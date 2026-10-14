"Nam thần showbiz" cưới cô bạn học cùng trường cấp 2: Sinh đủ nếp đủ tẻ, ở biệt phủ 100m² xa hoa

Từng là một trong những nam thần đình đám nhất màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc), Ngô Tôn đến nay vẫn là cái tên khiến nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X nhớ đến. Sinh năm 1979 tại Brunei, anh sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao 1,81m cùng vóc dáng săn chắc. Từ một người mẫu, Ngô Tôn bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc Phi Luân Hải, trước khi ghi dấu ấn qua loạt phim thần tượng như Nàng Juliet phương Đông, Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Công chúa nhà tôi hay Lửa bóng rổ...

Nam diễn viên có mối tình lâu năm với Lâm Lệ Oánh (SN 1980), người anh quen từ năm 16 tuổi khi cả hai cùng ngồi trên ghế nhà trường. Năm 2020, cặp đôi tổ chức hôn lễ sau 16 năm kết hôn và hiện có hai người con, một gái và một trai. Những năm gần đây, Ngô Tôn ít hoạt động nghệ thuật, tập trung vào kinh doanh phòng gym, spa, nhà hàng và tiệm bida. Tháng 10/2026, nam diễn viên cho biết gia đình đã chuyển từ Thượng Hải sang Melbourne (Australia) để thuận tiện cho việc học của con gái lớn.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Ngô Tôn.

Bên cạnh sự nghiệp và cuộc sống gia đình, khối tài sản của Ngô Tôn cũng khiến nhiều người tò mò. Trong đó, đáng chú ý là căn biệt thự tại quê nhà Brunei, được chính nam diễn viên lên ý tưởng thiết kế, sở hữu không gian sống sang trọng cùng hàng loạt tiện ích chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Không đơn thuần là một bất động sản xa hoa, căn biệt thự tại Brunei còn mang ý nghĩa đặc biệt với Ngô Tôn. Nam diễn viên từng chia sẻ đây là một trong những công trình quan trọng nhất cuộc đời và cũng là món quà ý nghĩa mà anh muốn dành cho gia đình.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, Ngô Tôn đã có niềm yêu thích đặc biệt với lĩnh vực thiết kế. Từ nhỏ, anh từng mong muốn theo học ngành thiết kế nội thất. Khi còn là sinh viên, nam diễn viên cũng ấp ủ ước mơ một ngày nào đó có thể tự tay thiết kế ngôi nhà của riêng mình. Đến tháng 11/2018, Ngô Tôn bắt đầu thực hiện những bản vẽ đầu tiên cho căn biệt thự trong mơ. Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện ý tưởng, mong muốn tạo nên một không gian vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa có đầy đủ tiện ích để cả gia đình nghỉ ngơi, vui chơi mỗi khi trở về quê nhà.

Theo những hình ảnh từng được chia sẻ, căn biệt thự có diện tích 100m², gây ấn tượng bởi thiết kế mở, nhiều khoảng sân và các khu vực giải trí riêng biệt. Không gian sử dụng nhiều chất liệu gỗ, kết hợp nội thất sáng màu và hệ cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, thay vì chỉ tập trung vào những căn phòng bên trong, Ngô Tôn dành sự quan tâm lớn cho các tiện ích ngoài trời. Từ hồ bơi, cầu trượt nước đến sân bóng rổ và phòng tập gym, mọi thứ đều được bố trí để phục vụ sở thích của các thành viên trong gia đình.

Bước vào bên trong, phòng khách là một trong những khu vực thể hiện rõ nhất phong cách thiết kế mà Ngô Tôn theo đuổi. Không gian được bố trí rộng rãi, thoáng đãng, sử dụng nội thất sáng màu kết hợp với những chi tiết bằng gỗ để tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi.

Điểm nổi bật nhất của phòng khách là hệ cửa kính lớn kéo dài từ trần xuống sàn. Thay vì sử dụng những bức tường kín, thiết kế này giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào bên trong, đồng thời tạo sự kết nối giữa không gian sinh hoạt và cảnh quan bên ngoài. Nhờ đó, căn phòng luôn có cảm giác sáng sủa và khoáng đạt. Những khoảng kính rộng cũng giúp người ngồi trong nhà dễ dàng quan sát khu vực sân vườn và hồ bơi, khiến ranh giới giữa nội thất và không gian ngoài trời trở nên mềm mại hơn.

