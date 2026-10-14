Lộ ảnh full dàn cast phim Tết Trấn Thành, 1 mỹ nhân siêu sexy chắc suất vai chính?

Mới đây, hình ảnh tại buổi tiệc đóng máy EM bất ngờ được chia sẻ, lập tức trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Dù toàn bộ khuôn mặt đều đã được che lại, cư dân mạng vẫn nhanh chóng nhập cuộc truy tìm danh tính những người xuất hiện trong khung hình. Theo các suy đoán đang lan truyền, bốn cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Trấn Thành và Tóc Tiên.

Bức hình được cho là có sự xuất hiện của Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Trấn Thành và Tóc Tiên

Một bức hình khác được cho là quy tụ gần như đầy đủ dàn cast phụ của phim

Trong đó, Tóc Tiên là trường hợp được khán giả cho rằng có nhiều cơ sở để nhận diện nhất. Đặt bức ảnh tại buổi tiệc cạnh hình ảnh nữ ca sĩ từng đăng tải trên trang cá nhân, nhiều người nhận ra sự trùng khớp gần như hoàn toàn từ chiếc áo hai dây đen, quần jeans xanh dáng rộng cho tới chiếc túi xách màu nâu đậm. Màu tóc và kiểu tóc của nữ ca sĩ cũng được cho là tương đồng với người phụ nữ xuất hiện trong bức ảnh tập thể.

Sự trùng hợp ở nhiều chi tiết khiến giả thuyết Tóc Tiên góp mặt trong EM càng được bàn tán sôi nổi. Thứ khác biệt duy nhất là vóc dáng của người phụ nữ trong ảnh tập thể trông có phần thấp hơn so với hình ảnh Tóc Tiên chụp riêng. Tuy nhiên, sự khác biệt này hoàn toàn có thể đến từ góc máy, khoảng cách đứng và cách tạo dáng.

Loạt hình ảnh mà Tóc Tiên từng đăng tải trên trang cá nhân trùng khớp hoàn toàn với nữ diễn viên giấu mặt của phim EM

Điều khiến bức ảnh trở nên đáng chú ý là EM vốn đã nằm trong danh sách những dự án điện ảnh được khán giả quan tâm nhất trước thềm mùa phim Tết 2027. Mỗi thông tin nhỏ liên quan đến bộ phim đều có thể trở thành manh mối để người xem suy đoán về nội dung, nhân vật và đội hình diễn viên. Từ những cái tên được đồn đoán cho tới các hình ảnh hậu trường hiếm hoi, dự án mới của Trấn Thành liên tục tạo ra những cuộc thảo luận khi chưa chính thức hé bất cứ thông tin nào về dàn cast. Trước đó có nhiều hint cho thấy Hoa hậu Thanh Thủy sẽ xuất hiện trong dàn cast của EM. Thế nhưng trong loạt ảnh giấu mặt ở buổi đóng máy, khán giả lại không tìm thấy cô gái nào trông giống nàng hậu.

Nếu những suy đoán hiện tại là chính xác, sự góp mặt của Tóc Tiên sẽ là một điểm nhấn đáng chú ý. Nữ ca sĩ vốn quen thuộc với khán giả qua âm nhạc, phong cách trình diễn cá tính cùng hình ảnh thời trang gợi cảm. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chờ đợi không chỉ nằm ở ngoại hình hay sức hút của những gương mặt nổi tiếng. Với một bộ phim Tết mang tên EM, câu hỏi lớn hơn vẫn là Trấn Thành sẽ kể câu chuyện gì, lựa chọn màu sắc thể loại ra sao và xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật như thế nào. Những cái tên đang được gọi ra từ bức ảnh đóng máy mới chỉ là bước đầu của cuộc truy tìm thông tin, chưa đủ để kết luận ai giữ vai chính hay nhân vật nào sẽ đóng vai trò trung tâm.