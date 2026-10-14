Đến nữ quán quân Vietnam Idol nổi tiếng nhất Việt Nam cũng phải phân trần vì bị chê hát phô, gánh không nổi bài khó

Mới đây, một chia sẻ của ca sĩ Uyên Linh bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thẳng thắn lên tiếng về màn trình diễn mới nhất trong một đêm diễn trong một đêm diễn gần đây của mình, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng giữa những tranh luận xoay quanh tiết mục này.

Chia sẻ trên trang cá nhân của Uyên Linh đang nhận được nhiều sự quan tâm

Trong chia sẻ trên trang cá nhân, Uyên Linh cho biết cô hiểu và tôn trọng những ý kiến trái chiều xoay quanh màn trình diễn I Have Nothing gần đây. Nữ ca sĩ thừa nhận nếu khán giả nghe các đoạn video được ghi lại bằng điện thoại, đăng tải trên TikTok hay Reels và cảm thấy phần thể hiện chưa phù hợp với mình thì đó vẫn là điều người nghệ sĩ cần nhìn nhận. Cô bày tỏ sự tiếc nuối nếu chưa thể đáp ứng cảm xúc của người nghe, đồng thời khẳng định luôn lắng nghe và biết ơn những góp ý từ khán giả. Uyên Linh cũng bày tỏ mong muốn những người trực tiếp có mặt tại khán phòng có thể cảm nhận được nỗ lực chân thành của các nghệ sĩ trong đêm diễn.

Uyên Linh cho biết cô hiểu và tôn trọng những ý kiến trái chiều xoay quanh màn trình diễn I Have Nothing gần đây

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ làm rõ chính mình là người lựa chọn I Have Nothing cho phần trình diễn theo chủ đề điện ảnh, đồng thời khẳng định đã hát live và giữ nguyên tông gốc của ca khúc, không hạ tông như một số nhận định. Uyên Linh cho rằng khán giả hoàn toàn có quyền đưa ra ý kiến khi thưởng thức âm nhạc trực tuyến, song hy vọng mọi người có thể nhìn nhận thông tin chính xác và đưa ra những lời khen chê công bằng, tích cực.

Trước đó, màn trình diễn I Have Nothing của Uyên Linh trong một đêm nhạc đầu tháng 10 đã gây tranh luận sau khi những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội. Phần thể hiện của nữ ca sĩ nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt ở những đoạn cao trào vốn là điểm nhấn của ca khúc. Nhiều ý kiến cho rằng Uyên Linh đang thử sức với những ca khúc kinh điển có độ khó cao, nhưng chưa thể hiện trọn vẹn thế mạnh của mình. Trong màn trình diễn I Have Nothing, nữ ca sĩ bị nhận xét xử lý các nốt cao chưa thực sự thuyết phục, phần cao trào thiếu sự bùng nổ và những đoạn ngân dài chưa tạo được hiệu quả như kỳ vọng.

Màn trình diễn ca khúc I Have Nothing của Uyên Linh đang gây tranh cãi

Một số khán giả còn so sánh với các màn trình diễn trước đây của Uyên Linh, cho rằng giọng hát của cô từng có độ bay bổng và cách xử lý nốt cao nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, không ít ý kiến đặt câu hỏi về việc lựa chọn ca khúc, cho rằng nữ ca sĩ nên ưu tiên những bài hát phù hợp với màu giọng và thế mạnh của mình, thay vì liên tục thử sức với các bản hit gắn liền với những giọng ca hàng đầu thế giới.

Tranh luận cũng xoay quanh khả năng kiểm soát kỹ thuật thanh nhạc của Uyên Linh ở những đoạn cần đẩy giọng lên cao và duy trì âm thanh trong thời gian dài. Theo một số khán giả, việc lựa chọn ca khúc có độ khó vượt trội so với khả năng thể hiện có thể khiến những hạn chế trong màn trình diễn dễ bộc lộ hơn. Vì vậy, bên cạnh nhận xét về riêng tiết mục I Have Nothing, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng Uyên Linh chưa phát huy tốt những ưu điểm vốn có trong giọng hát của mình.

Rất nhiều tranh cãi xung quanh tiết mục I Have Nothing của Uyên Linh

Dù vậy, vẫn có một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực Uyên Linh, cho rằng trải nghiệm nghe trực tiếp tại khán phòng khác biệt so với các đoạn video quay bằng điện thoại, đồng thời đánh giá cao màu giọng và cảm xúc mà cô truyền tải. Tuy nhiên, những ý kiến này chưa thể lấn át làn sóng nhận xét trái chiều, khi phần đông bình luận vẫn xoay quanh hạn chế trong cách xử lý nốt cao, độ ổn định của giọng hát và việc lựa chọn ca khúc quá sức.