Bên cạnh các món nội thất phục vụ sinh hoạt, phòng khách còn được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật. Đây là chi tiết thể hiện khá rõ gu thẩm mỹ của nam diễn viên, khi anh không chỉ chú trọng đến công năng mà còn muốn tạo dấu ấn riêng cho từng khu vực. Đáng chú ý, Ngô Tôn còn đặt một cây đàn piano trong phòng khách. Sự xuất hiện của nhạc cụ này giúp không gian có thêm nét nghệ thuật, đồng thời tạo điểm nhấn giữa những món đồ nội thất hiện đại.

Nhìn tổng thể, phòng khách không sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Thay vào đó, sự sang trọng đến từ cách kết hợp chất liệu, ánh sáng và những khoảng không rộng rãi. Đây cũng là nơi các thành viên có thể quây quần, nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian bên nhau mỗi khi trở về Brunei.

Phòng làm việc của Ngô Tôn cũng được đầu tư chỉn chu, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi. Nổi bật trong không gian là chiếc bàn làm việc rộng rãi, kết hợp cùng ghế tựa màu trắng và hệ tủ sách lớn được thiết kế sát tường. Những ngăn kệ bằng gỗ chứa đầy sách, xen kẽ các món đồ trang trí, tạo nên một góc làm việc vừa tiện nghi vừa có tính thẩm mỹ. Phía sau bàn là mảng tường ốp đá vân mây sáng màu, trong khi khu vực bên cạnh được bố trí kệ trưng bày giấy chứng nhận, ảnh gia đình và những vật dụng mang dấu ấn cá nhân. Đặc biệt, đây cũng là nơi Ngô Tôn dành nhiều tâm huyết để lên ý tưởng cho ngôi nhà mơ ước, với những bản vẽ thiết kế được anh tự tay thực hiện.

Nếu phòng khách và phòng làm việc gây ấn tượng bởi sự thoáng đãng, sang trọng thì khu vực hồ bơi lại là chi tiết khiến căn biệt thự của Ngô Tôn được ví như resort 5 sao. Nằm ngay bên ngoài không gian sinh hoạt chính là một hồ bơi ngoài trời rộng lớn. Khu vực này được bố trí trong khoảng sân thoáng, tạo thành nơi vui chơi và thư giãn riêng cho gia đình. Điểm đặc biệt nhất chính là chiếc cầu trượt nước màu trắng với thiết kế xoắn ốc, cao tới 2 tầng. Công trình có kích thước nổi bật, trở thành điểm nhấn dễ nhận thấy trong toàn bộ khu vực hồ bơi.

Thay vì chỉ xây dựng một hồ bơi thông thường, Ngô Tôn đã biến không gian này thành một khu vui chơi dưới nước thu nhỏ. Cầu trượt cao hai tầng mang lại cảm giác như đang ở một khu nghỉ dưỡng có đầy đủ tiện ích giải trí, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, việc hồ bơi nằm ngay ngoài phòng khách cũng tạo sự kết nối thuận tiện giữa các khu vực. Các thành viên có thể di chuyển từ không gian sinh hoạt trong nhà ra khu vực vui chơi ngoài trời mà không cần đi quá xa.

Không chỉ phục vụ nhu cầu bơi lội, hồ bơi còn góp phần tạo nên diện mạo sang trọng cho căn biệt thự. Kết hợp với khoảng sân rộng và thiết kế mở, đây là một trong những yếu tố khiến tổ ấm của Ngô Tôn mang đậm không khí nghỉ dưỡng.

Một đặc điểm đáng chú ý khác của căn nhà tại Brunei là diện tích sân được dành khá rộng, thậm chí theo những hình ảnh từng xuất hiện trong chương trình 21 Days Before Marriage, khoảng sân còn lớn hơn cả phần nhà chính. Cách bố trí này tạo điều kiện để gia đình có thêm không gian vui chơi, vận động và nghỉ ngơi.

