Đàm Vĩnh Hưng được tặng ô tô cổ

Ngày 19/10, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân về không gian quán cà phê của anh tại Thảo Điền sẽ được thay đổi diện mạo để đón Giáng sinh.

Không gian quán cà phê được trang trí lại để đón Giáng sinh. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, nam ca sĩ cho biết chiếc ô tô cổ được trang trí trong không gian quán là do 2 người hâm mộ tặng. Anh viết: “Xe hơi cổ thì được tặng bởi 2 em fans ruột iu dấu Lê Quang Thái và Xuân Sang”. Bài đăng thu hút sự chú ý khi nam ca sĩ tiết lộ món quà đặc biệt từ người hâm mộ.

Đây không phải lần đầu Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về những món quà có giá trị lớn từ người hâm mộ. Trong nhiều dịp sinh nhật và lễ Tết, nam ca sĩ từng nhận những món quà được chuẩn bị công phu, từ hoa làm bằng tiền đến cây cảnh kích thước lớn.

Tháng 7/2026, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh một khung quà được làm từ các tờ tiền USD. Nam ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ trước món quà và cho biết bản thân phải bình tĩnh lại trước khi đón nhận tình cảm của người tặng.

Đàm Vĩnh Hưng và món quà đặc biệt. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào tháng 9/2022, giọng ca Bình minh sẽ mang em đi được người hâm mộ tại Buôn Ma Thuột tặng bó hoa gồm 51 bông hồng làm từ tiền USD nhân dịp sinh nhật tuổi 51. Món quà được chuẩn bị trước ngày sinh nhật 2/10 của anh. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ sự bất ngờ và gửi lời cảm ơn đến những người đã dành thời gian chuẩn bị.

Tháng 2/2021, nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý khi được một người hâm mộ tặng cây mai có chiều cao khoảng 5 m, tán rộng khoảng 3 m. Theo chia sẻ của anh thời điểm đó, việc vận chuyển và bố trí cây mai cần nhiều người hỗ trợ. Cây được đặt trong khuôn viên nhà, cùng những chậu hoa khác do người hâm mộ gửi tặng.

Những món quà trên cho thấy tình cảm mà một bộ phận khán giả dành cho Đàm Vĩnh Hưng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ là một trong những giọng ca có thời gian hoạt động lâu năm của nhạc Việt, được biết đến qua các ca khúc như Say tình, Nửa vầng trăng, Bình minh sẽ mang em đi.

Trong nhiều năm đi hát, bên cạnh các sản phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn, những chia sẻ đời thường của Đàm Vĩnh Hưng trên mạng xã hội cũng thường thu hút sự quan tâm của công chúng.