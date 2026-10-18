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Mỹ nhân U70 mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở biệt thự riêng tại Mỹ

| | Lifestyle

Mỹ nhân U70 mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở biệt thự riêng tại Mỹ

Nhật Hạ dù đã ở tuổi U70 nhưng vẫn rất trẻ đẹp, da mặt căng mịn, tóc dài suôn mượt và giữ được vóc dáng thon thả.

Mới đây, danh hài Thúy Nga cùng ca sĩ Leon Vũ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh và nhiều nghệ sĩ khác đã tới dự tiệc sinh nhật ca sĩ Nhật Hạ, bạn thân của cố danh ca Ngọc Lan.

Mỹ nhân U70 mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở biệt thự riêng tại Mỹ- Ảnh 1.

Nhật Hạ (áo đỏ) mời bạn bè đến chơi nhà

Nhật Hạ dù đã ở tuổi U70 nhưng vẫn rất trẻ đẹp, da mặt căng mịn, tóc dài suôn mượt và giữ được vóc dáng thon thả như thiếu nữ, khiến ai cũng phải trầm trồ.

Căn nhà của cô là một biệt thự riêng với sân vườn ở Mỹ. Nữ ca sĩ trang hoàng nhà sáng trưng để đón sinh nhật và bày biện nhiều món ăn để đãi tiệc mọi người.

Thúy Nga vừa tới cửa nhà Nhật Hạ đã phải thốt lên: "Nhà chị Nhật Hạ đẹp quá! Chị Nhật Hạ hôm nay cũng đẹp quá trời. Tôi nghe nói chị Nhật Hạ làm tiệc sinh nhật 3 ngày 3 đêm để đãi mọi người. Trời ơi, tiệc sinh nhật mà làm tới 3 ngày 3 đêm luôn".

Nhật Hạ giải thích: "Đâu có, tại nhà tôi nhỏ nên tôi phải chia ra làm tiệc nhiều ngày mới mời được hết bạn bè tới. Nhà tôi bé xíu à!".

Mỹ nhân U70 mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở biệt thự riêng tại Mỹ- Ảnh 2.

Thúy Nga khẳng định: "Trời ơi nhà chị Nhật Hạ mà bé sao, đẹp thế này. Chị Nhật Hạ trưng nhiều đèn quá, sáng lấp lánh, đồ đạc trong nhà trông cũng xinh, có cả đàn piano, nhà xinh quá trời!".

Ca sĩ Leon Vũ thì thốt lên: "Chị Nhật Hạ mời có nhiêu đâu, có nửa cái phố Bolsa thôi mà".

Qua đoạn clip chia sẻ của Thúy Nga, có thể thấy nhà ca sĩ Nhật Hạ rất đẹp, thiết kết nội thất sang trọng, ngăn nắp. Trong nhà treo nhiều tranh đúng chất thơ và có cả một bức tranh lớn vẽ chân dung cô.

Nhật Hạ từ lâu đã được biết đến là mỹ nhân có nhan sắc bậc nhất tại hải ngoại. Nữ ca sĩ tên thật là Vũ Thị Ngọc Liên sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tới năm 18 tuổi thì sang Thái Lan. Tại đây, cô tình cờ được trình diễn nhạc tiếng Anh với một ban nhạc Thái Lan và bén duyên với âm nhạc.

Mỹ nhân U70 mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở biệt thự riêng tại Mỹ- Ảnh 3.

Nhật Hạ thời trẻ

Nhờ nhan sắc nổi trội cùng vóc dáng đẹp và sự tươi mới, trẻ trung, Nhật Hạ trở thành một trong những ca sĩ trẻ được yêu thích nhất thời đó với dòng nhạc New Wave, nhạc ngoại lời Việt và cả nhạc trữ tình. Cô là một trong những tên tuổi hàng đầu nhạc trẻ tại hải ngoại, cùng với Ngọc Lan, Kim Ngân, Lynda Trang Đài…

Trong giới ca sĩ hải ngoại ngày đó, Nhật Hạ được xếp vào hàng mỹ nhân, với nhan sắc mê đắm mọi ánh nhìn. Cô sở hữu đôi mắt to tròn sâu thẳm, bờ môi căng mọng, chiếc mũi cao và mái tóc dài thướt tha, mang trong mình vẻ đẹp vừa đậm chất Á Đông, vừa phảng phất nét Tây phương.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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