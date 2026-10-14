Ca sĩ biên chế nhà hát quốc gia có tài sản hơn 1500 tỷ đồng, 35 tuổi quay trở lại làm sinh viên

Ngày 13/10, cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Trương Nghệ Hưng (Lay) đăng tải thông báo bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh lên trang cá nhân, xác nhận anh đã chính thức đạt được điểm số TOEFL mục tiêu và trở thành tân sinh viên đại học. Ngay sau khi chia sẻ, từ khóa liên quan đến quyết định đi học ở tuổi 35 của nam nghệ sĩ đã nhanh chóng leo thẳng lên vị trí No.1 Hotsearch. Việc quay trở lại giảng đường được xem là bước đi giúp nam nghệ sĩ hoàn thiện con đường học vấn từng phải tạm gác lại khi bước chân vào con đường nghệ thuật từ sớm.

Thông tin bằng tiếng Anh được nam ca sĩ Trương Nghệ Hưng (Lay) đăng tải lên trang cá nhân xác nhận anh đã chính thức đạt được điểm số TOEFL mục tiêu và trở thành tân sinh viên đại học

Việc quay trở lại giảng đường được xem là bước đi giúp nam nghệ sĩ hoàn thiện con đường học vấn từng phải tạm gác lại khi bước chân vào con đường nghệ thuật từ sớm

Trong một buổi ký tặng gần đây, Trương Nghệ Hưng từng tiết lộ chuyên ngành mình theo học là điện ảnh, bao gồm các môn học về quay phim, ánh sáng, dựng phim, diễn xuất và những khâu khác trong quy trình sản xuất. Anh hy vọng trong tương lai có thể gặp lại khán giả thông qua những tác phẩm do chính mình đạo diễn.

Trương Nghệ Hưng sinh năm 1991, là một trong bốn thành viên Trung Quốc debut cùng EXO vào năm 2012. Trong giai đoạn hoạt động đỉnh cao cùng EXO, anh đảm nhận vai trò nhảy chính và đóng góp vào thành công của nhiều bản hit như Growl, Call Me Baby hay Monster. Tuy nhiên, sau biến cố ba thành viên người Trung Quốc là Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm lần lượt rời nhóm vào giai đoạn 2014 - 2015, Trương Nghệ Hưng trở thành thành viên người Trung duy nhất ở lại. Thời điểm đó, anh phải đối mặt với nhiều áp lực dư luận, những đồn đoán nghi ngờ cùng rào cản từ sự căng thẳng trong quan hệ ngoại giao Trung - Hàn. Mặc dù gặp nhiều hạn chế trong việc quảng bá chung, anh vẫn tiếp tục hoạt động cùng nhóm trước khi chính thức khép lại hợp đồng với SM Entertainment vào tháng 4/2022.

Trương Nghệ Hưng sinh năm 1991, là một trong bốn thành viên Trung Quốc debut cùng EXO vào năm 2012

Tuy nhiên, sau biến cố ba thành viên người Trung Quốc là Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm lần lượt rời nhóm vào giai đoạn 2014 - 2015, Trương Nghệ Hưng trở thành thành viên người Trung duy nhất ở lại

Song song với các hoạt động tại Hàn Quốc, Trương Nghệ Hưng đã thành lập studio cá nhân tại Trung Quốc từ năm 2015 để chủ động định hướng sự nghiệp nội địa. Ở mảng âm nhạc, anh là một trong những nghệ sĩ tích cực thúc đẩy dòng nhạc Mpop, kết hợp giữa Mandarin pop với các chất liệu Hip-hop và EDM. Mini album solo đầu tay Lose Control, phát hành năm 2016 từng giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard China V Chart trong 6 tuần liên tiếp. Các sản phẩm âm nhạc tiếp theo như Lay 02 Sheep, Namanana hay Lit đều gây được tiếng vang. Trong đó, album Namanana phát hành năm 2018 đánh dấu bước đi tiến quân vào thị trường Mỹ của anh. Cùng năm 2018, nam ca sĩ đảm nhận vai trò nhà sản xuất quốc dân (PD) trong chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Producer. Sau đó, anh tiếp tục làm PD và cố vấn cho các chương trình tuyển chọn thần tượng tiếp theo như Thanh xuân có bạn (2019) và Thiếu niên chi danh (2020).

