Một tuyến cáp treo thông báo miễn phí vé, áp dụng ngay từ ngày mai

Từ ngày mai (17/10), du khách nữ đến Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, TP. Đà Nẵng sẽ được miễn phí vé cáp treo kết hợp tham quan cầu kính Ngọc Rồng. Đây là chương trình ưu đãi được khu du lịch triển khai nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cụ thể, theo thông báo đăng tải trên website chính thức của Cổng Trời Đông Giang, chương trình áp dụng cho tất cả du khách nữ, bắt đầu từ ngày 17/10 và kéo dài đến hết ngày 25/10/2026. Như vậy, thay vì chỉ diễn ra trong ngày 20/10, chính sách miễn phí được duy trì suốt 9 ngày liên tiếp, bao gồm cả hai dịp cuối tuần.

Đáng chú ý, ưu đãi không chỉ dành cho hành trình di chuyển bằng cáp treo mà còn bao gồm vé trải nghiệm cầu kính Ngọc Rồng, một trong những công trình nổi bật tại khu du lịch. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức lưu ý chương trình không áp dụng đồng thời với những ưu đãi khác.

Ảnh Khu Du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang

Về giá vé, theo bảng giá năm 2026 được Cổng Trời Đông Giang công bố, dịch vụ cáp treo kết hợp cầu kính Ngọc Rồng hiện có giá 200.000 đồng đối với người lớn và 150.000 đồng đối với trẻ em cao từ 1 m đến 1,4 m. Với chương trình lần này, mỗi du khách nữ thuộc diện tính vé người lớn có thể tiết kiệm 200.000 đồng so với mua vé dịch vụ riêng lẻ.

Tuyến cáp treo dẫn tới công trình hình rồng dài 460 m từng lập kỷ lục Việt Nam

Tuyến cáp treo nằm trong Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, đưa du khách lên khu vực đỉnh Bảo Lâm. Trong hành trình, từ cabin, du khách có thể quan sát những triền núi xanh, thảm rừng trải dài và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng núi phía Tây Đà Nẵng.

Điểm đến nổi bật của tuyến cáp treo là tổ hợp Ngọc Rồng Bảo Lâm, nơi có công trình hành lang hình rồng uốn lượn theo sườn núi và cầu kính dành cho khách tham quan.

Theo Cổng thông tin du lịch TP. Đà Nẵng, tổ hợp công trình này nằm ở độ cao gần 800 m so với mực nước biển, gồm hai hạng mục chính là cầu kính Ngọc Rồng dài 39 m, rộng 1,5 m và hành lang mái che hình rồng dài 460 m.

Trong đó, hành lang được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Lý, với phần thân uốn lượn theo địa hình núi. Công trình có tổng diện tích xây dựng hơn 1.260 m2, chiều cao dao động từ 3,73 m đến 8,85 m. Nhìn từ trên cao, toàn bộ hành lang mang dáng dấp một con rồng vàng khổng lồ nổi bật giữa núi rừng.

Ảnh Khu Du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang

Ngày 8/3/2025, theo thông tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), công trình đã được trao bằng xác lập kỷ lục "Hành lang có mái che hình rồng vắt qua núi dài nhất Việt Nam". Đây cũng là một trong những điểm nhấn kiến trúc gắn với hoạt động du lịch tại Cổng Trời Đông Giang.

Nằm cạnh hành lang hình rồng, cầu kính Ngọc Rồng được thiết kế với phần sàn trong suốt, cho phép du khách quan sát cảnh quan phía dưới và những dãy núi bao quanh. Hai công trình kết hợp tạo thành điểm tham quan trên cao dành cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên.

Về quy mô, Cổng Trời Đông Giang là dự án du lịch sinh thái có diện tích hơn 120 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng, do Tập đoàn FVG đầu tư. Khu du lịch bắt đầu mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm từ ngày 29/4/2022 và từng bước phát triển thêm các hạng mục dịch vụ.

Du khách cần lưu ý gì để được miễn phí vé?

Hiện nay, Cổng Trời Đông Giang có địa chỉ tại thôn A Sờ, xã Bến Hiên, TP. Đà Nẵng. Bên cạnh tuyến cáp treo và cầu kính, khu du lịch còn có nhiều điểm tham quan khác như hệ thống thác nước tự nhiên, hang Ngọc Đế, động Tiên Cung và Làng văn hóa Cơ Tu.

Du khách có thể kết hợp tham quan thác Tiên, thác Trứng Rồng, khám phá hang động hoặc tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu thông qua các hoạt động như nhảy sạp, đi cà kheo, gói bánh sừng trâu và biểu diễn nghệ thuật.

Đối với chương trình miễn phí từ ngày 17/10, du khách cần lưu ý ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian đã công bố và không được kết hợp với các chương trình khuyến mại khác. Đơn vị vận hành cũng khuyến nghị du khách chủ động đặt trước vé vào cổng, dịch vụ lưu trú hoặc các gói ăn uống. Việc chuẩn bị trước sẽ giúp người tham quan chủ động hơn về lịch trình và những khoản chi phí không nằm trong chương trình miễn phí.

Ảnh Khu Du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang

Với thời gian triển khai từ ngày 17 đến hết 25/10/2026, chương trình mang đến thêm một lựa chọn vui chơi, tham quan cho các gia đình và nhóm bạn trong dịp 20/10, đặc biệt là những du khách muốn kết hợp trải nghiệm cáp treo, cầu kính và khám phá cảnh quan núi rừng miền Trung.