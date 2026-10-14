Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vắng bóng Trường Giang, 2 Ngày 1 Đêm đạt hơn 10 triệu lượt xem, lập thành tích cao nhất mùa 5

| | Lifestyle

Tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm đạt hơn 10,5 triệu lượt xem sau hơn một tuần phát sóng, trở thành tập có lượng xem cao nhất trên YouTube trong mùa 5.

Sau 10 ngày phát sóng trên YouTube, tập 103 của chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm đã đạt hơn 10 triệu lượt xem, trở thành tập có lượng xem cao nhất mùa 5 tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích này được ghi nhận trong bối cảnh chương trình tiếp tục lên sóng với đội hình 5 thành viên chính thức, sau khi Trường Giang thông báo tạm dừng tham gia từ giữa tháng 9/2026.

Sau 10 ngày lên sóng, tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm đạt hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube, cao nhất mùa 5 tính đến thời điểm hiện tại (Ảnh: Chụp màn hình Youtube)

Tập 103 mở đầu hành trình khám phá Đồng Tháp với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Ba khách mời đồng hành cùng dàn nghệ sĩ trong tập này là Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CONGB.

Bên cạnh hơn 10 triệu lượt xem, video tập 103 còn nhận được gần 14.000 bình luận trên YouTube. Các thử thách và màn tương tác giữa dàn nghệ sĩ cũng thu hút sự chú ý, với nhiều ý kiến được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.

Dàn khách mời góp mặt trong những thử thách giải trí

Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CONGB đều là những gương mặt được khán giả biết đến qua chương trình Anh trai say hi. Sự góp mặt của ba nghệ sĩ tạo thêm những màn tương tác mới với dàn thành viên quen thuộc của 2 Ngày 1 Đêm.

Đây là lần thứ hai Cody Nam Võ tham gia chương trình. Nam nghệ sĩ nhanh chóng hòa nhập với các thành viên, phối hợp trong các thử thách và tạo ra những màn đối đáp hài hước. Trong khi đó, Pháp Kiều và CONGB lần đầu góp mặt, thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt qua các tình huống trong chương trình.

Dàn nghệ sĩ trong tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm khám phá Đồng Tháp cùng ba khách mời Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CONGB (Ảnh: Chụp màn hình Youtube)

HIEUTHUHAI cũng thu hút sự chú ý với những màn tương tác cùng các nghệ sĩ. Khả năng ứng biến của nam rapper trong một số tình huống hài góp phần tạo nên những khoảnh khắc được khán giả bình luận và chia sẻ sau khi tập phát sóng.

Lượng bình luận dưới video cho thấy tập 103 nhận được sự quan tâm của người xem đối với cả khách mời lẫn các thử thách.

2 Ngày 1 Đêm sẽ tiếp tục với đội hình 5 thành viên

Từ giữa tháng 9/2026, Trường Giang thông báo tạm vắng mặt và rút khỏi chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Sau sự thay đổi này, đội hình thành viên chính thức của chương trình gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI.

Trong bối cảnh đội hình có sự điều chỉnh, tập 103 vẫn ghi nhận hơn 10,5 triệu lượt xem sau 10 ngày phát sóng trên YouTube, trở thành tập có lượng xem cao nhất mùa 5 tính đến thời điểm hiện tại.

Kết quả này cho thấy tập phát sóng nhận được sự quan tâm của khán giả, song chưa đủ để đánh giá xu hướng sức hút của toàn bộ chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Với đội hình 5 thành viên cùng sự xuất hiện của các khách mời trong từng tập, 2 Ngày 1 Đêm sẽ tiếp tục hành trình khám phá những vùng đất mới và mang đến các thử thách giải trí. Những diễn biến trong các tập tiếp theo sẽ là cơ sở để khán giả theo dõi sự thay đổi trong cách phối hợp giữa các nghệ sĩ cũng như sức hút của chương trình ở mùa 5.

Theo Hân Ly

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con trai ông Phạm Nhật Vượng đang tuyển nhiều trưởng phòng lương lên tới gần 50 triệu đồng/tháng, công việc liên quan trực tiếp đến tài xế công nghệ, làm việc 5 ngày/tuần

Con trai ông Phạm Nhật Vượng đang tuyển nhiều trưởng phòng lương lên tới gần 50 triệu đồng/tháng, công việc liên quan trực tiếp đến tài xế công nghệ, làm việc 5 ngày/tuần Nổi bật

Việt Nam có 1 bản làng nằm ở độ cao hơn 1.500m, mát mẻ quanh năm: Có nhiều hộ dân kiếm hơn 100 triệu đồng/năm nhờ làm du lịch

Việt Nam có 1 bản làng nằm ở độ cao hơn 1.500m, mát mẻ quanh năm: Có nhiều hộ dân kiếm hơn 100 triệu đồng/năm nhờ làm du lịch Nổi bật

Thu nhập của "nữ hoàng nhạc đỏ" có học vị Tiến sĩ, là mẹ đơn thân 4 con

Thu nhập của "nữ hoàng nhạc đỏ" có học vị Tiến sĩ, là mẹ đơn thân 4 con

17:10 , 14/10/2026
Ngành trà sữa Trung Quốc mời JISOO làm đại sứ sau khi Rosé từ chối mức giá gần 200 tỷ: Cuộc đua K-pop ambassador đang đốt tiền ra sao?

Ngành trà sữa Trung Quốc mời JISOO làm đại sứ sau khi Rosé từ chối mức giá gần 200 tỷ: Cuộc đua K-pop ambassador đang đốt tiền ra sao?

16:45 , 14/10/2026
Bái phục "pháp sư" Trung Quốc: Xây nhà nép mình trong vách đá, thác nước đổ trước cửa đẹp như tranh, trả 20 tỷ không bán

Bái phục "pháp sư" Trung Quốc: Xây nhà nép mình trong vách đá, thác nước đổ trước cửa đẹp như tranh, trả 20 tỷ không bán

16:31 , 14/10/2026
Hãng phim của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới

Hãng phim của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới

16:20 , 14/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên