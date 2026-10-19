Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đàm Vĩnh Hưng được tặng ô tô cổ

| | Lifestyle

Món quà của người hâm mộ được nam ca sĩ trưng bày ngay tại quán cà phê của anh ở Thảo Điền.

Ngày 19/10, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân về không gian quán cà phê của anh tại Thảo Điền sẽ được thay đổi diện mạo để đón Giáng sinh.

Không gian quán cà phê được trang trí lại để đón Giáng sinh. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, nam ca sĩ cho biết chiếc ô tô cổ được trang trí trong không gian quán là do 2 người hâm mộ tặng. Anh viết: “Xe hơi cổ thì được tặng bởi 2 em fans ruột iu dấu Lê Quang Thái và Xuân Sang”. Bài đăng thu hút sự chú ý khi nam ca sĩ tiết lộ món quà đặc biệt từ người hâm mộ.

Đây không phải lần đầu Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về những món quà có giá trị lớn từ người hâm mộ. Trong nhiều dịp sinh nhật và lễ Tết, nam ca sĩ từng nhận những món quà được chuẩn bị công phu, từ hoa làm bằng tiền đến cây cảnh kích thước lớn.

Tháng 7/2026, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh một khung quà được làm từ các tờ tiền USD. Nam ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ trước món quà và cho biết bản thân phải bình tĩnh lại trước khi đón nhận tình cảm của người tặng.

Đàm Vĩnh Hưng và món quà đặc biệt. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào tháng 9/2022, giọng ca Bình minh sẽ mang em đi được người hâm mộ tại Buôn Ma Thuột tặng bó hoa gồm 51 bông hồng làm từ tiền USD nhân dịp sinh nhật tuổi 51. Món quà được chuẩn bị trước ngày sinh nhật 2/10 của anh. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ sự bất ngờ và gửi lời cảm ơn đến những người đã dành thời gian chuẩn bị.

Tháng 2/2021, nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý khi được một người hâm mộ tặng cây mai có chiều cao khoảng 5 m, tán rộng khoảng 3 m. Theo chia sẻ của anh thời điểm đó, việc vận chuyển và bố trí cây mai cần nhiều người hỗ trợ. Cây được đặt trong khuôn viên nhà, cùng những chậu hoa khác do người hâm mộ gửi tặng.

Những món quà trên cho thấy tình cảm mà một bộ phận khán giả dành cho Đàm Vĩnh Hưng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ là một trong những giọng ca có thời gian hoạt động lâu năm của nhạc Việt, được biết đến qua các ca khúc như Say tình, Nửa vầng trăng, Bình minh sẽ mang em đi.

Trong nhiều năm đi hát, bên cạnh các sản phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn, những chia sẻ đời thường của Đàm Vĩnh Hưng trên mạng xã hội cũng thường thu hút sự quan tâm của công chúng.

Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ doanh nhân đứng sau đế chế làm đẹp 17 năm tuổi: Sắp ra mắt phòng khám chăm sóc sức khoẻ chủ động ở Hà Nội

Nữ doanh nhân đứng sau đế chế làm đẹp 17 năm tuổi: Sắp ra mắt phòng khám chăm sóc sức khoẻ chủ động ở Hà Nội Nổi bật

Cuộc sống hiện tại của nữ MC đầu tiên dẫn Ai là triệu phú

Cuộc sống hiện tại của nữ MC đầu tiên dẫn Ai là triệu phú Nổi bật

Mỹ nhân SN 1989 vừa làm đám cưới với thiếu gia bất ngờ được nhiều người tìm kiếm, hiện sống trong căn hộ thông tầng hơn 300 tỷ nhìn thẳng ra sông

Mỹ nhân SN 1989 vừa làm đám cưới với thiếu gia bất ngờ được nhiều người tìm kiếm, hiện sống trong căn hộ thông tầng hơn 300 tỷ nhìn thẳng ra sông

16:02 , 19/10/2026
“Vợ của nghệ sĩ hài Xuân Bắc tên gì?”: Câu hỏi trị giá 2 triệu đồng tại Ai Là Triệu Phú

“Vợ của nghệ sĩ hài Xuân Bắc tên gì?”: Câu hỏi trị giá 2 triệu đồng tại Ai Là Triệu Phú

15:58 , 19/10/2026
Suất mua iPhone Duo được rao 'chênh' ngang một chiếc điện thoại cao cấp

Suất mua iPhone Duo được rao 'chênh' ngang một chiếc điện thoại cao cấp

15:51 , 19/10/2026
Tiếc cho Trấn Thành

Tiếc cho Trấn Thành

15:35 , 19/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên