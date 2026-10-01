Nữ doanh nhân đứng sau đế chế spa làm đẹp 15 năm tuổi: Khó tính đến cả chiếc sọt rác, giờ sắp mở thêm mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở Hà Nội

Những năm 1990, nhiều cô gái trẻ tìm đến cửa hàng của bà Đặng Thanh Hằng để chọn váy cưới. Gần 40 năm sau, không ít người trong số họ đã lên chức bà. Thỉnh thoảng gặp lại giữa phố, họ vẫn nhận ra người phụ nữ từng gắn với những chiếc váy cưới của mình, rồi buông một câu quen thuộc: "Công nhận chị chăm chỉ thật! Mà sao chị vẫn như ngày xưa…"

Thời gian đã thay đổi những cô dâu năm ấy. Bản thân bà Hằng cũng không còn kinh doanh những sản phẩm, dịch vụ như thuở ban đầu. Từ mỹ phẩm, ảnh viện, váy cưới đến thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe và gần đây là kế hoạch phát triển dịch vụ dành cho người cao tuổi, gần bốn thập kỷ của bà gắn với nhiều lần thay đổi lĩnh vực kinh doanh.

Nhưng có một điều dường như vẫn chưa thay đổi: Bà không muốn nghỉ làm. "Chắc mình phải làm đến 75 tuổi", nữ doanh nhân chia sẻ.

Điều thú vị là ngay trước đó, bà thừa nhận có những lúc công việc khiến mình căng thẳng đến mức chỉ muốn nghỉ. Thế nhưng, vài ngày không làm gì, bà lại thấy cuộc sống quá nhàn rỗi chẳng vui. Có lẽ đó cũng là lý do bà đôi lần tự nhận mình là "người đàn bà không biết xuống ngựa", không ngừng thử sức và lao vào những lĩnh vực mới.

Hành trình kinh doanh của bà Đặng Thanh Hằng bắt đầu từ cuối những năm 1980. Những năm sau đó, bà gắn tên tuổi với lĩnh vực mỹ phẩm, ảnh viện và áo cưới, trong đó có các thương hiệu Ảnh viện HongKong và Thanh Hằng Jessica. Từng bộ váy cưới, từng tấm ảnh ngày trọng đại hay mỗi sản phẩm mỹ phẩm đều hướng đến nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ.

Những khách hàng năm nào giờ đã bước sang nhiều giai đoạn khác của cuộc sống. Và người kinh doanh những sản phẩm, dịch vụ dành cho họ cũng không đứng yên với lĩnh vực ban đầu.

Năm 2009, Thanh Hằng Beauty Medi ra đời, đánh dấu bước chuyển của bà Hằng sang lĩnh vực thẩm mỹ y khoa. Nếu kinh doanh áo cưới hay mỹ phẩm chủ yếu gắn với sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, lĩnh vực mới còn đòi hỏi đội ngũ bác sĩ, yêu cầu chuyên môn và những quy trình vận hành riêng.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2023, bà từng kể về những khó khăn khi hợp tác với các bác sĩ quốc tế. Khác biệt văn hóa, tác phong làm việc và yêu cầu chuyên môn khiến việc xây dựng, duy trì đội ngũ không phải chuyện đơn giản.

Đến giai đoạn dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp khó khi việc di chuyển của chuyên gia quốc tế bị gián đoạn. Các lịch khám và phẫu thuật phải thay đổi hàng loạt, doanh thu chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Tuy vậy, ở mỗi một chặng đường, bà Hằng vẫn giữ một yêu cầu gần như không đổi đối với công việc: Mọi thứ phải đẹp, sạch sẽ và tinh tế. Yêu cầu ấy đôi khi thể hiện ở những chi tiết rất nhỏ.

Một chiếc sọt rác không phải yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Nhưng từ chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, có thể hình dung phần nào yêu cầu mà bà Hằng tự đặt ra trong công việc.