Là người nổi tiếng với vóc dáng săn chắc và niềm đam mê tập luyện, Ngô Tôn cũng không quên dành riêng một khu vực trong biệt thự để phục vụ sở thích cá nhân. Nam diễn viên bố trí một phòng gym với thiết kế nhiều màu sắc, khác biệt so với vẻ nhẹ nhàng của các khu vực sinh hoạt chính. Đây là nơi anh có thể duy trì thói quen rèn luyện thể chất ngay tại nhà.

Không gian tập luyện được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận động thường xuyên của nam diễn viên. Việc có phòng gym riêng cũng phù hợp với cuộc sống của Ngô Tôn khi anh không chỉ yêu thích thể thao mà còn kinh doanh trong lĩnh vực phòng tập.

Bên cạnh phòng gym, Ngô Tôn còn thiết kế một sân bóng rổ riêng trong khuôn viên biệt thự. Khu vực này được bố trí gần gara để xe, gây ấn tượng bởi cách trang trí nhiều màu sắc. Khác với những khoảng không sử dụng gam màu trung tính trong nhà, sân bóng rổ mang vẻ năng động và trẻ trung hơn. Đây là không gian dành riêng cho hoạt động thể thao, giúp các thành viên có thêm lựa chọn vui chơi, vận động mà không cần rời khỏi nhà.

Niềm yêu thích bóng rổ của Ngô Tôn còn gắn liền với thần tượng Michael Jordan, huyền thoại của giải bóng rổ NBA. Chính vì vậy, nam diễn viên cũng dành riêng một không gian để trưng bày những bộ sưu tập liên quan đến thần tượng của mình.

Sự xuất hiện của sân bóng rổ và khu trưng bày cho thấy căn biệt thự không chỉ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thông thường. Ngô Tôn còn muốn đưa những sở thích gắn bó với bản thân vào không gian sống, biến từng khu vực thành nơi lưu giữ dấu ấn cá nhân.

Sau khi Ngô Tôn chia sẻ hình ảnh căn biệt thự tại Brunei, không gian sống của anh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thiết kế sang trọng, những tiện ích giải trí và cách nam diễn viên tự tay hiện thực hóa ý tưởng về ngôi nhà trong mơ. Đáng chú ý, với Ngô Tôn, giá trị của căn biệt thự không chỉ nằm ở những trang thiết bị đắt tiền hay diện mạo xa hoa. Đây còn là thành quả của niềm đam mê thiết kế được anh ấp ủ từ thời sinh viên, đồng thời là món quà dành cho vợ và hai con. Dù gia đình đã trải qua nhiều lần thay đổi nơi sinh sống để phù hợp với công việc và việc học của các con, căn biệt thự tại Brunei vẫn là một trong những không gian nghỉ dưỡng được nam diễn viên dành nhiều tâm huyết nhất.

