Bỏ phố về vườn mỗi khi rảnh, "vua Bảo Đại đẹp nhất màn ảnh" đầu tư gì cho khu đất 6.000m² ở miền Tây?

Một khu vườn rộng rãi, có cây ăn trái, ao cá, chòi lá để nghỉ ngơi và tự tay nấu những món ăn quê nhà là hình dung về cuộc sống mà nhiều người ao ước sau những ngày bận rộn nơi phố thị. Không ít nghệ sĩ cũng tìm cách tận hưởng nhịp sống ấy, trong đó có Huỳnh Anh Tuấn (SN 1968) - người được khán giả ưu ái gọi là "vua Bảo Đại đẹp nhất màn ảnh".

Huỳnh Anh Tuấn hiện tại (Ảnh: FBNV)

Huỳnh Anh Tuấn vào vai vua Bảo Đại trong phim Những Ngọn Nến Hoàng Cung (Ảnh: Internet)

Hiện tại khi có thời gian rảnh, Huỳnh Anh Tuấn vẫn di chuyển từ TP.HCM về quê ngoại - Tây Ninh, tự tay chăm cây, nuôi cá và vào bếp chuẩn bị những bữa cơm gia đình.

Được biết khu đất ở quê nhà Huỳnh Anh Tuấn có diện tích 6.000m², trong đó đất riêng của anh là 2.000m².

Để đầu tư cho không gian trồng rau nuôi cá, Huỳnh Anh Tuấn dành nhiều thời gian cải tạo, chăm sóc và trồng trọt. Khu vườn có nhiều loại cây ăn trái như dừa, mít, sầu riêng, măng cụt, ổi,... bên cạnh các loại rau quen thuộc như rau cải, rau dền, khoai lang, mồng tơi, mướp, đậu bắp,...

Căn nhà và khu vườn của Huỳnh Anh Tuấn

Anh cũng tự tay xới đất, gieo hạt, ra chợ mua thêm hoa và cây cảnh để khu vườn thêm màu sắc. Phần ao cá cũng được cải tạo, trồng sen và thả thêm cá rô, cá diêu hồng.

Với Huỳnh Anh Tuấn, trồng trọt hay nuôi cá không quá xa lạ bởi anh từng làm nông từ nhỏ, đã quen với việc lao động chân tay. Rau củ thu hoạch trong vườn chủ yếu phục vụ bữa ăn hằng ngày của gia đình, không nhằm mục đích kinh doanh.

Huỳnh Anh Tuấn tự tay trồng cây, chăm sóc vườn tược (Ảnh: FBNV)

Trong vườn nhà Huỳnh Anh Tuấn còn có một căn nhà lá và bếp nấu. Dù được xây dựng khá đơn giản, đúng phong cách căn bếp miền Tây nhưng căn bếp vẫn có đủ đồ đạc phục vụ cho sở thích nấu nướng của Huỳnh Anh Tuấn.

Nam nghệ sĩ được gia đình chỉ dạy nấu ăn từ nhỏ, cũng từng kinh doanh nhà hàng ẩm thực khi còn trẻ. Bởi vậy, việc tự tay chuẩn bị các món ăn cho người thân đã trở thành thói quen của anh. Những bữa ăn được Huỳnh Anh Tuấn thực hiện đều là món ăn dân dã như bánh canh, cơm gà, cá kho, thịt khìa nước dừa,... Thỉnh thoảng, thực đơn được thay đổi bằng các món chay hoặc bánh, chè,...

Huỳnh Anh Tuấn cũng ghi lại quá trình nấu nướng, đồng thời chia sẻ thêm những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường tại nhà vườn. Các video gần gũi và cách nói chuyện hài hước cũng giúp anh kết nối với khán giả. Tài khoản TikTok của anh hiện có hơn 1,5 triệu người theo dõi.

Huỳnh Anh Tuấn được thỏa mãn đam mê nấu ăn trong căn bếp giản dị (Ảnh: FBNV)

Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng cũng ghé thăm khu vườn và căn bếp của Huỳnh Anh Tuấn (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)