Song song với các hoạt động tại Hàn Quốc, Trương Nghệ Hưng đã thành lập studio cá nhân tại Trung Quốc từ năm 2015 để chủ động định hướng sự nghiệp nội địa

Ở mảng âm nhạc, anh là một trong những nghệ sĩ tích cực thúc đẩy dòng nhạc Mpop, kết hợp giữa Mandarin pop với các chất liệu Hip-hop và EDM

Năm 2018, nam ca sĩ từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất quốc dân (PD) trong chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Producer

Bên cạnh âm nhạc, Trương Nghệ Hưng còn mở rộng phạm vi hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác của ngành giải trí. Anh tham gia đóng phim trong các dự án truyền hình và điện ảnh như Lão Cửu Môn, Đại Minh Phong Hoa, đồng thời là thành viên cố định của chương trình thực tế Thử Thách Cực Hạn. Ở vai trò kinh doanh và quản lý, anh sáng lập công ty giải trí Chromosome Entertainment nhằm tuyển chọn và đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ. Nhờ sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật và thương mại, khối tài sản tích lũy của Trương Nghệ Hưng hiện được các trang tài chính ước tính dao động từ 15 đến 60 triệu USD, tương đương khoảng 1.500 tỷ đồng.

Bên cạnh âm nhạc, Trương Nghệ Hưng còn mở rộng phạm vi hoạt động sang đóng phim

Khối tài sản tích lũy của Trương Nghệ Hưng hiện được các trang tài chính ước tính dao động từ 15 đến 60 triệu USD, tương đương khoảng 1.500 tỷ đồng

Năm 2021, sự nghiệp của Trương Nghệ Hưng ghi nhận cột mốc quan trọng khi anh chính thức gia nhập biên chế Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc. Việc một nghệ sĩ xuất thân từ thị trường giải trí đại chúng được nhận vào cơ quan nghệ thuật nhà nước được đánh giá là sự công nhận từ hệ thống chính thống đối với năng lực chuyên môn của anh.

Năm 2021, sự nghiệp của Trương Nghệ Hưng ghi nhận cột mốc quan trọng khi anh chính thức gia nhập biên chế Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc

Sức hút thương mại và quy mô biểu diễn của nam ca sĩ tiếp tục được khẳng định qua các chuyến lưu diễn cá nhân. Gần đây nhất, đêm diễn thuộc tour Grand Line: Rock the Heavenly Place tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (Tổ Chim) vào tháng 10/2025 đã thu hút khoảng 80.000 khán giả tham dự trực tiếp, trong khi hệ thống bán vé ghi nhận hơn 1,4 triệu lượt đăng ký mua. Chương trình được dàn dựng quy mô lớn với sự giám sát nghệ thuật của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại cùng các yếu tố văn hóa truyền thống.

Gần đây nhất, đêm diễn thuộc tour Grand Line: Rock the Heavenly Place tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (Tổ Chim) vào tháng 10/2025 đã thu hút khoảng 80.000 khán giả

Chương trình được dàn dựng quy mô lớn với sự giám sát nghệ thuật của đạo diễn Trương Nghệ Mưu

Đêm diễn kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại cùng các yếu tố văn hóa truyền thống

Việc tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật đang ở đỉnh cao để sang Mỹ du học điện ảnh ở tuổi 35 đánh dấu bước chuyển hướng mới trong lộ trình phát triển sự nghiệp của Trương Nghệ Hưng.

Ảnh: Tổng hợp