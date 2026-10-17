Nữ nghệ sĩ đình đám U50 bán quần áo ở đường Nguyễn Trãi, TP.HCM

Từ cô bé của đội Sơn Ca đến giọng ca gắn với "Nhật ký của mẹ"

Hiền Thục sinh năm 1981, là một trong những giọng ca nữ trưởng thành từ phong trào ca hát thiếu nhi tại TP.HCM. Cô bắt đầu đi hát từ năm 8 tuổi khi tham gia đội Sơn Ca của Nhà Thiếu nhi TP.HCM, cùng thời với Ngọc Linh, Diễm Quyên và một số ca sĩ được khán giả thế hệ 8X, 9X yêu mến.

Nhờ chất giọng trong trẻo, cách thể hiện giàu cảm xúc và vẻ ngoài đáng yêu, Hiền Thục sớm bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ từng theo đuổi nhiều dòng nhạc, từ những ca khúc trẻ trung dành cho khán giả trẻ đến các bản tình ca sâu lắng.

Hiền Thục là ca sĩ thần tượng đình đám những năm đầu 2000

Tên tuổi của Hiền Thục gắn với những bài hát như Yêu dấu theo gió bay, Nhật ký của mẹ, Cô gái đến từ hôm qua, Dẫu có lỗi lầm... Trong số đó, Nhật ký của mẹ được xem là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của cô. Ca khúc với ca từ giàu cảm xúc kể về hành trình người mẹ dõi theo con từ khi chào đời đến lúc trưởng thành, chạm đến tình cảm gia đình của đông đảo khán giả.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Hiền Thục không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm 2002, khi mới 21 tuổi, cô tạm dừng hoạt động ca hát để sinh con gái Gia Bảo. Việc trở thành mẹ đơn thân ở độ tuổi còn trẻ khiến nữ ca sĩ phải đối mặt với không ít áp lực, trong khi sự nghiệp đang trên đà phát triển.

Khi sự nghiệp đang phát triển, Hiền Thục tạm dừng hoạt động ca hát một thòi gian dài, một mình nuôi con

Năm 2016, sau quãng thời gian vắng bóng, Hiền Thục từng bước trở lại sân khấu, tiếp tục đầu tư cho âm nhạc và chạy show trong nước lẫn nước ngoài. Cô phải gây dựng lại sự nghiệp trong lúc một mình chăm sóc con nhỏ, đồng thời phụ giúp gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Nhờ sự bền bỉ, Hiền Thục dần lấy lại vị trí trong lòng khán giả. Thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời, cô duy trì phong cách âm nhạc riêng, chú trọng cảm xúc và cách truyền tải câu chuyện trong từng bài hát.

Ở tuổi 45, Hiền Thục không còn xuất hiện dày đặc trong mọi hoạt động giải trí như một số nghệ sĩ cùng thế hệ. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội.

24 năm làm mẹ đơn thân, tuổi 45 sống trẻ trung và tận hưởng tự do

Nếu âm nhạc là hành trình đưa Hiền Thục đến gần khán giả thì con gái Gia Bảo chính là một phần quan trọng trong câu chuyện cuộc đời cô.

Năm 2002, Hiền Thục sinh con khi mới 21 tuổi. Sau khi chuyện tình cảm không đi đến hôn nhân, cô lựa chọn tự mình nuôi dạy con gái. Quyết định ấy khiến nữ ca sĩ phải đối diện với nhiều định kiến xã hội trong những năm đầu làm mẹ, nhưng cũng trở thành động lực để cô nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định cho hai mẹ con.

Năm 2020, Hiền Thục từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi Gia Bảo bước vào tuổi dậy thì, trở nên ít chia sẻ với mẹ. Nữ ca sĩ thừa nhận có những đêm cô buồn và bất lực vì không biết làm thế nào để con mở lòng.

Hiền Thục và con gái Gia Bảo

Sau đó, cô học cách kiên nhẫn, trò chuyện và tìm cách thấu hiểu những thay đổi tâm lý của con. Qua thời gian, mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng gắn bó.

Gia Bảo nay đã trưởng thành, xinh đẹp và cá tính giống mẹ. Hai mẹ con Hiền Thục giống như những người bạn thân thiết, luôn chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Chính mối quan hệ đặc biệt ấy khiến nữ ca sĩ càng tự tin với lựa chọn năm xưa của mình.

Hiện tại, bên cạnh ca hát, Hiền Thục còn kinh doanh quần áo khá thành công. Cô sở hữu một cửa hàng thời trang đắt khách tại đường Nguyễn Trãi, khu vực Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Các trang phục ở đây mang phong cách trẻ trung, hiện đại, nhiều màu sắc nên được giới trẻ ưa chuộng. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên trích doanh thu từ việc bán quần áo để làm từ thiện.

Nữ ca sĩ hiện sở hữu một cửa hàng thời trang ở đường Nguyễn Trãi, TP.HCM

Ở tuổi 45, Hiền Thục vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Cô giữ được vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ như thời đôi mươi. Bí quyết của nữ ca sĩ là ăn chay, tập yoga và sống tích cực.

Hiền Thục cũng tận hưởng những ngày tháng an yên, tập trung vào bản thân, con gái và âm nhạc. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi chợ, nấu ăn, đọc sách, tập thể dục, làm vườn, cắm hoa... Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ nhận lời chạy show, hoặc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.