tùng Dương cùng ê-kíp phát triển những ý tưởng nghệ thuật trên một không gian rộng mở, kết hợp âm nhạc với múa đương đại, ánh sáng và hình ảnh, tạo nên nhiều lớp biểu đạt cho các phần trình diễn.

Điểm đáng chú ý là xuyên suốt chương trình, múa đương đại sẽ không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn được sử dụng như một ngôn ngữ kể chuyện song hành với âm nhạc. Theo đó, gần 100 vũ công đương đại sẽ tham gia các màn trình diễn được dàn dựng công phu, tạo thêm điểm nhấn cho từng tiết mục. Sự kết hợp giữa âm nhạc và múa đương đại cũng là cách Tùng Dương làm mới sân khấu để những màn trình diễn không chỉ cuốn hút về hình ảnh mà còn góp phần tôn lên cảm xúc và tinh thần của mỗi ca khúc.

Nhìn lại chặng đường hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương luôn cho thấy tinh thần tìm tòi, không ngại thử thách bản thân với những hướng đi mới, từ các ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc khó đến những thử nghiệm với chất liệu dân gian và âm nhạc đương đại. Trong hành trình ấy, tình yêu quê hương, đất nước là nguồn cảm hứng quan trọng có sức lay động đặc biệt, được anh gửi gắm qua những tác phẩm thấm đẫm tinh thần dân tộc và niềm tự hào về bản sắc Việt Nam.

Ca sĩ Tùng Dương (SN 1983) đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ bằng liveconcert “Bay về phía mặt trời”

Chia sẻ về điều này, Tùng Dương cho biết, những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn khơi dậy tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam. Với anh, âm nhạc còn có sức mạnh kết nối con người bằng những giá trị chung về lịch sử, văn hóa và cội nguồn. Bởi vậy, nam ca sĩ luôn trân trọng dòng tác phẩm này, đồng thời không ngừng nỗ lực tìm tòi cách thể hiện mới để những giai điệu về đất nước tiếp tục chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với “Bay về phía mặt trời”, nam ca sĩ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ấy bằng việc đưa âm nhạc lên sân khấu có quy mô lớn hơn, đồng thời tận dụng lợi thế về không gian để hiện thực hóa những ý tưởng dàn dựng mới mẻ, thay vì chỉ tập trung vào sự hoành tráng về hình thức.

Nghệ sĩ khách mời thứ ba gọi tên Hòa Minzy

Trong số các nghệ sĩ khách mời của “Bay về phía mặt trời”, Hòa Minzy là gương mặt mang đến sự kết nối đặc biệt với chủ đề văn hóa, di sản của chương trình. Sau khi công bố hai gương mặt trẻ có phong cách và màu sắc âm nhạc riêng biệt là Phùng Khánh Linh và GREY D, Tùng Dương tiếp tục xác nhận nữ ca sĩ “Bắc B’ling” là nghệ sĩ khách mời thứ ba sẽ góp mặt trong Live-Concert của mình. Cụ thể, Hòa Minzy sẽ xuất hiện trong chương nhạc “Cội nguồn - Di sản”, hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Những năm gần đây, Hòa Minzy ghi dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, trong đó “Bắc Bling” nổi bật bởi cách đưa hình ảnh và âm hưởng vùng Kinh Bắc vào đời sống âm nhạc đương đại. Thành công của ca khúc này cho thấy những giá trị văn hóa truyền thống nếu biết cách truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi, trẻ trung mà vẫn giữ được nét riêng của vùng đất giàu bản sắc, vẫn sẽ đủ sức tạo ra sức hút với công chúng hôm nay, đặc biệt là giới trẻ.

Với Tùng Dương, việc tìm tòi, làm mới những chất liệu âm nhạc truyền thống cũng là một mạch sáng tạo xuyên suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật của anh. Bằng giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cá tính, nam ca sĩ luôn tìm cách tiếp cận những giá trị quen thuộc từ góc nhìn riêng, kết hợp tinh thần truyền thống với những thử nghiệm đương đại.

Cùng quê hương Bắc Ninh, cả Tùng Dương và Hòa Minzy đều có chung sự quan tâm dành cho văn hóa dân tộc, dù mỗi người lựa chọn một cách thể hiện khác nhau. Nếu Hòa Minzy tạo dấu ấn bằng những sản phẩm đưa văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả trẻ, thì Tùng Dương lại có thế mạnh trong việc khai thác chiều sâu cảm xúc và mở rộng giới hạn biểu đạt của âm nhạc. Sự gặp gỡ giữa hai cá tính vì thế hứa hẹn mang đến một sắc thái riêng cho chương “Cội nguồn - Di sản”.

Ngoài sự đồng điệu trong lựa chọn nghệ thuật, Hòa Minzy còn là người em, người đồng nghiệp thân thiết của Tùng Dương. Mối quan hệ gần gũi giữa hai nghệ sĩ góp thêm sự ấm áp cho màn hội ngộ sắp tới trên sân khấu “Bay về phía mặt trời” và hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn được chờ đợi trong đêm diễn.

Bên cạnh Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D là hai nghệ sĩ khách mời đã được công bố trước đó. Mỗi người sở hữu một cá tính âm nhạc riêng, góp phần mở rộng phổ màu của chương trình. Trong đó, Phùng Khánh Linh được biết đến với phong cách giàu tính tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc và tinh thần sáng tạo cá nhân. Còn GREY D đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc mang hơi thở đương đại. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ bên cạnh Tùng Dương cho thấy mong muốn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ, thay vì giới hạn chương trình trong một dòng chảy âm nhạc duy nhất.

Với Tùng Dương, việc mời các nghệ sĩ trẻ tham gia không đơn thuần nhằm tạo thêm sức hút cho đêm diễn. Sự hiện diện của họ còn mở ra cơ hội để âm nhạc của các thế hệ đối thoại với nhau, qua đó cho thấy sự tiếp nối không nhất thiết phải diễn ra bằng những cách thể hiện giống nhau. Những khác biệt về phong cách, trải nghiệm và tư duy sáng tạo có thể trở thành nguồn năng lượng để mỗi nghệ sĩ làm giàu thêm cho phần trình diễn của mình.

Live-Concert “Bay về phía mặt trời” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.