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Mỹ nhân gây chú ý với chiều cao 1m77: Đang điều hành công ty truyền thông, theo học chương trình sau đại học tại Mỹ

| | Lifestyle

Mỹ nhân gây chú ý với chiều cao 1m77: Đang điều hành công ty truyền thông, theo học chương trình sau đại học tại Mỹ

Nguyễn Ngọc Trà My là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện tại lễ trao sash Miss Charm Vietnam 2026 chiều 15/10 ở TP.HCM.

Năm 18 tuổi, Trà My sang Melbourne, Australia, theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT. Quãng thời gian học tập ở nước ngoài giúp cô tiếp xúc với môi trường đa văn hóa và nhìn nhận rõ hơn về bản sắc cá nhân.

“Tôi từng nghĩ để hội nhập, mình cần học cách trở nên giống họ. Nhưng những trải nghiệm đã giúp tôi hiểu rằng điều khiến mình khác biệt và được nhớ đến chính là cội nguồn Việt Nam”, cô chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Trà My làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia. Hiện cô điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood, Mỹ.

Trong năm năm đồng hành cùng chương trình UEH Mentoring của Đại học Kinh tế TP HCM, Trà My hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. Cô cũng từng làm diễn giả tại Swinburne Việt Nam và Saigon Business School.

Năm 2025, Trà My vào chung kết The TVFace, giành hai giải Gương mặt Quảng bá và Iconic First Look. Cô còn làm MC song ngữ Việt - Anh tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

Đến với Miss Charm Vietnam 2026, Trà My muốn chia sẻ kiến thức, tạo cơ hội và kết nối phụ nữ với các cộng đồng hỗ trợ phát triển kỹ năng, tư duy lãnh đạo. Theo cô, trao quyền không chỉ là khuyến khích phụ nữ thành công, mà còn tạo điều kiện để họ chủ động lựa chọn con đường của mình.

Sau lễ trao sash, Top 24 thí sinh sẽ tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, dự án cộng đồng và những phần thi phụ như Charm Heritage, Charm Fashion, Charm Community. Đêm chung kết dự kiến diễn ra tối 22/10 tại Đồng Nai. Người đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2026.

Với chủ đề “Beauty Born from Culture”, Miss Charm Vietnam 2026 hướng đến những đại diện có tri thức, bản lĩnh và hiểu biết về văn hóa Việt Nam. Với Trà My, cuộc thi là dịp để cô chia sẻ những trải nghiệm tích lũy trong quá trình học tập và làm việc ở môi trường quốc tế.

Theo Kim Linh

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Đồng Nai

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