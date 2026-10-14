Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi đăng ảnh sexy, ông xã Chủ tịch có phản ứng gây chú ý

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân để đánh dấu tuổi mới. Trong bộ ảnh lần này, nàng hậu lựa chọn trang phục thiết kế ôm sát, kết hợp boots đen cao cổ. Cách phối đồ mang đến diện mạo vừa quyến rũ, phóng khoáng vừa có nét cá tính, khác biệt so với hình ảnh thanh lịch, nền nã thường thấy.

Đỗ Mỹ Linh còn gây ấn tượng với layout trang điểm sắc sảo, mái tóc dài buông tự nhiên cùng thần thái tự tin trước ống kính. Một số khung hình tập trung vào đường nét gương mặt, tạo cảm giác thời thượng và cuốn hút. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ, nhiều người dành lời khen cho diện mạo mới mẻ của nàng hậu.

Hình ảnh sexy, phóng khoáng của Đỗ Mỹ Linh nhân dịp đón tuổi mới

Có thể thấy, dù đã trải qua hai lần sinh nở, Đỗ Mỹ Linh vẫn khiến nhiều người xuýt xoa bởi vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ. Phong cách lần này cũng cho thấy sự đa dạng trong hình ảnh của người đẹp sinh năm 1996.

Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng của bà xã, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã nhanh chóng để lại bình luận: "Chúc mừng sinh nhật vợ nhé" kèm biểu tượng bánh sinh nhật. Động thái đơn giản nhưng ngọt ngào của vị Chủ tịch lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người thích thú trước cách anh công khai gửi lời chúc đến vợ trong dịp đặc biệt.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang nhanh chóng tương tác, còn để lại bình luận ngọt ngào trong bài đăng sinh nhật của vợ

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng chia sẻ niềm vui khi ông xã được vinh danh với danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng năm 2026. Nàng hậu đăng tải hình ảnh ghi nhận thành tích của chồng, thể hiện sự tự hào và ủng hộ dành cho bạn đời. Đáng chú ý, tin vui trong công việc của Đỗ Vinh Quang đến đúng dịp sinh nhật tuổi 30 của Đỗ Mỹ Linh, khiến thời điểm này càng thêm ý nghĩa với gia đình nhỏ.

Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh còn khoe món quà ý nghĩa từ gia đình. Điểm khiến cư dân mạng thích thú hơn cả là tấm bảng nhỏ đính kèm những giỏ hoa, với lời chúc ngắn gọn nhưng ngọt ngào từ ông xã Đỗ Vinh Quang: "Happy Birthday vợ Anh". Không cần những lời lẽ cầu kỳ, cách gọi thân mật cùng lời chúc giản dị cũng đủ khiến món quà thêm phần ý nghĩa. Động thái này tiếp tục cho thấy sự quan tâm của Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội dành cho bà xã trong những dịp đặc biệt.

Món quà ngọt ngào của Chủ tịch CLB Hà Nội dành cho vợ

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang kết hôn năm 2022. Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2016 dần hạn chế các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc riêng. Cặp đôi khá kín tiếng về đời sống cá nhân, nhưng thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và dành cho nhau những lời nhắn nhủ ngọt ngào trên mạng xã hội.

Hai vợ chồng lần lượt đón con gái đầu lòng vào năm 2023 và em bé thứ hai trong năm 2026. Trong buổi chia sẻ với chúng tôi, Đỗ Mỹ Lịnh bày tỏ: "Linh nghĩ có lẽ đây là thử thách khó nhất từ trước đến giờ, bởi nó không chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc hay một vài ngày mà là vai trò sẽ theo mình suốt cả đời. Khi bắt đầu làm mẹ, Linh cảm thấy cuộc sống của mình không còn tự do, thoải mái và bay nhảy như trước nữa.

Nhiều khi mình cũng muốn có những khoảng thời gian riêng, hoặc hai vợ chồng muốn đi du lịch riêng chẳng hạn, nhưng tâm thế lúc nào cũng nghĩ về con, lo lắng không biết con ở nhà có ổn không, ăn uống thế nào, đi học có ngoan không. Kể từ khi có con, Linh thấy bản thân sống có trách nhiệm hơn, luôn nghĩ về con và gia đình nhiều hơn".

Cách thể hiện tình cảm của nam doanh nhân dành cho bà xã khiến nhiều người thích thú

Ảnh: FBNV