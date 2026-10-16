Việt Nam có công trình hình rồng dài 460 m được xác lập kỷ lục: Nối thẳng ra cầu kính, vắt ngang sườn núi ở độ cao gần 800 m, muốn lên phải đi cáp treo

Giữa núi rừng Trường Sơn, một công trình có mái che màu vàng, uốn lượn theo sườn núi đang trở thành điểm đến thu hút sự chú ý của du khách. Nhìn từ trên cao, công trình mang dáng dấp một con rồng khổng lồ, nổi bật giữa những cánh rừng xanh.

Đây là hành lang Rồng Thiêng, thuộc tổ hợp Ngọc Rồng Bảo Lâm trong Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, tại thôn A Sờ, xã Bến Hiên, TP. Đà Nẵng (trước đây thuộc tỉnh Quảng Nam). Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Đà Nẵng, tổ hợp công trình tọa lạc ở độ cao gần 800 m so với mực nước biển, gồm hai hạng mục chính là hành lang có mái che hình rồng dài 460 m và cầu kính Ngọc Rồng dài 39 m, rộng 1,5 m.

Hàng lang nối ra cầu kính với thiết kế hình rồng nổi bật (Ảnh Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang)

Đáng chú ý, ngày 8/3/2025, trong khuôn khổ Hội thảo Lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao chứng nhận kỷ lục "Hành lang có mái che hình rồng vắt qua núi dài nhất Việt Nam" cho Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp.

Theo thông tin từ VietKings, hành lang được thi công từ năm 2024, có diện tích xây dựng hơn 1.260 m², chiều cao dao động từ 3,73 m đến 8,85 m. Toàn bộ phần mái được phủ màu vàng, tạo thành những đường cong nối tiếp theo địa hình núi Bảo Lâm.

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở ý tưởng kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Lý. Phần mái che được cách điệu thành những lớp vảy rồng, trong khi tổng thể hành lang mô phỏng thân rồng đang uốn lượn giữa núi rừng.

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Đà Nẵng, thiết kế còn gắn với hình tượng rồng thiêng canh giữ viên Ngọc Trời, biểu trưng cho sự bình an, thịnh vượng. Cầu kính Ngọc Rồng được ví như viên ngọc quý, tạo nên một tổng thể kiến trúc có tính liên kết thay vì hai hạng mục tách biệt.

Cận cảnh hành lang rồng (Ảnh Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang)

Từ hành lang này, du khách có thể tiếp tục trải nghiệm cầu kính với phần sàn trong suốt, quan sát cảnh quan núi rừng và thung lũng phía dưới.

Nằm trong khu du lịch rộng hơn 120 ha, tổng vốn đầu tư công bố 2.600 tỷ đồng

Không chỉ gây chú ý bởi kiến trúc và kỷ lục được xác lập, hành lang hình rồng còn là một phần của dự án du lịch sinh thái quy mô lớn tại khu vực miền núi phía Tây Đà Nẵng.

Cụ thể, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang do Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp, thuộc Tập đoàn FVG, đầu tư và điều hành. Dự án có quy mô khoảng 120 ha, với tổng mức đầu tư được công bố năm 2022 là 2.600 tỷ đồng.

Khu du lịch bắt đầu mở cửa đón khách tham quan giai đoạn 1 từ ngày 29/4/2022, khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên, hệ thống hang động, thác nước cùng những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu.

Đặc biệt, trước khi hành lang hình rồng được vinh danh vào năm 2025, khu du lịch này đã sở hữu một kỷ lục Việt Nam khác.

Cụ thể, tháng 11/2022, VietKings trao chứng nhận "Khu du lịch sinh thái có nhiều thác nước tự nhiên nhất Việt Nam" cho Cổng Trời Đông Giang. Theo kết quả khảo sát của tổ chức này, khu vực có 25 thác nước tự nhiên với kích thước, độ cao khác nhau, trong đó thác cao nhất lên tới 27 m.

Ảnh Khu Du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang

Bên cạnh hệ thống thác nước, khu du lịch còn phát triển nhiều hạng mục phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng như động Tiên Cung, hang Ngọc Đế, công viên Rừng Bòn Bon, làng văn hóa Cơ Tu và các khu vui chơi, lưu trú.

Một điểm nhấn khác là hệ thống cáp treo dài hơn 1,6 km, kết nối khu vực núi Phượng Hoàng với núi Bảo Lâm. Theo Báo Đà Nẵng, tuyến cáp treo được giới thiệu vào năm 2024, sử dụng thiết bị do hãng Doppelmayr Garaventa của Áo cung cấp và tư vấn, với 19 cabin trong giai đoạn đầu.

Du khách có thể đi cáp treo lên núi, bước trên cầu kính trong suốt và khám phá 25 thác nước

Để tiếp cận công trình hình rồng, du khách có thể di chuyển đến khu vực núi Phượng Hoàng, sau đó sử dụng cáp treo lên núi Bảo Lâm. Trong hành trình này, những cánh rừng, thung lũng và dãy núi Trường Sơn hiện ra qua ô cửa cabin.

Tại khu vực đỉnh núi, du khách có thể đi bộ theo hành lang Rồng Thiêng dài 460 m, ngắm kiến trúc mái che hình rồng trước khi bước lên cầu kính Ngọc Rồng.

Với phần sàn kính trong suốt và lan can hai bên, cây cầu mang đến góc nhìn rộng ra núi rừng phía dưới. Những ngày điều kiện thời tiết thuận lợi, khu vực đỉnh Bảo Lâm còn là địa điểm ngắm mây, chụp ảnh được du khách quan tâm. Ngoài ra, nơi đây có Vườn hoa Babylon và khu cà phê Chân Mây phục vụ nhu cầu nghỉ chân.

Ảnh Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang

Sau hành trình khám phá công trình trên cao, du khách có thể tiếp tục tham quan hệ thống thác nước tự nhiên. Theo bản đồ tham quan năm 2026 do Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang công bố, khu vực Thác Tiên và Thác Trứng Rồng có những hoạt động như tắm thác, chèo SUP, dạo bộ ven suối và chụp ảnh tại các cây cầu cảnh quan.

Với những người yêu thích khám phá thiên nhiên, động Tiên Cung và hang Ngọc Đế cũng là những điểm dừng chân đáng chú ý, nơi có các khối thạch nhũ cùng không gian hang động giữa núi rừng.

Không chỉ tập trung vào trải nghiệm cảnh quan, khu du lịch còn dành không gian giới thiệu đời sống văn hóa của đồng bào Cơ Tu. Tại làng văn hóa Cơ Tu, du khách có thể tìm hiểu kiến trúc nhà Gươl, tham gia nhảy sạp, đi cà kheo, đan lát, dệt thổ cẩm hoặc trải nghiệm gói bánh sừng trâu.

Những hoạt động khác tại Khu du lịch (Ảnh Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang)

Trong năm 2026, khu du lịch còn tổ chức những chương trình trải nghiệm văn hóa bản địa như "Một ngày làm người bản địa", cho du khách tìm hiểu các hoạt động sinh hoạt, lao động truyền thống. Với khách lưu trú qua đêm, chương trình nghệ thuật "Vũ điệu đại ngàn" cũng là một lựa chọn, tùy lịch biểu diễn thực tế.

Về ẩm thực, du khách có thể thưởng thức những món ăn mang hương vị miền núi như cơm lam, gà nướng, thịt nướng, rau rừng và bánh sừng trâu.

Hiện khu du lịch nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 75 km, phù hợp với hành trình tham quan trong ngày hoặc nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm. Do khu du lịch nằm tại vùng núi, du khách nên kiểm tra thời tiết, lịch hoạt động của cáp treo và các dịch vụ trước khi khởi hành, nhất là vào mùa mưa.