06:00:25 query returned open=false 06:01:25 dblclick "# Nam thần showbiz cưới bạn học cùng thời THPT: Sinh đủ nếp đủ tẻ, sở hữu biệt phủ 100m² xa hoa như resort 5 sao" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:02:10 dblclick "Nàng Juliet phương Đông, Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Công chúa nhà tôi" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:02:12 dblclick "Lửa bóng rổ." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:02:18 dblclick "Lửa bóng rổ." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:03:07 dblclick "47521048218054357953027832217558149730182686n-140459-1791016869631-1791016870276918597973" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:03:13 dblclick "lưu trong giới trẻ Việt Nam." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:03:36 dblclick "Ở thời kỳ đỉnh cao, sức hút của Ngô Tôn không chỉ gói gọn trong lĩnh vực phim ảnh hay âm nhạc. Anh liên tục xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và từng trở thành hình mẫu ngoại hình được nhiều chàng trai trẻ yêu thích. Thậm chí, kiểu tóc của nam diễn viên cũng từng tạo thành trào lưu trong giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Ngô Tôn từng gây ra không ít tranh cãi. Nam diễn viên vốn xuất thân từ gia đình giàu có tại Brunei, có cha hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Anh quen Lâm Lệ Oánh (SN 1980) từ năm 16 tuổi, khi cả hai còn ở độ tuổi học sinh. Mối tình kéo dài nhiều năm trước khi họ âm thầm đăng ký kết hôn vào năm 2004. Đáng nói, chuyện kết hôn và có con của Ngô Tôn được giữ kín suốt một thời gian dài. Đến năm 2013, khi sự thật được công khai, nam diễn viên vấp phải làn sóng chỉ trích vì từng xây dựng hình ảnh độc thân trước công chúng. Phải đến năm 2020, sau 16 năm đăng ký kết hôn, Ngô Tôn và Lâm Lệ Oánh mới tổ chức hôn lễ. Vượt qua những ồn ào đời tư, cặp đôi hiện có hai người con, một gái và một trai, lần lượt là Nei Nei và Max. Ngô Tôn cũng dần ghi điểm với hình ảnh người cha yêu thương, chăm sóc con cái khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Những năm gần đây, nam diễn viên không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước nhưng vẫn duy trì cuộc sống sung túc nhờ kinh doanh phòng gym, spa, nhà hàng và tiệm bida. Tháng 10/2026, anh còn thông báo gia đình đã chuyển từ Thượng Hải sang Melbourne (Australia) để thuận tiện cho việc học của con gái lớn." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:04:38 dblclick "Xuất thân từ gia đình giàu có tại Brunei, n" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:04:48 dblclick "Cả hai đăng ký kết hôn vào năm 2004 nhưng giữ kín chuyện gia đình đến năm 2013, khiến Ngô Tôn từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:05:47 dblclick "572798785180814663610278329082104298537137398n-140343-1791016879311-17910168796351987451477" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:06:04 dblclick "## Biệt thự tại Brunei được chính Ngô Tôn lên ý tưởng thiết kế" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:06:35 dblclick "ngo-ton-22-4507-1584437170" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:06:48 dblclick "ngo-ton-33-3781-1584437170" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:07:16 dblclick "Ít ai biết rằng, trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, Ngô Tôn đã có niềm yêu thích đặc biệt với lĩnh vực thiết kế. Từ nhỏ, anh từng mong muốn theo học ngành thiết kế nội thất. Khi còn là sinh viên, nam diễn viên cũng ấp ủ ước mơ một ngày nào đó có thể tự tay thiết kế ngôi nhà của riêng mình. Đến tháng 11/2018, Ngô Tôn bắt đầu thực hiện những bản vẽ đầu tiên cho căn biệt thự trong mơ. Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện ý tưởng, mong muốn tạo nên một không gian vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa có đầy đủ tiện ích để cả gia đình nghỉ ngơi, vui chơi mỗi khi trở về quê nhà." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:07:28 dblclick "được giới thiệu với" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:07:48 dblclick "Theo những hình ảnh từng được chia sẻ, căn biệt thự có diện tích 100m², gây ấn tượng bởi thiết kế mở, nhiều khoảng sân và các khu vực giải trí riêng biệt. Không gian sử dụng nhiều chất liệu gỗ, kết hợp nội thất sáng màu và hệ cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, thay vì chỉ tập trung vào những căn phòng bên trong, Ngô Tôn dành sự quan tâm lớn cho các tiện ích ngoài trời. Từ hồ bơi, cầu trượt nước đến sân bóng rổ và phòng tập gym, mọi thứ đều được bố trí để phục vụ sở thích của các thành viên trong gia đình." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:07:59 dblclick "ngo-ton-22-4507-1584437170-130624.