Chỉ mới 13 tuổi mà ca sĩ này đã ra dáng đại mỹ nhân, nhan sắc cỡ này “dậy sóng” showbiz là có lý do

Mới đây, đoạn fancam trình diễn của một tân binh nữ thuộc dự án A2O LITE đang trở thành tâm điểm chú ý, được thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhân vật trung tâm của sự chú ý là Aijing, thành viên nổi bật với mái tóc nhuộm sáng màu duỗi thẳng. Đoạn video ghi lại màn trình diễn bài debut NEON của nhóm, khi gặp sự cố sân khấu với giày, nữ tân binh vẫn duy trì vũ đạo chuẩn xác cùng nụ cười rạng rỡ, tự tin xử lý tình huống.

Đoạn fancam đang trở thành tâm điểm chú ý của Aijing, thành viên nhóm A2O LITE

Nhân vật trung tâm của sự chú ý là Aijing, thành viên nổi bật với mái tóc nhuộm sáng màu duỗi thẳng

Chính thức chào sân thị trường âm nhạc vào tháng 10/2026, A2O LITE là nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên do nhà sản xuất Lee Soo Man thành lập dưới trướng A2O Entertainment. Trong đội hình này, Aijing đảm nhận vai trò em út (maknae), main dancer kiêm visual và center. Dù mới 13 tuổi (sinh năm 2013), nữ tân binh đã thể hiện sự vượt trội về phong cách khi là thành viên duy nhất mang màu tóc sáng trong đợt ra mắt. Sở hữu đường nét gương mặt tươi sáng cùng đôi mắt cười thu hút thẩm mỹ của netizen xứ Hàn, Aijing nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và đang là một trong những cái tên nổi bật nhất nhóm.

A2O LITE là nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên do nhà sản xuất Lee Soo Man thành lập dưới trướng A2O Entertainment

Dù mới 13 tuổi (sinh năm 2013), nữ tân binh đã thể hiện sự vượt trội về phong cách khi là thành viên duy nhất mang màu tóc sáng trong đợt ra mắt

Sở hữu đường nét gương mặt tươi sáng cùng đôi mắt cười thu hút thẩm mỹ của netizen xứ Hàn, Aijing nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và đang là một trong những cái tên nổi bật nhất nhóm

Công chúng dành nhiều lời khen ngợi cho thần thái làm chủ sân khấu, nụ cười rạng rỡ cùng kỹ năng vũ đạo sắc nét, chính xác từng chuyển động. Nhiều khán giả còn so sánh hình ảnh cùng khí chất sân khấu ở tuổi 13 của Aijing với huyền thoại BoA thời kỳ mới ra mắt. Không dừng lại ở đó, vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa mang đường nét đài các của nữ tân binh còn gợi nhớ đến nữ diễn viên Go Ara, đồng thời ở một số góc mặt, thần thái cá tính của cô cũng được so sánh với Ella (MEOVV). Sự pha trộn nét đẹp đa dạng này tạo nên một diện mạo mang sức thu hút đặc biệt, gây thương nhớ cho đông đảo cộng đồng mạng.

Khí chất sân khấu ở tuổi 13 của Aijing với huyền thoại BoA thời kỳ mới ra mắt

Vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa mang đường nét đài các của nữ tân binh còn gợi nhớ đến nữ diễn viên Go Ara

Ở một số góc mặt, thần thái cá tính của cô cũng được so sánh với Ella (MEOVV)

Nhan sắc gây thương nhớ cho đông đảo cộng đồng mạng của Ajing

Sức hút cá nhân của các thành viên kết hợp cùng chiến lược âm nhạc của Lee Soo Man đã giúp nhóm nhanh chóng mang về những con số ấn tượng trên các bảng xếp hạng. Ca khúc chủ đề debut mang tên NEON cùng các phần trình diễn quảng bá liên tiếp tạo nên hiệu ứng tích cực nhờ năng lượng trình diễn đồng đều. Đĩa đơn kỹ thuật số NEON đã xuất sắc vươn lên vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Top 100 của nền tảng Melon vào lúc 23h ngày 14/10/2026. Đạt được vị trí dẫn đầu chỉ sau 29 giờ phát hành, A2O LITE cùng Aijing đã xác lập một kỷ lục tốc độ đáng gờm đối với một tân binh vừa chào sân Kpop.

Đạt được vị trí dẫn đầu chỉ sau 29 giờ phát hành, A2O LITE cùng Aijing đã xác lập một kỷ lục tốc độ đáng gờm đối với một tân binh vừa chào sân Kpop

Dù gặt hái thành công bước đầu về độ nhận diện, Aijing lại đối mặt với áp lực dư luận liên quan đến đời tư gia đình. Ngay sau khi cô chính thức ra mắt, cộng đồng mạng Trung Quốc đã lan truyền thông tin bố mẹ của nữ thần tượng từng điều hành một doanh nghiệp và bị tố cáo nợ lương nhân viên cũ từ năm 2024 với số tiền lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Thông tin này khiến công chúng bất bình, dấy lên làn sóng chỉ trích hướng về phía phụ huynh khi cho rằng họ để nợ nần kéo dài nhưng vẫn chi trả kinh phí lớn cho con sang nước ngoài làm thực tập sinh.

Dù gặt hái thành công bước đầu về độ nhận diện, Aijing lại đối mặt với áp lực dư luận liên quan đến đời tư gia đình

Trước biến chuyển của sự việc, ngày 14/10/2026, mẹ của Aijing đã đăng tải bài viết xin lỗi chính thức trên nền tảng Weibo. Trong thông báo, bà thừa nhận các nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành, cam kết sẽ chủ động giải quyết toàn bộ nợ nần trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ mong muốn công chúng không quy chụp trách nhiệm lên Aijing vì cô mới 13 tuổi và hoàn toàn không tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình.

Việc debut ở độ tuổi rất trẻ cùng rào cản quốc tịch và áp lực từ dư luận xung quanh scandal của phụ huynh đặt ra bài toán không nhỏ cho chặng đường phát triển lâu dài của Ajing

Có thể thấy, Aijing hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một nhân tố bứt phá thế hệ mới khi sở hữu nhan sắc tươi mới, tư duy sân khấu tự nhiên, tài năng vũ đạo nổi bật cùng bệ phóng truyền thông vững chắc từ nhà sản xuất Lee Soo Man. Dẫu vậy, việc debut ở độ tuổi rất trẻ cùng rào cản quốc tịch và áp lực từ dư luận xung quanh scandal của phụ huynh đặt ra bài toán không nhỏ cho chặng đường phát triển lâu dài của nữ thần tượng.

Ảnh: Tổng hợp

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