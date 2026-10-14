Công việc hiện tại của Á hậu Phương Nhi

Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 2002, quê Thanh Hóa) từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, cô gần như không còn xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình thời trang hay hoạt động quảng cáo như trước.

Tháng 1/2025, Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đến ngày 22/1/2026, cặp đôi tổ chức đám cưới tại đảo Hòn Tre, Khánh Hòa. Kể từ đó, cuộc sống và công việc của nàng Á hậu nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Á Hậu Phương Nhi gần như rút khỏi showbiz

Góp vốn vào dự án chăm sóc người cao tuổi

Dù không còn hoạt động thường xuyên trong showbiz, Phương Nhi vẫn được nhắc đến với vai trò mới trong lĩnh vực kinh doanh. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được công bố tháng 10/2025, Phương Nhi là một trong những cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Vin New Horizon, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Được thành lập ngày 23/10/2025, Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup sở hữu 65% vốn, tương đương 650 tỷ đồng. Bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nắm giữ 32% vốn và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ba cổ đông cá nhân còn lại gồm Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh và bà Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ, tương ứng 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp mà Phương Nhi góp vốn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đây cũng là đơn vị gắn với mô hình đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon được Vingroup giới thiệu vào tháng 10/2025.

Theo thông tin công bố trên website chính thức của Vingroup, mô hình này kết hợp không gian an cư, nghỉ dưỡng, chăm sóc y tế, học tập và các hoạt động giải trí dành cho người cao tuổi. Mỗi khu đô thị được định hướng phát triển với quy mô khoảng 20–50 ha, tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng.

Ảnh phối cảnh Vin New Horizon

Cần Giờ (TP.HCM), nơi Vingroup đang phát triển đại đô thị Vinhomes Green Paradise, được công bố là địa điểm đầu tiên triển khai mô hình này. Trong tương lai, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng tại nhiều địa phương.

Như vậy, từ một người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Phương Nhi hiện được ghi nhận tham gia góp vốn vào doanh nghiệp phát triển dịch vụ dành cho người cao tuổi.

Từng làm nhân viên bán hàng thời trang, hợp tác quảng cáo với hơn 30 nhãn hàng

Trước khi trở thành cổ đông doanh nghiệp nghìn tỷ đồng, Phương Nhi từng trải qua những công việc khá khác biệt, trong đó có cả việc làm thêm tại một cửa hàng thời trang khi còn là sinh viên.

Theo cuộc phỏng vấn năm 2022, thời điểm học năm nhất tại Đại học Luật Hà Nội, Phương Nhi từng tranh thủ thời gian rảnh để làm nhân viên bán hàng bán thời gian. Công việc này chỉ kéo dài khoảng 2–3 tuần nhưng để lại cho cô nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Phương Nhi cho biết việc trực tiếp phục vụ khách hàng, tiếp xúc với nhiều người và xử lý các yêu cầu khác nhau đã giúp cô mạnh dạn hơn.

Bước ngoặt lớn trong hành trình công việc của Phương Nhi đến vào tháng 8/2022, khi cô giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam. Từ một sinh viên theo học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế, cô bắt đầu bước chân vào lĩnh vực giải trí chuyên nghiệp.

Phương Nhi thời điểm mới đăng quang

Sau khi đăng quang, Phương Nhi chủ yếu hoạt động với vai trò người mẫu chụp ảnh quảng cáo, trình diễn thời trang và tham dự các sự kiện. Cô từng đảm nhận vị trí mở màn, vedette tại các show diễn, đồng thời trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế áo cưới lựa chọn.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Phương Nhi còn thử sức diễn xuất. Cuối năm 2022, cô đảm nhận vai nữ chính trong MV Vượt qua Everest của ca sĩ Isaac. Đây là lần đầu nàng Á hậu tham gia quay MV, với nhiều phân cảnh tương tác và khiêu vũ cùng nam ca sĩ. Đáng chú ý, trong phần giới thiệu bản thân tại Miss International 2023, Phương Nhi cho biết cô từng làm đại sứ thương hiệu và KOL cho hơn 30 nhãn hàng cao cấp.

Năm 2023, Phương Nhi tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss International tại Nhật Bản và lọt Top 15 chung cuộc. Song song với các hoạt động nghệ thuật, cô còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện. Trong đó, tháng 1/2023, cô thực hiện dự án trao tặng 20 con bò giống cho các hộ dân khó khăn tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Sau khoảng thời gian hoạt động trong showbiz, Phương Nhi dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Hiện tại, bên cạnh việc chăm lo cuộc sống gia đình, vai trò kinh doanh được công khai của cô là cổ đông tại Vin New Horizon, đánh dấu một hướng đi khác so với công việc người mẫu, quảng cáo và biểu diễn trước đây.