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:08:14 dblclick "## Phòng khách rộng rãi, ngập ánh sáng tự nhiên" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:09:14 dblclick "photo-1720081687748-1720081687897822297283" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:09:16 dblclick "## Hồ bơi ngoài trời rộng lớn, nổi bật với cầu trượt xoắn ốc cao 2 tầng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:09:46 dblclick "photo-1720081685683-17200816863831485365750" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:10:14 dblclick "photo-1720081689241-17200816893631089513422" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:10:18 dblclick "## Khoảng sân rộng và kiến trúc hòa mình vào thiên nhiên" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:10:30 dblclick "21 Days Before Marriage," sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:10:55 dblclick "Không gian sống được thiết kế theo hướng mở, tạo sự liên kết giữa kiến trúc và cảnh quan xung quanh. Phần nhà chính được giới thiệu với kết cấu một tầng, sử dụng nhiều chất liệu gỗ và những gam màu sáng mang phong cách châu Á. Sàn nhà lát gỗ, kết hợp cùng nội thất màu trắng, giúp tổng thể giữ được vẻ nhẹ nhàng, sạch sẽ. Các khoảng mở cũng khiến không gian đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác mát mẻ và thoải mái. Thay vì xây dựng một ngôi nhà chỉ chú trọng đến những căn phòng kín, Ngô Tôn dành nhiều diện tích cho sân và các khu vực sinh hoạt bên ngoài." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:11:03 dblclick "Chính sự kết hợp giữa nhà chính, sân rộng và hồ bơi khiến tổng thể công trình mang dáng dấp của một khu nghỉ dưỡng riêng tư, nơi các thành viên có thể tạm rời xa nhịp sống bận rộn để tận hưởng thời gian bên nhau." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:11:07 dblclick "## Phòng gym đầy màu sắc dành riêng cho niềm đam mê thể thao" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:11:41 dblclick "Đến tuổi U50, Ngô Tôn vẫn duy trì phong độ ngoại hình đáng chú ý. Trong những hình ảnh mới được chia sẻ vào tháng 10/2026, nam diễn viên xuất hiện với thân hình săn chắc và cho biết có thể nâng mức tạ 100kg." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:11:44 dblclick "Bởi vậy, phòng gym trong biệt thự không đơn thuần là một tiện ích bổ sung mà còn phản ánh rõ sở thích và lối sống gắn liền với thể thao của nam thần đình đám một thời." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:11:57 dblclick "photo-1720081690090-1720081690231629397952" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:12:03 dblclick "## Sân bóng rổ rực rỡ sắc màu và không gian trưng bày kỷ vật" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:12:32 dblclick "photo-1720081690738-17200816908301263914525" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:12:43 dblclick "Từ hồ bơi, cầu trượt nước cho đến phòng gym và sân bóng rổ, những tiện ích này cũng giúp căn nhà trở thành một không gian giải trí khép kín, nơi cả gia đình có thể dành nhiều thời gian bên nhau. ## Căn biệt thự trong mơ sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:12:56 dblclick "Đáng chú ý, với Ngô Tôn, giá trị của căn biệt thự không chỉ nằm ở những trang thiết bị đắt tiền hay diện mạo xa hoa. Đây còn là thành quả của niềm đam mê thiết kế được anh ấp ủ từ thời sinh viên, đồng thời là món quà dành cho vợ và hai con. Dù gia đình đã trải qua nhiều lần thay đổi nơi sinh sống để phù hợp với công việc và việc học của các con, căn biệt thự tại Brunei vẫn là một trong những không gian nghỉ dưỡng được nam diễn viên dành nhiều tâm huyết. Từ một nam thần từng khiến khán giả châu Á mê mẩn đế" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:13:04 dblclick "Dù gia đình đã trải qua nhiều lần thay đổi nơi sinh sống để phù hợp với công việc và việc học của các con, căn biệt thự tại Brunei vẫn là một trong những không gian nghỉ dưỡng được nam diễn viên dành nhiều tâm huyết." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:13:07 dblclick "Từ một nam thần từng khiến khán giả châu Á mê mẩn đến người đàn ông có gia đình với hai con, Ngô Tôn đã trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp và đời tư. Giữa những thay đổi ấy, căn biệt thự với hồ bơi, sân bóng rổ, phòng gym và những khoảng sinh hoạt rộng rãi phần nào phản ánh điều anh luôn hướng tới: một không gian có thể kết hợp sở thích cá nhân với những phút giây quây quần bên gia đình." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:14:36 dblclick "photo-1720081688326-17200816884642001914262" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:15:09 dblclick "Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ các hộc tủ càng làm nổi bật vẻ sang trọng, ấm áp của căn phòng. Đặc biệt, đây cũng là nơi Ngô Tôn dành nhiều tâm huyết để lên ý tưởng cho ngôi nhà mơ ước, với những bản vẽ thiết kế được anh tự tay thực hiện." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:15:12 dblclick "nh đèn vàng dịu nhẹ từ các hộc tủ càng làm nổi bật vẻ sang trọng, ấm áp của căn phòng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true