Sự cầu toàn không chỉ xuất hiện ở cách bà nói về không gian làm việc. Trong những chia sẻ khác, nữ doanh nhân cũng nhắc đến việc dành nhiều tâm huyết cho các sự kiện, lựa chọn công nghệ hay xây dựng trải nghiệm khách hàng. Ngay cả một buổi gặp gỡ tri ân, bà cũng muốn khách mời có thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng thay vì chỉ đến dự tiệc rồi ra về.

Với người điều hành, theo đuổi những tiêu chuẩn riêng đồng nghĩa phải dành thời gian cho rất nhiều quyết định, từ chiến lược kinh doanh đến những việc nhỏ trong quá trình vận hành. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu không nhỏ đối với nhân sự và cách tổ chức công việc.

Sau nhiều thập kỷ, bà Hằng vẫn giữ thói quen quan tâm đến từng chi tiết trong công việc. Nhưng chính nhịp sống ấy cũng dẫn đến một nghịch lý mà nữ doanh nhân gần đây thường nhắc tới: Người dành phần lớn sự nghiệp để kinh doanh cái đẹp đôi khi lại chẳng có thời gian cho chính mình.

Nếu nhìn vào những lần xuất hiện trước công chúng, không khó để nhận ra bà Đặng Thanh Hằng thường chăm chút kỹ cho ngoại hình, trang phục và cả phong thái. Nhưng trong những chia sẻ đời thường, nữ doanh nhân lại kể về khía cạnh rất khác.

Muốn đi chơi, du lịch hay mua sắm cũng khó thu xếp. Đến lúc ra ngoài, tiện bộ quần áo nào thì mặc bộ ấy. Ngay cả việc trang điểm hay dành thời gian ăn uống với bạn bè đôi khi cũng khiến bà thấy tiếc.

Theo lời nữ doanh nhân, phần lớn tâm trí của bà gần như luôn hướng về công việc, khách hàng và những kế hoạch mới. Đó là một nghịch lý không xa lạ với những người dành nhiều năm xây dựng sự nghiệp: Khi có điều kiện để tận hưởng cuộc sống hơn, thời gian dành cho những niềm vui cá nhân lại trở nên hạn hẹp.

Đó là lời chia sẻ của một người phụ nữ đã trải qua gần bốn thập kỷ kinh doanh. Thời gian dành cho công việc nhiều đến mức những niềm vui đời thường đôi khi phải xếp sau.

Có những giai đoạn, bà Hằng thừa nhận mình căng thẳng đến mức nghĩ đến chuyện nghỉ làm. Nhưng khi thực sự có vài ngày nghỉ ngơi, bà lại nhận ra bản thân không quen với cuộc sống nhàn rỗi. Con cháu có cuộc sống riêng, bạn bè đâu thể gặp gỡ cả ngày, trong khi bà vẫn còn sức khỏe và muốn tiếp tục làm việc.

Vậy nên, thay vì nghĩ đến việc nghỉ hưu, bà lại tự nhủ cứ làm khi đầu óc còn minh mẫn, chỉ cần bớt căng thẳng và duy trì nhịp độ phù hợp hơn. "Làm để vui, để khỏe, để trẻ, để đẹp, để mỗi ngày vẫn thấy mình có ích", bà chia sẻ.

Cũng vì thế, khi nhiều người thắc mắc tại sao nữ doanh nhân luôn có nhiều năng lượng, câu trả lời của bà khá đơn giản: Công việc cũng chính là đam mê. Được làm điều mình thích mỗi ngày đã là một niềm vui.

Thế nhưng, yêu công việc và muốn dành thêm thời gian cho bản thân lại là hai mong muốn không dễ dung hòa. Sau nhiều năm, bà vẫn tìm cách cân bằng giữa việc tiếp tục kinh doanh và giảm bớt những áp lực đi kèm.