Sở dĩ màn trình diễn của Uyên Linh gây tranh luận là bởi I Have Nothing vốn được xem là một trong những bản ballad tiêu biểu nhất của Whitney Houston. Ca khúc không chỉ ghi dấu ấn nhờ giai điệu giàu cảm xúc mà còn trở thành thử thách thanh nhạc tại nhiều chương trình tìm kiếm tài năng như American Idol, The X Factor và The Voice.

I Have Nothing - bản ballad tiêu biểu nhất của Whitney Houston là thử thách thanh nhạc tại nhiều chương trình tìm kiếm tài năng trên thế giới

Để thể hiện trọn vẹn ca khúc, người hát cần có quãng giọng rộng, kỹ thuật belting, khả năng kiểm soát hơi thở và cách xây dựng cao trào. Đặc biệt, những nốt cao ở phần cuối đòi hỏi giọng hát vừa có nội lực, vừa giữ được độ vang, sự ổn định và cảm xúc. Vì vậy, I Have Nothing không đơn thuần là bài hát cần chinh phục những nốt cao, mà còn là thử thách về sức bền và khả năng kiểm soát giọng hát xuyên suốt. Việc lựa chọn một ca khúc gắn liền với dấu ấn của Whitney Houston cũng khiến màn thể hiện của Uyên Linh dễ được đặt lên bàn cân so sánh với bản gốc.

Uyên Linh vốn được biết đến là giọng ca có màu sắc riêng tại Vpop, sở hữu kỹ thuật thanh nhạc cùng cách xử lý ca khúc giàu dấu ấn cá nhân

Trong khi đó, Uyên Linh vốn được biết đến là giọng ca có màu sắc riêng tại Vpop, sở hữu kỹ thuật thanh nhạc cùng cách xử lý ca khúc giàu dấu ấn cá nhân. Kể từ khi đăng quang năm 2010, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Chỉ Là Giấc Mơ, Cảm Ơn Tình Yêu, Bài Hát Của Em và đặc biệt là Chờ Người Nơi Ấy. Bên cạnh những bản hit gắn với tên tuổi, Uyên Linh còn phát hành các album như Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau (2014), Portrait (2018), đồng thời duy trì lịch trình biểu diễn tại nhiều chương trình và đêm nhạc.

So với nhiều gương mặt bước ra từ Vietnam Idol, cô là đại diện nữ hiếm hoi giữ được sức hút ổn định, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc và được các nhà tổ chức lựa chọn cho những đêm diễn đòi hỏi khả năng hát live. Sau hơn 15 năm kể từ ngày đăng quang, Uyên Linh vẫn có chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt, với thế mạnh là chất giọng nữ trung trầm, dày, ấm và lối hát giàu cảm xúc.

Năm 2023, Uyên Linh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1, trở thành cặp chị em cực hút fan bên cạnh diva Mỹ Linh. Cột mốc này giúp cô đến gần hơn với khán giả trẻ, chạy show tất bật ngay sau khi chương trình kết thúc

Năm 2023, Uyên Linh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1, trở thành cặp chị em cực hút fan bên cạnh diva Mỹ Linh. Cột mốc này giúp cô đến gần hơn với khán giả trẻ, chạy show tất bật ngay sau khi chương trình kết thúc. Không ngoa khi nói, Uyên Linh là nữ Quán quân nổi tiếng nhất bước ra từ Vietnam Idol tính đến thời điểm hiện tại. Đã 16 năm trôi qua, mà nữ ca sĩ vẫn là vocal hàng đầu, góp mặt hàng loạt chương trình lớn nhỏ.

Không ngoa khi nói, Uyên Linh là nữ Quán quân nổi tiếng nhất bước ra từ Vietnam Idol tính đến thời điểm hiện tại

Bên cạnh nhạc Việt, Uyên Linh cũng thường trình diễn các ca khúc tiếng Anh thuộc dòng ballad, soul và R&B. Những tiết mục như Shallow của Lady Gaga và Bradley Cooper, Fallin’ của Alicia Keys hay Never Enough từ bộ phim The Greatest Showman cho thấy khả năng biến hóa của cô khi tiếp cận những màu sắc âm nhạc khác nhau. Tuy nhiên, I Have Nothing lại đặt ra yêu cầu đặc biệt về quãng giọng, sức bền, khả năng kiểm soát hơi thở và những đoạn belting ở cao trào.

Với ca khúc này, bên cạnh việc truyền tải cảm xúc, người hát còn phải duy trì độ chắc chắn, độ vang và sự ổn định khi lên những nốt cao. Đây cũng là một trong những lý do màn trình diễn của Uyên Linh nhận được nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời khiến lựa chọn ca khúc của nữ ca sĩ trở thành tâm điểm bàn luận.

Ảnh: FBNV/ cap màn hình