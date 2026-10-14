Ngành trà sữa Trung Quốc mời JISOO làm đại sứ sau khi Rosé từ chối mức giá gần 200 tỷ: Cuộc đua K-pop ambassador đang đốt tiền ra sao?

Tháng 10/2026, chuỗi trà sữa "Ông ngoại không pha trà" (No Yeye No Tea - một trong những chuỗi trà sữa mới nổi nhanh nhất Trung Quốc) chính thức công bố Kim Jisoo (BLACKPINK) làm đại sứ thương hiệu toàn cầu. Thông tin lập tức viral, không chỉ vì tên tuổi JISOO, mà vì bối cảnh: chỉ khoảng 1 tháng trước đó, Korea Herald đưa tin một thương hiệu trà sữa Trung Quốc đã trả giá khoảng 50 triệu tệ (gần 200 tỷ đồng) để mời Rosé, cũng là thành viên BLACKPINK, nhưng bị từ chối.

Chưa có nguồn nào xác nhận brand mời Rosé và brand ký JISOO là một. Nhưng chỉ riêng việc hai sự kiện xảy ra cách nhau vài tuần, cùng liên quan đến BLACKPINK và cùng liên quan đến ngành trà sữa Trung Quốc, đã đủ để netizen đặt tên cho vụ việc: "bà nội nhận việc bà ngoại chê", đẩy lượng chú ý lên gấp nhiều lần một thông báo đại sứ bình thường.

Rosé từ chối mức giá gần 200 tỷ đồng: Vì sao, và con số này đáng tin đến đâu?

Theo Korea Herald ngày 2/9/2026, dẫn nguồn giấu tên trong ngành, Rosé nhận được đề nghị đại sứ thương hiệu từ một hãng trà sữa nổi tiếng Trung Quốc với mức giá khoảng 50 triệu tệ (gần 200 tỷ). Cô từ chối vì lo ngại không kiểm soát được chất lượng và giọng điệu quảng cáo sau khi ký. Korea Herald không nêu tên brand. Netizen Trung Quốc đoán là Chagee (Bá Vương Trà Cơ), nhưng đại diện ngành nói với Observer.cn rằng đoán sai. Đến nay, brand thực sự vẫn chưa được xác nhận.

Để hiểu con số 100 tỷ won lớn đến mức nào: theo so sánh của Korea Herald, mức giá này gấp khoảng 8 lần phí đại sứ của nam diễn viên hạng A Park Bo-gum và gấp khoảng 10 lần phí của Kim Yuna.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia ngành trà sữa Trung Quốc tỏ ra hoài nghi. Trên Sina Weibo, giới bình luận ngành cho rằng phí đại sứ cao nhất ngành trà sữa nội địa hiện nay khoảng 15 triệu nhân dân tệ (gần 58 tỷ đồng), và ngay cả ngôi sao nội địa hạng A cũng chỉ nhận 20 đến 30 triệu nhân dân tệ (77 đến 116 tỷ đồng) cho hợp đồng toàn diện.

Con số gần 200 tỷ đồng có thể đã bị truyền thông Hàn Quốc thổi phồng để nâng giá trị thương mại của Rosé. Dù vậy, bản thân việc tin này viral toàn cầu đã nói lên một thực tế: ngành trà sữa Trung Quốc đang chơi ở mức giá mà vài năm trước chỉ có các hãng xa xỉ châu Âu mới dám chạm đến.

Cuộc đua K-pop ambassador ngành trà sữa Trung Quốc 2025-2026: Không brand nào dám đứng ngoài

Dưới đây là các thương hiệu trà sữa Trung Quốc đã ký ngôi sao K-pop hoặc ngôi sao quốc tế trong giai đoạn 2025-2026:

Chagee: đã ký Lisa (BLACKPINK) làm đại sứ toàn cầu. Mức phí không được công bố. Lisa hiện cũng là đại sứ Nike toàn cầu (ký năm 2026 theo Bella Taiwan), cho thấy mặt bằng giá của cô đã ở tầm thương hiệu quốc tế lớn nhất.

"Ông ngoại không pha trà": vừa ký JISOO (BLACKPINK) tháng 10/2026, theo SocialBeta. Mức phí chính xác chưa tiết lộ.

Guming: ký Teens in Times (Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, nhóm nhạc nam 7 người) làm đại sứ toàn cầu tháng 8/2026, theo Jiemian News.

Nike (không phải trà sữa, nhưng cho thấy mặt bằng giá K-pop): ký Karina (aespa) năm 2024, sau đó ký thêm Lisa năm 2026.

Luckin Coffee: hợp tác với đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ăn theo World Cup 2026, chọn hướng thể thao thay vì K-pop.

Điểm chung: không brand trà sữa lớn nào ở Trung Quốc năm 2026 còn dám đứng ngoài cuộc đua đại sứ quốc tế. Và mức giá đang leo thang theo tốc độ mà chính ngành cũng chưa kịp cân đong.

Một cốc trà sữa tại Trung Quốc đã giảm từ 42 tệ (2023) xuống 25 tệ (2025)Nghịch lý: Ngành đang co lại nhưng chi phí marketing lại phình ra

Cuộc đua ambassador diễn ra trong bối cảnh không hề tươi sáng. Theo CBNData, đơn giá trung bình một cốc trà sữa tại Trung Quốc đã giảm từ 42 tệ (2023) xuống 25 tệ (2025) vì cuộc chiến giá rẻ giữa các chuỗi. Cổ phiếu Nayuki, từng được gọi là "cổ phiếu trà sữa số 1 thế giới" khi lên sàn Hong Kong năm 2021, đã rớt 96% so với giá phát hành. Theo thống kê của Lei Bao được CBNData dẫn lại, 17 thương hiệu trà sữa và cà phê lớn đã thực hiện 86 chiến dịch hợp tác thương hiệu chỉ trong nửa đầu 2026, trung bình 1,5 chiến dịch mỗi ngày, nhưng phần lớn không tạo ra doanh số đột biến hay thảo luận đáng kể.

Theo iFeng/Sina Finance