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, bà Hằng kể về những khách hàng từ thập niên 1990, về hành trình từ váy cưới đến thẩm mỹ, rồi tự hỏi vì sao mình đã đi xa đến thế mà vẫn chưa muốn dừng lại. Bà viết: "Người ta thường mong đến một ngày được thảnh thơi xuống ngựa, ngoảnh lại ngắm con đường đã qua. Còn tôi, đôi khi chỉ ước con đường phía trước dài thêm một chút…"

Với nữ doanh nhân, công việc đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Tuy nhiên, điều khiến bà tiếp tục kinh doanh không chỉ nằm ở sự gắn bó với lĩnh vực cũ. Sau nhiều thập kỷ làm đẹp cho phụ nữ, bà bắt đầu quan tâm đến một nhu cầu khác, cũng là điều ngày càng gần với cuộc sống của chính mình: Sức khỏe và chất lượng sống khi về già. Câu chuyện không còn chỉ là làm thế nào để gìn giữ nhan sắc, mà còn là sức khỏe và khả năng tận hưởng cuộc sống khi tuổi tác ngày một lớn hơn.

Có một điểm đáng chú ý trong hành trình kinh doanh của bà Đặng Thanh Hằng: Các lĩnh vực bà lựa chọn dường như luôn có mối liên hệ với những mối quan tâm của chính mình ở từng giai đoạn cuộc đời.

Khi ở thuở son sắc, bà kinh doanh mỹ phẩm, ảnh viện và áo cưới. Những năm sau đó, bà mở rộng sang thẩm mỹ, lĩnh vực gắn với nhu cầu cải thiện và gìn giữ diện mạo theo thời gian.

Còn trong những chia sẻ gần đây, bà Hằng nói nhiều hơn về sức khỏe, sự minh mẫn và khả năng tự chăm sóc bản thân khi về già. Theo bà, dung mạo đẹp đến mấy cũng khó mang lại ý nghĩa nếu cơ thể thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ hoặc không còn đủ sức tận hưởng cuộc sống.

Từ những trăn trở ấy, nữ doanh nhân phát triển kế hoạch kinh doanh mới xoay quanh 2 chữ “Healthy & Happy” với định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động. Thay vì chỉ quan tâm đến sức khỏe khi xuất hiện bệnh lý, bà muốn phát triển một mô hình chú trọng việc theo dõi cơ thể, duy trì khả năng vận động và chất lượng sống lâu dài. Đồng thời, một mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại Hà Nội cũng được bà ấp ủ và dự kiến mở cửa vào đầu tháng 11/2026.

Sau gần bốn thập kỷ với nhiều chặng đường, bà Hằng đang hướng sự chú ý sang nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Đây không đơn thuần là thay đổi sản phẩm hay nhóm khách hàng. So với những lĩnh vực đã gắn bó nhiều năm, chăm sóc sức khỏe và người cao tuổi đòi hỏi những điều kiện khác về nhân sự, chuyên môn, pháp lý và vận hành. Các dự án mới cũng cần thời gian để chứng minh hiệu quả thực tế.

Nhưng đằng sau những quyết định ấy còn có một mong muốn mang tính cá nhân. Đó không phải một mục tiêu kinh doanh, mà là mong muốn rất đời thường về sức khỏe, sự minh mẫn và khả năng sống độc lập khi bước vào tuổi xế chiều.

Sau gần 40 năm làm đẹp cho phụ nữ, những điều bà Hằng nói đến giờ đây không chỉ dừng ở việc giữ gìn diện mạo, mà còn là làm sao để những năm tháng phía sau của cuộc đời vẫn có thể sống khỏe mạnh và có ý nghĩa.

Có lẽ, sau ngần ấy năm kinh doanh cái đẹp, cách bà nhìn nhận thời gian cũng đã khác. Thay vì chỉ quan tâm đến việc con người trông trẻ hơn bao nhiêu tuổi, bà bắt đầu quan tâm đến việc họ có thể sống tốt như thế nào khi tuổi tác ngày một lớn hơn. Cả khách hàng lẫn người kinh doanh đều đã bước sang những chặng đời mới, với những mối bận tâm rất khác.

Sau cùng, trong chính cuộc đời mình, điều bà Hằng mong muốn cũng không phải một cuộc sống rảnh rỗi. Đó là được tiếp tục làm điều mình thích, nhưng vẫn còn thời gian để tận hưởng những niềm vui bình dị mà trước đây đôi khi bà đã bỏ lỡ.