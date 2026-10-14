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Trấn Thành bị đánh bại

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Trấn Thành bị đánh bại

Trấn Thành bất ngờ bị vượt mặt tại bảng xếp hạng này.

Theo bảng xếp hạng do Socialite công bố, trong giai đoạn từ ngày 7/10 đến 13/10, HIEUTHUHAI đứng đầu danh sách 20 thành viên và khách mời gameshow được chú ý nhất tuần với 21.083 lượt đề cập.

HIEUTHUHAI hiện là thành viên của 2 Ngày 1 Đêm mùa 5. Tập 104 mới nhất của chương trình ghi nhận hơn 3,5 triệu lượt xem sau 24 giờ phát sóng, cùng 119.000 người xem đồng thời trên YouTube. Trong đó, HIEUTHUHAI nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình điển trai cùng những khoảnh khắc hài hước trên sóng truyền hình.

HIEUTHUHAI thể hiện sức hút trong 2 Ngày 1 Đêm (Nguồn: Socialite)

HIEUTHUHAI sinh năm 1999, là rapper từng giành ngôi vị Quán quân trong chương trình Anh Trai Say Hi

Trong khi đó, Trấn Thành, người nhiều tuần liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu trước đó, lần này lùi xuống hạng hai với 18.625 lượt đề cập. Nam MC hiện góp mặt trong hai chương trình giải trí được quan tâm là Running Man Vietnam 2026The Masked Singer 2026.

Xếp thứ ba là Lê Dương Bảo Lâm với 14.995 lượt đề cập. Bên cạnh vai trò thành viên 2 Ngày 1 Đêm mùa 5, nam diễn viên còn tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? mùa 6.

Trấn Thành là nghệ sĩ tham gia gameshow hút lượt thảo luận cao nhất 2 tuần trước đó (Nguồn: Socialite)

Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt ghi nhận DOL-LA-LA, Tóc Tiên, Ninh Dương Lan Ngọc, Pháp Kiều, Quân A.P, Anh Tú Atus và Văn Mai Hương. Nhiều gương mặt trong danh sách là những nghệ sĩ quen thuộc với khán giả qua các chương trình truyền hình thực tế và gameshow âm nhạc.

Ở bảng xếp hạng chương trình gameshow trong cùng giai đoạn, dẫn đầu là Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với hơn 1,3 triệu lượt thảo luận, bỏ xa vị trí thứ hai của 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 và Running Man Vietnam 2026 ở vị trí thứ ba.

Theo Kim Linh

Sức khỏe 24h

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