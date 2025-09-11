Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn "đóng băng" hoàn toàn tài khoản MXH sau khi bị đột quỵ

11-09-2025 - 14:22 PM | Lifestyle

Dưới các bài đăng, đông đảo khán giả đã để lại lời chúc sức khỏe tới Huỳnh Anh Tuấn, hy vọng diễn viên sớm hồi phục và trở lại.

Huỳnh Anh Tuấn là gương mặt kỳ cựu trên màn ảnh nhỏ. Diễn viên từng ghi dấu ấn qua bộ phim truyền hình ăn khách như Người đẹp Tây Đô, Lời thề đất mũi, Bến sông trăng, Cổng mặt trời… Trên kênh TikTok, Huỳnh Anh Tuấn còn sở hữu lượng người theo dõi đông đảo, được khán giả yêu thích bởi những clip nấu ăn đời thường, mộc mạc.

Mới đây, quản lý lên tiếng cho biết chuẩn bị ngưng hoạt động kênh mạng xã hội của Huỳnh Anh Tuấn. Hiện vẫn còn 3 clip nấu ăn đã quay sẵn, sẽ được đăng tải hết trong tuần này. Sau đó, toàn bộ tài khoản sẽ “đóng băng” cho đến khi nam diễn viên bình phục. Từ khi Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ, quản lý là người thay nam diễn viên xuất hiện trong các video và đăng tải clip trên mạng xã hội. 

"Thông báo này thay cho lời cảm ơn và lời chào đến tất cả mọi người trên kênh của anh Tuấn. Sau khi phát hết 3 clip còn lại trong tuần này, em sẽ không xuất hiện trên các nền tảng của anh Tuấn nữa. Hy vọng mọi người vẫn sẽ yêu thương anh và đợi anh quay lại", quản lý Huỳnh Anh Tuấn viết. Quản lý chia sẻ lý do dừng hoạt động kênh nấu ăn của Huỳnh Anh Tuấn vì "cảm thấy mình không đủ khả năng duy trì kênh khi không có anh, nếu tiếp tục thì cũng không biết như thế nào nhưng mình bị áp lực". 

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn

Quản lý cho biết tài khoản của Huỳnh Anh Tuấn chuẩn bị ngưng hoạt động

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn

Vì cảm thấy không đủ khả năng duy trì kênh khi không có Huỳnh Anh Tuấn nên quản lý đã dừng lại

Vào giữa tháng 7/2025, thông tin nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ nhập viện vì đột quỵ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Quản lý từng chia sẻ về tình trạng của nam diễn viên vào đầu tháng 8 vừa qua: "Anh chưa hồi phục hoàn toàn nên bác sĩ không cho làm việc ảnh hưởng tới hơi thở, giọng nói của anh. Cập nhật với cả nhà tình hình sức khỏe của anh Tuấn hiện phục hồi rất tốt. Các bác sĩ nói anh sẽ sớm quay trở lại thôi. Nhưng theo quan điểm của em thì anh phải mất ít nhất 2 tháng nữa mới gặp gỡ mọi người được.

Em có hỏi ý anh rồi, là có muốn xuất hiện lại chưa thì anh lắc đầu. Ý là anh không muốn gặp mọi người với giao diện chưa chỉn chu nên em và ê-kíp rất tôn trọng quan điểm của anh. Tất cả việc tụi em đang làm đều xuất phát từ mong muốn của anh Tuấn. Anh đã di chuyển về Cần Thơ được hơn 10 ngày rồi để bác sĩ tiện hỗ trợ phục hồi các chức năng. Dự kiến anh sẽ ở đây 1 tháng rồi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh".

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn

Thông tin nam nghệ sĩ gặp vấn đề sức khỏe và phải tạm dừng kết nối với khán giả khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn

Dưới các bài đăng, đông đảo khán giả đã để lại lời chúc sức khỏe tới Huỳnh Anh Tuấn, hy vọng anh sớm hồi phục và trở lại

Ngày 18/7, đại diện của nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn đã lên tiếng đính chính trước tin đồn thất thiệt được lan truyền trên một số fanpage, khiến dư luận hoang mang. Phía quản lý khẳng định nam diễn viên không rơi vào tình trạng nguy kịch như tin đồn mà hiện đang dần hồi phục sức khỏe sau cơn đột quỵ.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn

Diễn viên bị đột quỵ vào tháng 7/2025, sau thời gian điều trị sức khỏe đang dần có tiến triển

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

