Tài sản ở quê của Công Phượng

Nhắc đến tài sản của các cầu thủ nổi tiếng, nhiều người thường nghĩ đến nhà cửa, xe sang hay những bản hợp đồng có giá trị lớn. Nhưng với những người dành phần lớn thanh xuân cho bóng đá, thành quả đáng nhớ đôi khi còn nằm ở những tấm huy chương, chiếc cúp hay bằng khen ghi dấu từng cột mốc trong sự nghiệp.

Công Phượng là một trường hợp như vậy. Trong căn nhà của bố mẹ nam cầu thủ ở Nghệ An, bên cạnh những món đồ nội thất quen thuộc của một gia đình nông thôn, chiếc tủ trưng bày cúp, huy chương và bằng khen là chi tiết thu hút sự chú ý. Đây cũng là nơi lưu giữ những dấu mốc trong hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp của tiền đạo sinh năm 1995.

Công Phượng là cầu thủ được nhiều người yêu thích (Ảnh: FBNV)

Theo đó, căn nhà của gia đình Công Phượng nằm tại xã Bạch Hà, Nghệ An, quê hương nơi anh sinh ra và lớn lên. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 2014 trên nền căn nhà cũ của gia đình, với kinh phí khoảng 400 triệu đồng.

Khác với hình dung về không gian sống của một cầu thủ nổi tiếng, căn nhà mang dáng dấp quen thuộc của nhà cấp 4 ở nông thôn, với mái ngói, hiên rộng và khoảng sân phía trước. Bên trong, phòng khách được bài trí đơn giản, sử dụng nhiều đồ nội thất bằng gỗ, có bộ bàn ghế tiếp khách và bàn thờ gia tiên đặt ở vị trí trang trọng.

Đáng chú ý, một chiếc tủ kính được dùng để trưng bày cúp, huy chương, bằng khen và những kỷ vật gắn với sự nghiệp của Công Phượng. Những món đồ này không đơn thuần là vật trang trí mà còn ghi dấu quá trình trưởng thành của nam cầu thủ, từ những ngày đầu được biết đến tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đến khi thi đấu ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Tủ trưng bày cúp, huy chương và bằng khen của Công Phượng (Ảnh chụp màn hình/ YouTube Ted Trần)

Những chiếc cúp đặc biệt, đôi giày hay áo đấu ghi dấu kỷ niệm cũng được trung bày tại đây (Ảnh chụp màn hình/ YouTube Ted Trần)

Với một cầu thủ chuyên nghiệp, mỗi tấm huy chương hay bằng khen đều gắn với một giải đấu, một cột mốc hoặc thành quả sau thời gian tập luyện và thi đấu. Giá trị của chúng vì thế không chỉ nằm ở danh hiệu được trao mà còn ở những gì người nhận đã trải qua để có được sự công nhận ấy.

Việc những kỷ vật này được lưu giữ trong căn nhà của gia đình cũng giúp hành trình sự nghiệp của Công Phượng hiện diện ngay trong không gian thân thuộc nhất với anh. Bên cạnh chiếc tủ trưng bày, những bức ảnh gia đình và cách sắp xếp đồ đạc gọn gàng tạo nên không khí ấm cúng cho căn nhà.

(Ảnh chụp màn hình/ YouTube Ted Trần)

Những hình ảnh gắn liền với bóng đá của Công Phượng cũng được treo khắp tường (Ảnh chụp màn hình/ YouTube Vlog Minh Hải)

Những hình ảnh về căn nhà ở quê Nghệ An của Công Phượng (Ảnh chụp màn hình/ YouTube Ted Trần)

Hiện tại, dù công việc thi đấu khiến Công Phượng phải sinh sống và làm việc xa quê, anh cùng vợ vẫn thường đưa các con trở về thăm gia đình. Những hình ảnh đời thường được chia sẻ qua các dịp sum họp cũng giúp người hâm mộ có thêm góc nhìn về cuộc sống riêng khá kín tiếng của tiền đạo quê Nghệ An.

Sinh năm 1995, Công Phượng là một trong những cầu thủ Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm từ khi còn khoác áo các đội trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Anh từng thi đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ, trở thành một trong những gương mặt xuất ngoại nhiều lần của bóng đá Việt Nam.

Sau quãng thời gian thi đấu cho Yokohama FC tại Nhật Bản, Công Phượng trở về Việt Nam vào năm 2024 và gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước. Tại đây, anh tiếp tục thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia, đồng thời trở thành một trong những cái tên được chú ý của đội bóng.

Bên cạnh sự nghiệp viên mãn, Công Phượng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng vợ Viên Minh (Ảnh: FBNV)

Mùa giải 2025-2026, đội bóng giành chức vô địch giải hạng Nhất và giành quyền thăng hạng V.League. Đến mùa giải 2026-2027, CLB bước lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trước thềm mùa giải mới, đội bóng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấp thuận đổi tên thành CLB Thành phố Đồng Nai.

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, Công Phượng tiếp tục sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo Thành phố Đồng Nai, chuẩn bị đối mặt với những thử thách mới tại V.League. Đây cũng là giai đoạn đáng chú ý trong hành trình trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam sau nhiều năm thi đấu ở nước ngoài và giải hạng Nhất.

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