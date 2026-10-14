Vắng bóng Trường Giang, 2 Ngày 1 Đêm đạt hơn 10 triệu lượt xem, lập thành tích cao nhất mùa 5

Sau 10 ngày phát sóng trên YouTube, tập 103 của chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm đã đạt hơn 10 triệu lượt xem, trở thành tập có lượng xem cao nhất mùa 5 tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích này được ghi nhận trong bối cảnh chương trình tiếp tục lên sóng với đội hình 5 thành viên chính thức, sau khi Trường Giang thông báo tạm dừng tham gia từ giữa tháng 9/2026.

Sau 10 ngày lên sóng, tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm đạt hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube, cao nhất mùa 5 tính đến thời điểm hiện tại (Ảnh: Chụp màn hình Youtube)

Tập 103 mở đầu hành trình khám phá Đồng Tháp với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Ba khách mời đồng hành cùng dàn nghệ sĩ trong tập này là Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CONGB.

Bên cạnh hơn 10 triệu lượt xem, video tập 103 còn nhận được gần 14.000 bình luận trên YouTube. Các thử thách và màn tương tác giữa dàn nghệ sĩ cũng thu hút sự chú ý, với nhiều ý kiến được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.

Dàn khách mời góp mặt trong những thử thách giải trí

Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CONGB đều là những gương mặt được khán giả biết đến qua chương trình Anh trai say hi. Sự góp mặt của ba nghệ sĩ tạo thêm những màn tương tác mới với dàn thành viên quen thuộc của 2 Ngày 1 Đêm.

Đây là lần thứ hai Cody Nam Võ tham gia chương trình. Nam nghệ sĩ nhanh chóng hòa nhập với các thành viên, phối hợp trong các thử thách và tạo ra những màn đối đáp hài hước. Trong khi đó, Pháp Kiều và CONGB lần đầu góp mặt, thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt qua các tình huống trong chương trình.

Dàn nghệ sĩ trong tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm khám phá Đồng Tháp cùng ba khách mời Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CONGB (Ảnh: Chụp màn hình Youtube)

HIEUTHUHAI cũng thu hút sự chú ý với những màn tương tác cùng các nghệ sĩ. Khả năng ứng biến của nam rapper trong một số tình huống hài góp phần tạo nên những khoảnh khắc được khán giả bình luận và chia sẻ sau khi tập phát sóng.

Lượng bình luận dưới video cho thấy tập 103 nhận được sự quan tâm của người xem đối với cả khách mời lẫn các thử thách.

2 Ngày 1 Đêm sẽ tiếp tục với đội hình 5 thành viên

Từ giữa tháng 9/2026, Trường Giang thông báo tạm vắng mặt và rút khỏi chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Sau sự thay đổi này, đội hình thành viên chính thức của chương trình gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI.

Trong bối cảnh đội hình có sự điều chỉnh, tập 103 vẫn ghi nhận hơn 10,5 triệu lượt xem sau 10 ngày phát sóng trên YouTube, trở thành tập có lượng xem cao nhất mùa 5 tính đến thời điểm hiện tại.

Kết quả này cho thấy tập phát sóng nhận được sự quan tâm của khán giả, song chưa đủ để đánh giá xu hướng sức hút của toàn bộ chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Với đội hình 5 thành viên cùng sự xuất hiện của các khách mời trong từng tập, 2 Ngày 1 Đêm sẽ tiếp tục hành trình khám phá những vùng đất mới và mang đến các thử thách giải trí. Những diễn biến trong các tập tiếp theo sẽ là cơ sở để khán giả theo dõi sự thay đổi trong cách phối hợp giữa các nghệ sĩ cũng như sức hút của chương trình ở mùa 5.