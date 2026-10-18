Nam nghệ sĩ đình đám bỏ showbiz đi bán quán nhậu ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, giúp vợ NSND thăng tiến

Từ tài tử màn bạc đến ông chủ quán nhậu, chọn rời ánh hào quang khi đang nổi tiếng

Lê Tuấn Anh sinh năm 1968. Anh được xếp vào một trong 3 tài tử nổi tiếng nhất của dòng phim "mỳ ăn liền" thập niên 1990 cùng với Lý Hùng và Lê Công Tuấn Anh.

Nam diễn viên gây thương nhớ cho khán giả qua những vai diễn mang màu sắc phong trần, lãng tử, đôi khi phản diện. Trong số các tác phẩm gắn với tên tuổi của anh có Lệnh truy nã, Hải đường trắng, Công tử Bạc Liêu và Gió qua miền tối sáng.

Tài tử Lê Tuấn Anh

Thời kỳ đỉnh cao, Lê Tuấn Anh từng nhận mức cát-xê 30 triệu đồng cho một bộ phim điện ảnh. Đây là khoản thù lao đáng mơ ước trong bối cảnh lúc bấy giờ, thậm chí đủ để mua một căn nhà.

Tuy nhiên, khi đang nổi đình nổi đám, Lê Tuấn Anh lại bất ngờ quyết định từ giã nghiệp diễn khi chưa đầy 30 tuổi. Vai Quang trong phim Gió qua miền tối sáng được nhắc đến như một trong những vai diễn cuối cùng của anh trước khi rời xa màn ảnh.

Sau đó, dù nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án nghệ thuật, nam tài tử vẫn không mặn mà trở lại. Thay vì tiếp tục tận dụng sức hút của một ngôi sao nổi tiếng, anh chuyển hướng sang kinh doanh.

Khi sự nghiệp thăng hoa, Lê Tuấn Anh đột ngột rời showbiz chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng

Sau khi kết hôn với Hồng Vân, Lê Tuấn Anh mở nhà hàng Ngã Ba Sông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM, còn Hồng Vân mở Sân khấu kịch Phú Nhuận. Quán nằm ở vị trí ven sông Sài Gòn, nổi tiếng từ nhiều năm trước là điểm hội ngộ quen thuộc của bạn bè nghệ sĩ và thực khách yêu thích ẩm thực dân dã, đặc biệt là các món nhậu như da heo chiên giòn.

Lê Tuấn Anh vừa kinh doanh, vừa lo chu toàn gia đình để vợ toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật. Anh nhiều lần dùng nguồn thu từ nhà hàng để bù đắp các khoản chi phí cho sân khấu của Hồng Vân. Chính sự đồng hành âm thầm của chồng đã giúp NSND Hồng Vân ngày càng thăng hoa trong nghệ thuật.

Tuy vậy, sau nhiều năm kinh doanh, quán của Lê Tuấn Anh đã đóng cửa để anh chuyển hướng sang các công việc khác và tập trung cho gia đình.

Hình ảnh đời thường của Lê Tuấn Anh

Chuyện tình đẹp thành giai thoại của showbiz, lùi về phía sau để vợ tỏa sáng

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh nhiều thành công, cuộc hôn nhân của Lê Tuấn Anh với NSND Hồng Vân cũng là một trong những chuyện tình đẹp bậc nhất của showbiz Việt.

Hai người quen nhau khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật - Sân khấu TP.HCM. Tình cảm nảy nở từ những ngày cùng theo đuổi nghệ thuật, nhưng một hiểu lầm thời trẻ khiến họ chia tay. Hồng Vân từng kể rằng cô nhìn thấy Lê Tuấn Anh chở một cô gái khác và quyết định chấm dứt mối quan hệ khi chưa nghe anh giải thích.

Sau cuộc chia tay ấy, mỗi người bước vào một mối quan hệ riêng. Hồng Vân kết hôn với một kiến trúc sư, còn Lê Tuấn Anh từng gắn bó với một nữ ca sĩ nổi tiếng. Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của cả hai đều không đi đến cuối cùng. Sau khoảng 10 năm xa cách, họ gặp lại, nhận ra tình cảm vẫn còn và quyết định nối lại duyên xưa.

Lê Tuấn Anh - Hồng Vân thời trẻ

Năm 2003, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh tổ chức đám cưới. Họ từng trải qua nhiều ngã rẽ trước khi trở về bên nhau. Lê Tuấn Anh chấp nhận hoàn cảnh riêng của vợ, yêu thương hai con riêng của chị là Xí Ngầu và Trê Phi như con ruột. Sau đó, gia đình đón thêm con gái chung Ngọc Châu, thường được gọi thân mật là Bí Ngô.

Sau khi kết hôn, trong khi Hồng Vân tiếp tục hoạt động nghệ thuật, phát triển sân khấu kịch và tham gia các dự án phim ảnh, Lê Tuấn Anh chủ động lùi về phía sau. Anh tập trung kinh doanh, chăm lo gia đình và hỗ trợ vợ trong những giai đoạn công việc gặp khó khăn.

NSND Hồng Vân từng chia sẻ rằng sự nghiệp của cô có đóng góp đáng kể từ chồng. Lê Tuấn Anh không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn tư vấn công việc, hỗ trợ tài chính để vợ theo đuổi những dự án nghệ thuật. Sự hy sinh ấy giúp Hồng Vân có thể dành nhiều tâm sức cho hoạt động biểu diễn, đào tạo diễn viên và phát triển sân khấu riêng.

Chuyển tình tan hợp của vợ chồng Lê Tuấn Anh là giai thoại trong showbiz Việt

Hiện tại, vợ chồng Lê Tuấn Anh - Hồng Vân có cuộc sống kín tiếng. Họ sở hữu một biệt thự sang trọng tại trung tâm TP.HCM. Cơ ngơi này mang phong cách hiện đại, song vẫn tạo cảm giác ấm áp nhờ không gian sân vườn rộng mở ở cả phía trước lẫn phía sau. Khoảng sân trước được chăm sóc tỉ mỉ với nhiều loại cây ăn trái như khế, roi xen lẫn cây cảnh, non bộ và các tiểu cảnh hài hòa, mang đến bầu không khí xanh mát, dễ chịu.

Ngoài ra, gia đình Lê Tuấn Anh còn có một biệt thự rộng lớn tại Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Nơi đây có không gian sân vườn, ao cá và nhiều cây trái do chính anh thiết kế và xây dựng. Biệt thự này từng khiến các đồng nghiệp như MC Quyền Linh phải thốt lên rằng giống như "một khu du lịch thu nhỏ".

Ở tuổi U60, Lê Tuấn Anh lựa chọn cuộc sống ít phô trương, không chạy theo sự chú ý của công chúng. Anh dành thời gian tận hưởng cuộc sống, chăm sóc gia đình. Nam nghệ sĩ thường sang Mỹ thăm con cháu, thỉnh thoảng lại lên đường trải nghiệm những chuyến đi.