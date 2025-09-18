Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dù xuất viện trong trạng thái tươi tắn, nhanh nhẹn, tự tin đi lại, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính nhưng thời gian tới, Huỳnh Anh Tuấn vẫn chưa thể quay video nấu ăn.

Quản lý của Huỳnh Anh Tuấn xác nhận, nam diễn viên đã xuất viện hôm 16/9. Theo dự kiến, Huỳnh Anh Tuấn sẽ xuất hiện trở lại trên các nền tảng xã hội vào tuần tới.

Song thay vì cùng ê-kíp thực hiện các video nấu ăn thì nam diễn viên sẽ thực hiện các clip với nội dung chữa lành, chia sẻ về hành trình hồi phục của anh khi qua cơn thập tử nhất sinh.

Nói về sự thay đổi này, quản lý của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ trên báo Thanh Niên rằng, vì giọng nói và tay phải của anh vẫn cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn, có thể là 6 tháng nữa.

Trên trang cá nhân, quản lý của Huỳnh Anh Tuấn cũng chia sẻ clip đi đón nam diễn viên về. Trong clip có thể thấy sau một tháng trị liệu phục hồi chức năng tại trung tâm y tế ở Cần Thơ, Huỳnh Anh Tuấn trạng thái tươi tắn, nhanh nhẹn. Anh tự tin đi lại, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính thay vì thường xuyên đeo khẩu trang như trước.

Thời gian tới, nam diễn viên sẽ sống trong căn hộ tại TPHCM để tiếp tục nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Huỳnh Anh Tuấn xuất viện- Ảnh 1.

Huỳnh Anh Tuấn xuất viện trong trạng thái tươi tắn, khỏe mạnh.

Trước đó, vào đầu tháng 7, khi đang ghi hình thì Huỳnh Anh Tuấn bị bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong đêm.

Ban đầu, tình trạng của anh nguy kịch, gia đình và ê-kíp giữ kín thông tin. Nhờ điều trị tích cực và sự cố gắng của bản thân, anh đã vượt qua nguy hiểm, phục hồi kỳ diệu.

Các bác sĩ nhận định Huỳnh Anh Tuấn hồi phục nhanh, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Một tháng qua, anh chăm chỉ tập luyện và tuân thủ phác đồ điều trị cá nhân hóa.

Tại trung tâm, anh được tập trung phục hồi các nhóm cơ yếu, hỗ trợ ngôn ngữ, kết hợp phương pháp hiện đại như laser, sóng xung kích từ trường cao, robot tập vận động tay... giúp quá trình hồi phục toàn diện hơn.

Ngoài giờ trị liệu, diễn viên giữ tinh thần lạc quan, đọc báo, xem video nấu ăn và thường xuyên liên lạc với người thân. Gia đình thường đến thăm, cập nhật thông tin công việc cho anh.

Huỳnh Anh Tuấn xuất viện- Ảnh 2.

Dù vậy, anh vẫn chưa thể quay video nấu ăn mà sẽ thực hiện các clip chữa lành trong thời gian tới.

Huỳnh Anh Tuấn là gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt thập niên 1990 với vẻ ngoài điển trai, phong cách lãng tử. Anh ghi dấu qua nhiều phim như Em và Michael , Biển động , Đất khách , Những đứa con thành phố , Hương phù sa , Công tử Bạc Liêu , Nữ trinh sát đặc nhiệm .

Anh nhiều lần kết hợp cùng Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, tạo nên những cặp đôi màn ảnh được khán giả yêu thích.

Thông tin mới về diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Theo Tám Tám

Thanh niên Việt

